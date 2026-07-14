Xã hội

Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hà Phương

Hà Phương

09:36 | 14/07/2026
(TBTCO) - Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) sẽ diễn ra từ ngày 21 - 28/7/2026. Đây là lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng chung tay tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng.
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Theo kế hoạch, trong các ngày 22, 23 và 24/7/2026, các cụm rạp sẽ tổ chức chiếu phim miễn phí, mỗi ngày 2 suất chiếu (vào 10 giờ và 16 giờ), phục vụ các đối tượng ưu tiên gồm: cựu chiến binh, người có công và gia đình người có công với cách mạng; lực lượng vũ trang; đoàn viên, thanh niên; học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân.

Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
6 bộ phim được trình chiếu tại Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tuần phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan tổ chức. Đến nay, Trung tâm Chiếu phim quốc gia cùng 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim gồm CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema, AEON BETA, BHD, Cinestar, Cinemax, MegaGS, EVG, Dcine, Starlight và Rio đã xác nhận tham gia chương trình với tổng số 190 cụm rạp trên cả nước.

Các bộ phim được lựa chọn trình chiếu đều là những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu do Nhà nước đặt hàng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hi sinh của các thế hệ đi trước. Trong đó, có các tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam như: Đừng đốt; Mùi cỏ cháy; Những người viết huyền thoại; Đường xuyên rừng; Truyền thuyết về Quán Tiên; Bình minh đỏ.

Lễ Khai mạc Tuần phim dự kiến được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 21/7/2026 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội. Bộ phim Đừng đốt của đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh, Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất được lựa chọn chiếu Khai mạc.

Ngày 22/7/2026, Lễ Khai mạc Tuần phim khu vực miền Nam sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh với bộ phim Khai mạc “Chị Tư Hậu” (Biên kịch: Bùi Đức Ái; Đạo diễn: Phạm Kỳ Nam).

Tiếp nối các hoạt động của Tuần phim, tối ngày 23/7/2026, Lễ Khai mạc Tuần phim khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh, kết hợp chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim Thanh âm vượt đại dương với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương. Ngày 24/7/2026, đoàn nghệ sĩ, diễn viên bộ phim Thanh âm vượt đại dương sẽ tiếp tục tham gia Chương trình chiếu phim và giao lưu tại tỉnh Quảng Trị.

Lịch chiếu phim được bố trí theo từng cụm rạp khác nhau, đáp ứng tối đa nhu cầu thưởng thức và lựa chọn của khán giả, bảo đảm hiệu quả khai thác suất chiếu. Lịch chiếu được đăng tải trên website của rạp và các phương tiện truyền thông khác như báo điện tử, đài phát thanh - truyền hình, cổng thông tin các địa phương, các ứng dụng VTVGo, TV360…

Vé xem phim phát trực tiếp tại quầy vé của rạp trước buổi chiếu từ 3 - 5 ngày, khán giả đến lấy vé xem phim tại các cụm rạp theo lịch chiếu đã ấn định. Bên cạnh đó, các rạp sẽ dành 1 - 2 hàng ghế cho các Cựu chiến binh, gia đình chính sách… đến xem trực tiếp mà không cần phải lấy vé từ trước./.

Hà Phương
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Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tuần phim chiếu phim miễn phí

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