Thủ tướng yêu cầu quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm

Đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 45/CĐ-TTg ngày 8/7/2026 về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Công điện nêu rõ: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo kết luận số 466-TB/VPTW ngày 19/12/2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tập trung chỉ đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan quyết liệt triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 1.312 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ liệt sĩ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang; rà phá bom mìn, vật nổ được 7.025,15 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) được 3.175,43 ha (đạt 77,9% tiến độ). Đã tổ chức lấy mẫu đối với 35.925 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; thu nhận 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 53.036 mẫu; tiếp nhận, lưu trữ 11.642 mẫu hài cốt và đang khẩn trương tiến hành giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nghĩa vụ thiêng liêng, trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng

Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp và đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Theo đó, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nghĩa vụ thiêng liêng, trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; trọng tâm là Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm đồng bộ, sát thực tiễn, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thuận lợi trong triển khai thực hiện.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung phân tích, đối chứng tư liệu lịch sử và khai thác thông tin từ nhân chứng để mở rộng phạm vi khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm. Khẩn trương phân tích, giải mã hồ sơ dữ liệu về các mộ liệt sĩ tập thể, trước mắt tập trung cao độ tại các khu vực trọng điểm như tại các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh...

Triển khai đồng bộ công tác tổ chức lấy mẫu, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Đẩy nhanh tiến độ thu thập, phân tích, đối chiếu ADN cho thân nhân liệt sĩ để tích hợp vào Ngân hàng gen xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chỉ đạo điều phối các đơn vị giám định ADN chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp nhận và giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu thân nhân liệt sĩ để kịp thời xác định danh tính liệt sĩ theo quy định.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tăng cường hợp tác quốc tế trong cung cấp, trao đổi thông tin, hồ sơ giải mật, di vật, kỷ vật và dữ liệu chiến tranh; tập trung cao độ hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ khu vực vùng lõi, nhất là Vị Xuyên/tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn trong năm 2026 phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; huy động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.