Thị trường

Ngày 9/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Nam tăng

06:24 | 09/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (9/7) tiếp tục ổn định tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam xuất hiện đợt tăng giá cục bộ tại một số địa phương. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 61.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.
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Ngày 9/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Nam tăng
Giá heo hơi hôm nay dao động từ 61.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang, không có điều chỉnh mới tại các địa phương được khảo sát.

Hiện giá heo tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Huế và Quảng Ngãi duy trì mức 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi tại Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục giữ mức 62.000 đồng/kg. Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng ở mức 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long, trong khi các địa phương còn lại giữ ổn định.

Cụ thể, Đồng Tháp và Cà Mau cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 61.000 đồng/kg. Vĩnh Long cũng tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Nhóm Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng đạt mức 61.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 61.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay diễn biến tích cực tại miền Nam khi Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long cùng tăng 1.000 đồng/kg, trong khi miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục duy trì ổn định. Hiện mức giá cao nhất cả nước là 66.000 đồng/kg tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên, còn mức thấp nhất 61.000 đồng/kg được ghi nhận tại Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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