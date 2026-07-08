Thị trường

Ngày 8/7: Giá cao su thế giới kéo dài chuỗi tăng mạnh

06:18 | 08/07/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (8/7) tiếp tục kéo dài chuỗi tăng mạnh trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á. Trong khi thị trường trong nước duy trì ổn định, phản ánh tâm lý tích cực của giới đầu tư sau giai đoạn biến động.
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Ngày 8/7: Giá cao su thế giới kéo dài chuỗi tăng mạnh
Giá cao su thế giới hôm nay tiếp tục kéo dài chuỗi tăng mạnh trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản tăng 7,5 Yên (1,86%) lên 410 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 tăng 8 Yên, tương đương 1,95%, lên 418,3 Yên (2,59 USD)/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 tăng 0,80 Baht (0,93%) lên 87,20 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 220 Nhân dân tệ (1,32%) lên 16.910 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 225 Nhân dân tệ, tương đương 1,35%, lên 16.935 Nhân dân tệ (2.496,06 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng 310 Nhân dân tệ, tương đương 2,6%, lên 12.250 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore,hợp đồng cao su giao tháng 7 gần nhất được giao dịch ở mức 214,3 US cent/kg, tăng 1,3%.

Lực mua mới cùng hoạt động mua bù vị thế bán khống sau đợt lao dốc gần đây đã nâng đỡ giá. Người tiêu thụ tiếp tục trả mức chênh 10 - 20 US cent/kg so với giá kỳ hạn trên SICOM cho các lô giao ngay, cho thấy nhu cầu vật chất vẫn vững, theo báo cáo công bố hôm thứ Hai của Japan Exchange Group.

Theo một nhà giao dịch cao su tại Singapore, đợt bán tháo mạnh vừa qua dường như xuất phát từ yếu tố đầu cơ về vị thế nhiều hơn là do các yếu tố cơ bản xấu đi. Nhà giao dịch này cho rằng khi thị trường tái cân bằng, các yếu tố cơ bản vẫn ủng hộ mặt bằng giá cao hơn xét theo mức giá hòa vốn hiện tại.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến tăng trên thị trường thế giới, giá thu mua mủ cao su trong nước hôm nay chưa ghi nhận biến động mới và vẫn duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Diễn biến ổn định của thị trường trong nước phản ánh nguồn cung nguyên liệu vẫn đáp ứng nhu cầu chế biến, trong khi các doanh nghiệp tiếp tục theo dõi sát biến động của thị trường thế giới./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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