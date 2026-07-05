Thị trường

Ngày 5/7: Giá cao su thế giới bật tăng trở lại

06:39 | 05/07/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (5/7) bật tăng trở lại khi chi phí nguyên liệu đầu vào duy trì ở mức cao, dù triển vọng nhu cầu tại Trung Quốc tiếp tục suy yếu. Trong khi đó, giá thu mua mủ cao su trong nước vẫn được các doanh nghiệp duy trì ổn định.
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Ngày 5/7: Giá cao su thế giới bật tăng trở lại
Giá thu mua mủ cao su trong nước hôm nay vẫn được các doanh nghiệp duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng cao su giao tháng 12 trên Sàn Giao dịch Osaka - Nhật Bản tăng 4,3 Yên, tương đương 1,06%, lên 410,3 Yên/kg. Tính chung cả tuần, hợp đồng này chỉ giảm nhẹ 0,07% khi đà tăng trong phiên cuối tuần thu hẹp mức giảm của các phiên trước.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 8 tăng 0,2 Baht lên mức 86,4 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 60 Nhân dân tệ (0,36%) lên 16.690 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 115 Nhân dân tệ, tương đương 0,69%, lên 16.755 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 9, loại được giao dịch sôi động nhất tăng mạnh 380 Nhân dân tệ, tương đương 3,24%, lên 12.125 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 8 gần nhất tăng 1,2% lên 211,4 US cent/kg.

Bà Farah Miller, Giám đốc điều hành Helixtap Technologies, cho biết giá nguyên liệu đầu vào duy trì ở mức cao khiến các doanh nghiệp chế biến khó tiếp tục hạ giá bán, ngay cả khi thị trường kỳ hạn đã giảm mạnh trong những phiên gần đây. Theo bà Miller, đà tăng trong phiên này cũng có thể phản ánh hoạt động mua bù kỹ thuật sau khi giá giảm sâu vào tuần trước.

Diễn biến này được phản ánh qua giá các sản phẩm cao su xuất khẩu chủ lực của Thái Lan. Giá cao su tấm hun khói RSS3 tăng 1,12% lên 94,95 Baht/kg, trong khi giá cao su khối tăng 0,1% lên 78,03 Baht/kg.

Giá cao su trong nước

Trái ngược với diễn biến trên thị trường thế giới, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước chưa ghi nhận điều chỉnh mới.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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