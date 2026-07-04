Có một thiên đường sống quyến rũ bậc nhất châu Á bên vịnh biển top đầu hành tinh Nha Trang

Kinh đô an cư mới của giới tinh hoa Việt Nam và toàn cầu

Báo cáo Thịnh vượng The Wealth Report mới nhất từ Knight Frank đã chỉ ra một làn sóng dịch chuyển rõ nét của giới siêu giàu toàn cầu. Họ đang dần rời bỏ các đô thị lõi chật chội, ngột ngạt để hướng về các thành phố vịnh biển nhằm tìm kiếm một lối sống cân bằng, bền vững.

Xu hướng này hoàn toàn đồng điệu với dự báo từ Liên Hợp Quốc khi các dải ven hải sẽ là trọng điểm an cư của nhân loại trong tương lai, biến những thiên đường du lịch thuần túy thành các kinh đô đáng sống đích thực.

Tại Việt Nam, Nha Trang chính là tọa độ phản chiếu rõ nét nhất làn sóng này. Không còn là điểm đến nghỉ dưỡng mùa vụ, vịnh biển top đầu hành tinh đang trở thành “ngôi nhà thứ nhất” được giới tinh hoa lựa chọn nhờ khí hậu ôn hòa với hơn 300 ngày nắng ấm trong năm.

Đặc biệt, giữa bối cảnh ô nhiễm đô thị báo động, chỉ số không khí IQAir tại Nha Trang luôn duy trì sắc xanh an toàn tuyệt đối dưới ngưỡng 35. Nơi đây chính là một “vùng xanh” hoàn hảo để bảo dưỡng và tái tạo sức khỏe cho cả gia đình.

Tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure cũng từng dành những lời có cánh để ngợi ca nơi đây như là thiên đường quyến rũ bậc nhất châu Á, là nơi chốn lý tưởng để tận hưởng đặc quyền “thở sâu, sống nhẹ”.

Vinhomes Pearl Bay tại tọa độ danh giá số 9 Trần Phú mang đến những giá trị sống mà giới tinh hoa toàn cầu khao khát sở hữu.

Nằm tại tọa độ danh giá bậc nhất của cung đường biểu tượng Trần Phú, Vinhomes Pearl Bay hội tụ trọn vẹn những tiêu chuẩn sống đắt giá nhất của vịnh biển top đầu hành tinh. Trong đó, mảnh ghép cuối cùng Lam Ngọc với 337 sản phẩm đa công năng vừa ở vừa kinh doanh, thiết kế tối ưu hóa giá trị sống chất lượng cao song hành cùng dòng tiền bền vững đang được các nhà đầu tư và cư dân tinh hoa tìm kiếm.

Chất sống resort đỉnh cao bên vịnh biển đẹp bậc nhất thế giới

Với ngôn ngữ kiến trúc thông minh và tinh tế, các căn biệt thự và liền kề tại khu Lam Ngọc mang đến một định nghĩa hoàn toàn mới về không gian sống lưỡng dụng. Theo đó, toàn bộ không gian tầng 1 có thể tối ưu hóa cho các hoạt động tự doanh hoặc cho thuê làm nhà hàng, tiệm café cao cấp phục vụ dòng khách thượng lưu; trong khi các tầng 2, 3 và tầng áp mái được đặc quyền dành riêng làm không gian sống biệt lập, xa hoa cho gia đình.

Phong cách quy hoạch khéo léo này không chỉ bảo đảm sự riêng tư tuyệt đối cho tổ ấm, mà còn giúp các chủ nhân tinh hoa bắt trọn mạch nguồn giao thương thịnh vượng ngay dưới hiên nhà.

Chọn an cư tại Lam Ngọc cũng đồng nghĩa với việc sở hữu một địa chỉ định danh vị thế đầy kiêu hãnh của giới thượng lưu, nơi có mặt tiền hướng thẳng ra hệ sinh thái biển đảo trứ danh Hòn Tre - Hòn Một - Hòn Tằm và cảng tàu quốc tế sầm uất. Khi quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, những tài sản phiên bản giới hạn như Lam Ngọc sẽ rất khó nhân bản hay tái xuất trong tương lai.

Với ngôn ngữ kiến trúc thông minh và tinh tế, Lam Ngọc mang đến một định nghĩa hoàn toàn mới về không gian sống lưỡng dụng thượng lưu

Tọa độ an cư “kế biển, cận phố” này còn thiết lập nên một “biên niên ký” sống đắt giá, chuyển mình mượt mà suốt 24 giờ. Ban ngày là trải nghiệm đón bình minh lãng mạn trên bãi cát mịn, hít thở bầu không khí đại dương trong lành để khơi nguồn cảm hứng và thong dong điều hành công việc toàn cầu từ ban công hướng vịnh vô cực.

Ban đêm, Lam Ngọc lập tức khoác lên vẻ phồn hoa lộng lẫy khi toàn khu bừng sáng như một thiên đường giải trí không ngủ, đón dòng khách thượng lưu đổ về khu thể thao và hai tuyến phố quốc tế Little Shanghai, Little Tokyo sầm uất.

Lam Ngọc là mảnh ghép cuối cùng của Vinhomes Pearl Bay, mang đến không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn resort bên vịnh biển Nha Trang

Theo giới chuyên gia, địa thế độc tôn biến mỗi tư dinh Lam Ngọc trở thành resort nghỉ dưỡng siêu sang tại gia. Không cần đến những khách sạn 5 - 6 sao xa xỉ, đây chính là không gian hoàn hảo để chủ nhân tiếp đón các đối tác thượng lưu, bạn bè quốc tế và người thân từ xa đến thăm.

Với tiến độ bàn giao vào cuối quý I/2027 theo tiêu chuẩn cao cấp nhất, Lam Ngọc đang mở ra thời điểm vàng để giới tinh hoa sở hữu chuẩn sống kiêu hãnh bên vịnh biển thiên đường. Đây là bước chuẩn bị hoàn hảo để đón nhận tổ ấm mới và kích hoạt dòng tiền thịnh vượng ngay trước thềm mùa du lịch hè năm 2027./.