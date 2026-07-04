Bất động sản

Có một thiên đường sống quyến rũ bậc nhất châu Á bên vịnh biển top đầu hành tinh Nha Trang

18:06 | 04/07/2026
(TBTCO) - Sở hữu địa thế độc nhất trên cung đường biểu tượng Trần Phú, trung tâm Nha Trang, khu Lam Ngọc thuộc Vinhomes Pearl Bay đang trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản cao cấp. Không chỉ là cỗ máy sinh dòng tiền nhờ lợi thế kế biển cận phố, đây còn là tâm điểm sống thịnh vượng với những đặc quyền khó sao chép của tầng lớp tinh hoa, khi cột mốc bàn giao đã cận kề, vào cuối quý I/2027.
aa

Kinh đô an cư mới của giới tinh hoa Việt Nam và toàn cầu

Báo cáo Thịnh vượng The Wealth Report mới nhất từ Knight Frank đã chỉ ra một làn sóng dịch chuyển rõ nét của giới siêu giàu toàn cầu. Họ đang dần rời bỏ các đô thị lõi chật chội, ngột ngạt để hướng về các thành phố vịnh biển nhằm tìm kiếm một lối sống cân bằng, bền vững.

Xu hướng này hoàn toàn đồng điệu với dự báo từ Liên Hợp Quốc khi các dải ven hải sẽ là trọng điểm an cư của nhân loại trong tương lai, biến những thiên đường du lịch thuần túy thành các kinh đô đáng sống đích thực.

Tại Việt Nam, Nha Trang chính là tọa độ phản chiếu rõ nét nhất làn sóng này. Không còn là điểm đến nghỉ dưỡng mùa vụ, vịnh biển top đầu hành tinh đang trở thành “ngôi nhà thứ nhất” được giới tinh hoa lựa chọn nhờ khí hậu ôn hòa với hơn 300 ngày nắng ấm trong năm.

Đặc biệt, giữa bối cảnh ô nhiễm đô thị báo động, chỉ số không khí IQAir tại Nha Trang luôn duy trì sắc xanh an toàn tuyệt đối dưới ngưỡng 35. Nơi đây chính là một “vùng xanh” hoàn hảo để bảo dưỡng và tái tạo sức khỏe cho cả gia đình.

Tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure cũng từng dành những lời có cánh để ngợi ca nơi đây như là thiên đường quyến rũ bậc nhất châu Á, là nơi chốn lý tưởng để tận hưởng đặc quyền “thở sâu, sống nhẹ”.

Có một thiên đường sống quyến rũ bậc nhất châu Á bên vịnh biển top đầu hành tinh Nha Trang
Vinhomes Pearl Bay tại tọa độ danh giá số 9 Trần Phú mang đến những giá trị sống mà giới tinh hoa toàn cầu khao khát sở hữu.

Nằm tại tọa độ danh giá bậc nhất của cung đường biểu tượng Trần Phú, Vinhomes Pearl Bay hội tụ trọn vẹn những tiêu chuẩn sống đắt giá nhất của vịnh biển top đầu hành tinh. Trong đó, mảnh ghép cuối cùng Lam Ngọc với 337 sản phẩm đa công năng vừa ở vừa kinh doanh, thiết kế tối ưu hóa giá trị sống chất lượng cao song hành cùng dòng tiền bền vững đang được các nhà đầu tư và cư dân tinh hoa tìm kiếm.

Chất sống resort đỉnh cao bên vịnh biển đẹp bậc nhất thế giới

Với ngôn ngữ kiến trúc thông minh và tinh tế, các căn biệt thự và liền kề tại khu Lam Ngọc mang đến một định nghĩa hoàn toàn mới về không gian sống lưỡng dụng. Theo đó, toàn bộ không gian tầng 1 có thể tối ưu hóa cho các hoạt động tự doanh hoặc cho thuê làm nhà hàng, tiệm café cao cấp phục vụ dòng khách thượng lưu; trong khi các tầng 2, 3 và tầng áp mái được đặc quyền dành riêng làm không gian sống biệt lập, xa hoa cho gia đình.

Phong cách quy hoạch khéo léo này không chỉ bảo đảm sự riêng tư tuyệt đối cho tổ ấm, mà còn giúp các chủ nhân tinh hoa bắt trọn mạch nguồn giao thương thịnh vượng ngay dưới hiên nhà.

Chọn an cư tại Lam Ngọc cũng đồng nghĩa với việc sở hữu một địa chỉ định danh vị thế đầy kiêu hãnh của giới thượng lưu, nơi có mặt tiền hướng thẳng ra hệ sinh thái biển đảo trứ danh Hòn Tre - Hòn Một - Hòn Tằm và cảng tàu quốc tế sầm uất. Khi quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, những tài sản phiên bản giới hạn như Lam Ngọc sẽ rất khó nhân bản hay tái xuất trong tương lai.

Có một thiên đường sống quyến rũ bậc nhất châu Á bên vịnh biển top đầu hành tinh Nha Trang
Với ngôn ngữ kiến trúc thông minh và tinh tế, Lam Ngọc mang đến một định nghĩa hoàn toàn mới về không gian sống lưỡng dụng thượng lưu

Tọa độ an cư “kế biển, cận phố” này còn thiết lập nên một “biên niên ký” sống đắt giá, chuyển mình mượt mà suốt 24 giờ. Ban ngày là trải nghiệm đón bình minh lãng mạn trên bãi cát mịn, hít thở bầu không khí đại dương trong lành để khơi nguồn cảm hứng và thong dong điều hành công việc toàn cầu từ ban công hướng vịnh vô cực.

Ban đêm, Lam Ngọc lập tức khoác lên vẻ phồn hoa lộng lẫy khi toàn khu bừng sáng như một thiên đường giải trí không ngủ, đón dòng khách thượng lưu đổ về khu thể thao và hai tuyến phố quốc tế Little Shanghai, Little Tokyo sầm uất.

Có một thiên đường sống quyến rũ bậc nhất châu Á bên vịnh biển top đầu hành tinh Nha Trang
Lam Ngọc là mảnh ghép cuối cùng của Vinhomes Pearl Bay, mang đến không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn resort bên vịnh biển Nha Trang

Theo giới chuyên gia, địa thế độc tôn biến mỗi tư dinh Lam Ngọc trở thành resort nghỉ dưỡng siêu sang tại gia. Không cần đến những khách sạn 5 - 6 sao xa xỉ, đây chính là không gian hoàn hảo để chủ nhân tiếp đón các đối tác thượng lưu, bạn bè quốc tế và người thân từ xa đến thăm.

Với tiến độ bàn giao vào cuối quý I/2027 theo tiêu chuẩn cao cấp nhất, Lam Ngọc đang mở ra thời điểm vàng để giới tinh hoa sở hữu chuẩn sống kiêu hãnh bên vịnh biển thiên đường. Đây là bước chuẩn bị hoàn hảo để đón nhận tổ ấm mới và kích hoạt dòng tiền thịnh vượng ngay trước thềm mùa du lịch hè năm 2027./.

Đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo chuẩn sống thượng lưu tại vịnh biển Nha Trang, sự kiện “Lễ bàn giao nhà chào đón cư dân tinh hoa” của dự án Vinhomes Pearl Bay sẽ được tổ chức vào lúc 08:30 - 11:30 ngày 6/7/2026 tại số 9 Trần Phú (Khu vực Ga cáp treo Vinpearl Nha Trang).
Quỳnh Như
Từ khóa:
Vinhomes Pearl Bay tư dinh Lam Ngọc nha trang vinhomes vingroup

Bài liên quan

Vingroup ra mắt "Đất nước Thiên hùng ca" – “Kỳ quan sân khấu” tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam

Vingroup ra mắt "Đất nước Thiên hùng ca" – “Kỳ quan sân khấu” tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam

Khối ngoại trở lại bán ròng, song giải ngân mạnh vào cổ phiếu Vingroup ở vùng giá cao

Khối ngoại trở lại bán ròng, song giải ngân mạnh vào cổ phiếu Vingroup ở vùng giá cao

Vingroup đồng loạt triển khai 3 dự án hạ tầng đường biển – đường bộ trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh

Vingroup đồng loạt triển khai 3 dự án hạ tầng đường biển – đường bộ trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh

Dành cho bạn

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền chiếm đoạt tới 2.600 tỷ đồng

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền chiếm đoạt tới 2.600 tỷ đồng

Phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước

Phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước

Doanh nghiệp hiến kế, tìm lực đẩy mới cho tăng trưởng GDP nửa cuối năm

Doanh nghiệp hiến kế, tìm lực đẩy mới cho tăng trưởng GDP nửa cuối năm

Tăng tốc trong nửa cuối năm, áp dụng “thước đo” mới chấm điểm giải ngân đầu tư công từ tháng 7

Tăng tốc trong nửa cuối năm, áp dụng “thước đo” mới chấm điểm giải ngân đầu tư công từ tháng 7

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026

Đầu tư công bứt tốc trong tháng 6, kỳ vọng hoàn thành mục tiêu giải ngân cả năm

Đầu tư công bứt tốc trong tháng 6, kỳ vọng hoàn thành mục tiêu giải ngân cả năm

Đọc thêm

Long Thành trước bước ngoặt thành cực tăng trưởng hàng không quốc tế

Long Thành trước bước ngoặt thành cực tăng trưởng hàng không quốc tế

(TBTCO) - Sân bay Long Thành đang được đề xuất lập quy hoạch mới theo hướng trở thành cực tăng trưởng hàng không quy mô vùng và quốc tế, tích hợp logistics, dịch vụ và đô thị sân bay, thay vì chỉ là một công trình hạ tầng giao thông đơn thuần.
22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở duy nhất của cá nhân... Đây là những quy định nổi bật tại Nghị định số 253/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
Đô thị đồng bộ chính là “hạ tầng mềm” của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Đô thị đồng bộ chính là “hạ tầng mềm” của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

(TBTCO) - Trước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?
“Vẽ” lại quy hoạch hàng không theo mục tiêu tăng trưởng hai con số

“Vẽ” lại quy hoạch hàng không theo mục tiêu tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, cùng không gian phát triển mới sau sáp nhập địa giới hành chính, sẽ trở thành cơ sở quan trọng để điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không toàn quốc.
Khả năng “in tiền” của căn hộ Sun Group thời hạn 70 năm ở Phú Quốc

Khả năng “in tiền” của căn hộ Sun Group thời hạn 70 năm ở Phú Quốc

(TBTCO) - Sự thành công của giới đầu tư khi kinh doanh căn hộ lưu trú tại Nam Phú Quốc đang dần xóa nhòa định kiến về việc sở hữu bất động sản có thời hạn. Theo giới đầu tư, điều quan trọng không nằm ở việc tài sản tồn tại bao lâu, mà là trong thời gian sở hữu, tài sản đó tạo ra giá trị như thế nào?
Vingroup khởi công Công trình nhà ở cho thuê Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

Vingroup khởi công Công trình nhà ở cho thuê Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

(TBTCO) - Ngày 28/6/2026, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Công trình nhà ở cho thuê Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người có thu nhập thấp. Sự kiện khẳng định trách nhiệm xã hội và sự đồng hành thiết thực của tập đoàn Vingroup nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội và hoàn thiện hệ sinh thái an cư bền vững tại các đô thị.
Lãi suất vay mua nhà ở xã hội lên 6,5%/năm, người trẻ vẫn được hưởng mức thấp hơn thị trường

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội lên 6,5%/năm, người trẻ vẫn được hưởng mức thấp hơn thị trường

(TBTCO) - Từ ngày 1/7 đến 31/12/2026, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội là 6,5%/năm trong 5 năm đầu, tăng 0,9 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm, nhưng vẫn thấp hơn mặt bằng lãi suất vay thông thường. Chương trình được triển khai tại 9 ngân hàng thương mại nhằm hỗ trợ người trẻ tiếp cận nhà ở xã hội.
Quảng Ninh chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

Quảng Ninh chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

(TBTCO) - Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, kinh tế và đô thị hóa của địa phương.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Có một thiên đường sống quyến rũ bậc nhất châu Á bên vịnh biển top đầu hành tinh Nha Trang

Có một thiên đường sống quyến rũ bậc nhất châu Á bên vịnh biển top đầu hành tinh Nha Trang

Chứng khoán tuần mới (6/7-10/7): Thị trường chờ chất xúc tác mới

Chứng khoán tuần mới (6/7-10/7): Thị trường chờ chất xúc tác mới

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh

Bộ Tài chính tổ chức bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Tài chính tổ chức bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức

Dòng tiền đầu tư hướng về bất động sản có giá trị tăng trưởng dài hạn

Dòng tiền đầu tư hướng về bất động sản có giá trị tăng trưởng dài hạn

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng