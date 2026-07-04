Dòng tiền đầu tư hướng về bất động sản có giá trị tăng trưởng dài hạn

“Khẩu vị” đầu tư bất động sản đang dần thay đổi

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ nét trong hành vi của khách hàng. Nếu trước đây, quyết định xuống tiền thường được dẫn dắt khi xuất hiện thông tin quy hoạch hoặc hạ tầng, thậm chí kỳ vọng tăng giá trong vài năm, thì nay nhà đầu tư ngày càng thận trọng hơn. Họ thường chấp nhận nắm giữ trong 2 - 3 năm, lựa chọn các dự án có chủ đầu tư uy tín và quy hoạch rõ ràng.

Là một nhà đầu tư tại phường Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), chị Trần Thị Khánh Toàn chia sẻ về tiêu chí khi đưa ra quyết định lựa chọn một dự án bất động sản. Hành lang pháp lý và phù hợp với khả năng tài chính là yếu tố được chị “cân - đo - đong - đếm” khi lựa chọn các dự án trong cùng một khu vực. Bên cạnh đó, dự án cần đảm bảo hai yếu tố về góc độ đầu tư lâu dài và góc độ để ở.

Nhà đầu tư ngày càng khắt khe trong việc đưa ra quyết định lựa chọn dự án bất động sản

Chia sẻ của chị Trần Thị Khánh Toàn cho thấy, nhà đầu tư ngày càng khắt khe hơn trong việc đưa ra quyết định lựa chọn dự án bất động sản.

Theo giới chuyên gia, ở giai đoạn hiện nay, chất lượng sống, khả năng khai thác kinh doanh và tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn là những yếu tố được nhà đầu tư ưu tiên. Điều đó cũng đồng nghĩa, thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh hơn, trong đó, các dự án có pháp lý minh bạch, vị trí gắn với nhu cầu thực và khả năng khai thác hiệu quả sẽ có nhiều lợi thế trong việc thu hút dòng tiền. Những khu đô thị đã hoàn thiện tiện ích và pháp lý rõ ràng đang trở thành ưu tiên của những khách hàng hướng tới giá trị sử dụng lâu dài.

The Light City - điểm đến trong chiến lược đầu tư dài hạn

Nằm ngay tại điểm giao thoa giữa các trục hạ tầng kết nối tại Đông Nam Hồ Chí Minh, The Light City do HODECO làm chủ đầu tư là dự án sở hữu ưu thế đáp ứng “khẩu vị” của khách hàng và nhà đầu tư hiện nay.

Tọa lạc tại vòng xoay Cửa Lấp, The Light City được hưởng lợi từ các công trình trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành cùng mạng lưới giao thông huyết mạch đang ngày càng được hoàn thiện và nâng cấp. Thực tế cho thấy, hạ tầng vẫn là yếu tố tạo động lực để gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhà đầu tư có chiến lược nắm giữ bất động sản trong nhiều năm, thay vì tìm cơ hội đột biến về giá.

The Light City sở hữu vị trị trí có khả năng kết nối đến các trục hạ tầng trọng điểm

Điểm nổi bật của The Light City không chỉ đến từ việc sản phẩm đã hữu hiện, pháp lý minh bạch, mà còn đến từ quy hoạch đồng bộ, nơi các tầng tiện ích được thiết kế và “gói gọn” trong cùng một không gian sống. Các công trình tiện ích quan trọng như công viên Olympus, công viên Iris Center, khu vui chơi trẻ em và sân tennis được chủ đầu tư chú trọng hoàn thiện, đưa vào vận hành, góp phần gia tăng trải nghiệm của cư dân và đáp ứng nhu cầu sống hiện đại. Việc hệ tiện ích được đưa vào vận hành sớm giúp The Light City đáp ứng nhu cầu ở thực ngày càng gia tăng của nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm sống và khả năng sử dụng ngay sau khi sở hữu.

The Light City sở hữu không gian sống với hệ thống tiện ích đồng bộ

Bên cạnh đó, chính sách bán hàng cũng đang trở thành yếu tố tác động lớn đến quyết định xuống tiền của khách hàng và các chính sách hỗ trợ tài chính dài hơi được xem là lợi thế cạnh tranh quan trọng. Chủ đầu tư đưa ra chính sách hỗ trợ thanh toán kéo dài đến 36 tháng cùng ưu đãi ân hạn nợ gốc và lãi suất lên đến 12 tháng, góp phần giảm áp lực tài chính cho người mua trong giai đoạn thị trường vẫn còn tâm lý thận trọng.

Giữa bối cảnh quỹ đất ven biển trung tâm ngày càng hạn chế và hạ tầng liên vùng tiếp tục được thúc đẩy, các khu đô thị nằm tại cửa ngõ phát triển khu Đông Nam Hồ Chí Minh như The Light City đang trở thành điểm đến của giới đầu tư lâu dài./.