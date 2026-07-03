Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 4.125 USD/ounce, tăng gần 100 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,6 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý bật tăng mạnh và lấy lại mốc 4.100 USD/ounce sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 6 với kết quả thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường. Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), nền kinh tế nước này chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với mức dự báo khoảng 114.000 việc làm.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Ở chiều ngược lại, một số chỉ báo khác của thị trường lao động vẫn cho thấy khả năng chống chịu tương đối tích cực. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,3% trong tháng 5 xuống 4,2% trong tháng 6, trái với dự báo sẽ giữ nguyên. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 27/6 đạt 215.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 220.000 đơn.

Ngay sau khi báo cáo được công bố, giá vàng tăng lên mức cao nhất trong phiên và duy trì ổn định trên ngưỡng 4.100 USD/ounce. Theo các nhà phân tích, số liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng đã làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng hơn nếu thị trường lao động tiếp tục suy yếu, dù lạm phát vẫn đang ở mức cao.

Tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tổ chức hôm 2/7, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết ưu tiên hàng đầu của Fed vẫn là đưa lạm phát trở về mục tiêu và duy trì ổn định giá cả. Tuy nhiên, ông cũng nhận định rủi ro lạm phát đã giảm bớt trong những tuần gần đây kể từ khi ông đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Fed.

Bên cạnh các dữ liệu kinh tế, giới đầu tư cũng đang theo dõi diễn biến trên thị trường tài chính Mỹ trước kỳ nghỉ Quốc khánh 4/7. Trong bối cảnh thanh khoản có thể suy giảm do thị trường đóng cửa sớm, các chuyên gia cho rằng biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá vàng có thể trở nên mạnh hơn. Thị trường hiện cũng hướng sự chú ý tới báo cáo lạm phát của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 14/7.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 2/7, giá vàng trong nước đảo chiều tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 145 - 148,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 145 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá cũng tăng tại nhiều doanh nghiệp. DOJI tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên ngưỡng 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, lên mức 145 - 148 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá lên 145 - 148 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên mức 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng.