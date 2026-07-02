Tài chính

Quý IV/2026 thi cấp thẻ thẩm định viên về giá

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
20:04 | 02/07/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên về giá lần thứ 18 năm 2026. Kỳ thi dự kiến được tổ chức trong quý IV/2026, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi cũng diễn ra trong cùng quý. Các thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và hướng dẫn liên quan sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.
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Theo thông báo, điều kiện dự thi được thực hiện theo khoản 2 Điều 44 Luật Giá năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Người dự thi phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo cấp. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá được miễn yêu cầu về chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ.

Đối với lĩnh vực thẩm định giá tài sản, thí sinh phải hoàn thành 3 môn thi gồm: Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực thẩm định giá, nguyên lý hình thành giá cả thị trường và nguyên lý căn bản về thẩm định giá; Thẩm định giá bất động sản; Thẩm định giá động sản.

Đối với lĩnh vực thẩm định giá doanh nghiệp, người chưa có thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá tài sản phải dự thi 5 môn, gồm 3 môn nêu trên cùng 2 môn bổ sung là Phân tích tài chính doanh nghiệp và Thẩm định giá doanh nghiệp.

Trường hợp đã được cấp thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá tài sản chỉ phải dự thi 2 môn: Phân tích tài chính doanh nghiệp và Thẩm định giá doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, nội dung tất cả các môn thi đều bao gồm phần lý thuyết và bài tập theo quy định.

Liên quan đến kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên về giá lần thứ 17, Hội đồng thi đã công bố kết quả và gửi điểm thi đến tài khoản đăng ký của từng thí sinh trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính. Thí sinh có thể tra cứu kết quả trực tiếp trên Cổng dịch vụ công của Bộ. Đối với các trường hợp có nhu cầu phúc khảo, Hội đồng thi tiếp nhận đơn từ ngày 1/7 đến 17 giờ ngày 15/7/2026./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
thi cấp thẻ thẩm định viên giá bộ tài chính

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