Bộ Tài chính công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Học viện Tài chính

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tài chính công bố các quyết định của Đảng ủy Bộ Tài chính về chuẩn y chức vụ Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Tài chính; TS. Nguyễn Văn Bình giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Tài chính.

Tiếp đến, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) công bố các quyết định về cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cụ thể, Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc: PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính và 3 Phó Giám đốc Học viện Tài chính, gồm: TS. Nguyễn Văn Bình, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều và TS. Lê Tuấn Hiệp; trao Quyết định bổ nhiệm cho PGS. TS. Nguyễn Lê Cường - Trưởng ban Tổ chức cán bộ (Học viện Tài chính) giữ chức Phó Giám đốc Học viện Tài chính.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chúc mừng các đồng chí được chuẩn y giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030 và được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện theo quy định; chúc mừng đồng chí Nguyễn Lê Cường được Bộ trưởng Bộ Tài chính tin tưởng, giao trọng trách Phó Giám đốc Học viện.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, sự ghi nhận đối với quá trình công tác và những đóng góp của các đồng chí; đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, trước tập thể Học viện và các thế hệ học viên.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Học viện Tài chính cho PGS.TS Nguyễn Đào Tùng. Ảnh: Nguyễn Loan.

Việc kiện toàn đồng bộ cấp ủy và Ban Giám đốc Học viện lần này không chỉ nhằm hoàn thiện tổ chức, mà quan trọng hơn là tạo lập một tập thể lãnh đạo có năng lực, bản lĩnh, đoàn kết và thống nhất để dẫn dắt Học viện Tài chính bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Học viện Tài chính tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng tập thể Đảng ủy và Ban Giám đốc đoàn kết, thống nhất, kỷ cương và trách nhiệm. Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phân công rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; phát huy đầy đủ vai trò của từng đồng chí Phó Giám đốc, bảo đảm một Học viện, một chiến lược, một hệ thống quản trị và một tinh thần trách nhiệm chung.

Thứ hai, đổi mới quản trị và thực hiện tự chủ đại học thực chất, hiệu quả, gắn với kỷ cương và trách nhiệm giải trình. Chủ động phát huy các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất, dữ liệu, công nghệ và thương hiệu; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, minh bạch, hướng tới nâng cao chất lượng và tạo giá trị cho người học, Học viện, ngành Tài chính và xã hội.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đào tạo, lấy người học làm trung tâm, gắn đào tạo với yêu cầu thực tiễn. Tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo; chủ động cập nhật các lĩnh vực mới như tài chính số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, quản trị rủi ro, tài chính xanh; tăng cường gắn kết với cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của ngành và nền kinh tế.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học có chất lượng cao. Chú trọng năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới, năng lực số và hội nhập quốc tế; đánh giá cán bộ trên cơ sở năng lực, hiệu quả và sản phẩm cụ thể; tạo môi trường để người có năng lực được cống hiến, người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung được khuyến khích.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Phạm Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Tài chính cho PGS.TS Nguyễn Đào Tùng.

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nghiên cứu, tư vấn chính sách. Xây dựng quản trị dựa trên dữ liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ trong đào tạo và nghiên cứu; tập trung nghiên cứu những vấn đề lớn, mới, có ý nghĩa thực tiễn, nhất là trong các lĩnh vực tài chính - kinh tế; chuyển kết quả nghiên cứu thành giải pháp, khuyến nghị và luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách.

Thứ sáu, tăng cường hội nhập và xây dựng văn hóa Học viện Tài chính. Hợp tác quốc tế cần đi vào chiều sâu, chú trọng chất lượng và hiệu quả thực chất của các chương trình hợp tác, đào tại, nghiên cứu, trao đổi giảng viên và người học, công bố khoa học và kiểm định theo chuẩn mực quốc tế; đồng thời xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ, minh bạch, kỷ cương, nhân văn và đổi mới, trong đó, lợi ích chung luôn được đặt lên hàng đầu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Phạm Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trao Quyết định bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Học viện Tài chính.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu, các đồng chí được kiện toàn, bổ nhiệm nhanh chóng bắt tay vào công việc, giữ vững nguyên tắc, gần gũi cơ sở, lắng nghe cán bộ, giảng viên và người học; quyết liệt trong hành động, nhưng cầu thị trong tiếp thu; dám đổi mới nhưng phải dựa trên cơ sở khoa học, pháp luật và hiệu quả thực tiễn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tài chính cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm và giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Tài chính; trân trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo Học viện Tài chính và toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, học viên đã luôn đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của Học viện.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nhấn mạnh, tập thể lãnh đạo Học viện Tài chính sẽ đoàn kết, thống nhất; giữ vững nguyên tắc; phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu; chủ động đổi mới, quyết liệt trong tổ chức thực hiện và lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trao Quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Trưởng ban Tổ chức cán bộ (Học viện Tài chính) giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Tài chính.

Trước mắt, Học viện Tài chính sẽ tập trung mọi nguồn lực, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để bước vào năm học 2026 - 2027 với khí thế mới, quyết tâm mới và những kết quả mới, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2031.

“Nhận nhiệm vụ hôm nay, chúng tôi ý thức sâu sắc về trọng trách và những thử thách phía trước. Nhưng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính; sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện; sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, đơn vị; cùng truyền thống đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm và sự đồng lòng của toàn Học viện, tin tưởng Học viện Tài chính sẽ tiếp tục phát triển vững chắc trong giai đoạn mới” - Giám đốc Học viện Tài chính bày tỏ./.