Thuế - Hải quan

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 7 tháng năm 2026 qua các con số

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
10:10 | 16/08/2026
(TBTCO) - Tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý ước đạt hơn 1.621.813 tỷ đồng; thực hiện 35.612 cuộc kiểm tra; xử lý khoảng 7 tỷ hóa đơn điện tử… là những con số nổi bật trong 7 tháng năm 2026.
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Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
7 tháng năm 2026 cục thuế thu ngân sách

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