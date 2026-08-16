Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 7 tháng năm 2026 qua các con số

(TBTCO) - Quy mô người nộp thuế ngày càng lớn, trong khi số khoản nợ và tình trạng người nộp thuế không còn hoạt động đặt ra áp lực ngày càng cao cho công tác quản lý. Thuế TP. Hồ Chí Minh đang chuyển từ phương thức quản lý nợ truyền thống sang dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, qua đó nâng cao hiệu quả thu hồi nợ và hạn chế thất thu ngân sách.