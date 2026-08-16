Ngày 16/8: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm

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Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản giảm 10,6 Yên (2,33%) xuống 444 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 1/2027 giảm 4,6 yên, tương đương 1,08%, xuống 420,5 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 9 giảm 0,3 Baht (0,3%) về mức 87,5 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 9 giảm 115 Nhân dân tệ (0,68%) xuống 16.840 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su giao tháng 1/2027 giảm 95 Nhân dân tệ, tương đương 0,53%, còn 17.790 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 11 ở mức 218,4 US cent/kg, giảm 0,7%.

Xu hướng giảm giá đồng loạt trên sàn OSE, SHFE, SGX và thị trường Thái Lan cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế tại các thị trường cao su châu Á. Thị trường dự kiến sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động thu mua của Trung Quốc, diễn biến nguồn cung tại các quốc gia sản xuất cao su chủ lực và biến động tỷ giá để xác định xu hướng tiếp theo.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá cao su thế giới đang có diễn biến phân hóa khi đồng loạt giảm tại các sàn giao dịch châu Á, trong khi thị trường trong nước vẫn duy trì ổn định. Diễn biến trong thời gian tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt từ thị trường Trung Quốc, cũng như tình hình nguồn cung tại các nước sản xuất cao su lớn./.