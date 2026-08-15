Đưa tiếng nói từ cửa khẩu vào quá trình hoàn thiện pháp luật hải quan

Sáng 15/8, tại Cao Bằng, Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Chi cục Hải quan khu vực XVI về tình hình thực hiện pháp luật hải quan và công tác phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng trên địa bàn.

Đoàn khảo sát do bà Trần Hồng Nguyên (thứ 5 hàng đầu, từ trái sang)- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp làm Trưởng đoàn. Ảnh: HQKV16

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XVI, đại diện các lực lượng chức năng, lãnh đạo các Hải quan cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang, Lý Vạn cùng 10 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên qua địa bàn Cao Bằng.

Theo Đoàn khảo sát, mục tiêu của chương trình là đánh giá toàn diện việc tổ chức thực hiện pháp luật hải quan tại cơ sở, tập trung vào các nội dung như thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm tra chuyên ngành, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XVI đã thông tin về tình hình triển khai pháp luật hải quan trên địa bàn, kết quả thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, xây dựng cửa khẩu số, công tác kiểm tra chuyên ngành và phối hợp liên ngành.

Từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ, đơn vị đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật hải quan, nhất là các nội dung liên quan đến cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện tại khu vực cửa khẩu. Những ý kiến này được Đoàn khảo sát ghi nhận để phục vụ việc đánh giá tính phù hợp, khả thi của các quy định hiện hành, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Điểm nhấn của chương trình là phiên trao đổi trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp. Đại diện 10 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên qua địa bàn Cao Bằng đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến cơ chế quản lý và hoạt động xuất nhập khẩu.

Bà Trần Hồng Nguyên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HQKV17

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trần Hồng Nguyên ghi nhận tinh thần phối hợp của Chi cục Hải quan khu vực XVI và các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị tiếp tục cung cấp, làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi để Đoàn tổng hợp, phục vụ công tác nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật hải quan.

Theo Đoàn khảo sát, việc tiếp thu ý kiến từ doanh nghiệp giúp phản ánh đầy đủ hơn tác động của các quy định pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kết hợp với thông tin từ cơ quan Hải quan và các lực lượng chức năng, đây sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để nhận diện những quy định phát huy hiệu quả cũng như các nội dung cần tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện.

Chiều cùng ngày, Đoàn khảo sát làm việc thực tế tại Hải quan cửa khẩu Tà Lùng, tập trung tìm hiểu quy trình thủ tục hải quan, công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra chuyên ngành và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tại cửa khẩu.