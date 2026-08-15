Thuế - Hải quan

Đưa tiếng nói từ cửa khẩu vào quá trình hoàn thiện pháp luật hải quan

Song Linh

Song Linh

[email protected]
11:49 | 15/08/2026
(TBTCO) - Khảo sát tại Chi cục Hải quan khu vực XVI, Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tập trung đánh giá việc thực thi pháp luật hải quan từ góc nhìn của cơ quan quản lý và doanh nghiệp, qua đó tạo cơ sở hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
aa
Hải quan Việt Nam và UNODC phối hợp tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển Hải quan tăng cường năng lực giám sát trên biển bằng công nghệ hiện đại Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Sáng 15/8, tại Cao Bằng, Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Chi cục Hải quan khu vực XVI về tình hình thực hiện pháp luật hải quan và công tác phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng trên địa bàn.

Cao Bằng: Đưa tiếng nói từ cửa khẩu vào quá trình hoàn thiện pháp luật hải quan

Đoàn khảo sát do bà Trần Hồng Nguyên (thứ 5 hàng đầu, từ trái sang)- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp làm Trưởng đoàn. Ảnh: HQKV16

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XVI, đại diện các lực lượng chức năng, lãnh đạo các Hải quan cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang, Lý Vạn cùng 10 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên qua địa bàn Cao Bằng.

Theo Đoàn khảo sát, mục tiêu của chương trình là đánh giá toàn diện việc tổ chức thực hiện pháp luật hải quan tại cơ sở, tập trung vào các nội dung như thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm tra chuyên ngành, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XVI đã thông tin về tình hình triển khai pháp luật hải quan trên địa bàn, kết quả thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, xây dựng cửa khẩu số, công tác kiểm tra chuyên ngành và phối hợp liên ngành.

Từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ, đơn vị đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật hải quan, nhất là các nội dung liên quan đến cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện tại khu vực cửa khẩu. Những ý kiến này được Đoàn khảo sát ghi nhận để phục vụ việc đánh giá tính phù hợp, khả thi của các quy định hiện hành, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Điểm nhấn của chương trình là phiên trao đổi trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp. Đại diện 10 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên qua địa bàn Cao Bằng đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến cơ chế quản lý và hoạt động xuất nhập khẩu.

Cao Bằng: Đưa tiếng nói từ cửa khẩu vào quá trình hoàn thiện pháp luật hải quan
Bà Trần Hồng Nguyên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HQKV17

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trần Hồng Nguyên ghi nhận tinh thần phối hợp của Chi cục Hải quan khu vực XVI và các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị tiếp tục cung cấp, làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi để Đoàn tổng hợp, phục vụ công tác nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật hải quan.

Theo Đoàn khảo sát, việc tiếp thu ý kiến từ doanh nghiệp giúp phản ánh đầy đủ hơn tác động của các quy định pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kết hợp với thông tin từ cơ quan Hải quan và các lực lượng chức năng, đây sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để nhận diện những quy định phát huy hiệu quả cũng như các nội dung cần tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện.

Chiều cùng ngày, Đoàn khảo sát làm việc thực tế tại Hải quan cửa khẩu Tà Lùng, tập trung tìm hiểu quy trình thủ tục hải quan, công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra chuyên ngành và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tại cửa khẩu.

Việc kết hợp khảo sát tại trụ sở Chi cục với kiểm tra thực tế tại cửa khẩu giúp Đoàn có cái nhìn toàn diện hơn về việc tổ chức thực thi pháp luật hải quan.

Kết quả khảo sát sẽ góp phần hoàn thiện chính sách theo hướng đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn biên giới.
Song Linh
Từ khóa:
pháp luật hải quan Chi cục Hải quan khu vực XVI hoàn thiện pháp luật hải quan thực thi pháp luật hải quan thủ tục hải quan tại cửa khẩu

Bài liên quan

Cải cách thể chế pháp luật hải quan, mở cửa cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Cải cách thể chế pháp luật hải quan, mở cửa cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Chi cục Hải quan khu vực II: Xử lý gần 4,2 triệu tờ khai thông quan trong 9 tháng

Chi cục Hải quan khu vực II: Xử lý gần 4,2 triệu tờ khai thông quan trong 9 tháng

Dành cho bạn

Giá cà phê phục hồi trước biến động thời tiết và nguồn cung

Giá cà phê phục hồi trước biến động thời tiết và nguồn cung

Giảm gánh nặng thực hiện nghĩa vụ thuế cho người kinh doanh

Giảm gánh nặng thực hiện nghĩa vụ thuế cho người kinh doanh

Rút ngắn thời gian thanh toán, khơi thông dòng vốn ngân sách

Rút ngắn thời gian thanh toán, khơi thông dòng vốn ngân sách

Thị trường tiền tệ tuần 10 - 14/8: Lãi suất qua đêm về quanh 4%, kênh hoán đổi từng "giải khát" thanh khoản 143.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 10 - 14/8: Lãi suất qua đêm về quanh 4%, kênh hoán đổi từng "giải khát" thanh khoản 143.000 tỷ đồng

Ngày 15/8: Giá cà phê giảm phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ổn định

Ngày 15/8: Giá cà phê giảm phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 15/8: Vàng thế giới và trong nước đều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 15/8: Vàng thế giới và trong nước đều tăng trở lại

Đọc thêm

Hải quan Việt Nam và UNODC phối hợp tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển

Hải quan Việt Nam và UNODC phối hợp tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển

(TBTCO) - Trước xu hướng tăng cường sử dụng công nghệ cao của tội phạm trên biển, Cục Hải quan cùng Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) phối hợp tổ chức khóa tập huấn về trích xuất chứng cứ điện tử từ các thiết bị thu giữ trên biển, góp phần nâng cao năng lực điều tra, thực thi pháp luật và tăng cường hợp tác quốc tế.
Hải quan tăng cường năng lực giám sát trên biển bằng công nghệ hiện đại

Hải quan tăng cường năng lực giám sát trên biển bằng công nghệ hiện đại

(TBTCO) - Cục Hải quan phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo tập huấn về nhận thức tình hình trên biển từ ngày 10 - 14/8 tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm trang bị kỹ năng kiểm soát, hiện đại hóa công tác phòng, chống buôn lậu trên các tuyến hàng hải.
Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách tháng 7 tháng tăng hơn 9% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách tháng 7 tháng tăng hơn 9% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Cao Bằng, kết quả thu ngân sách tháng 7 do đơn vị thực hiện đạt 154,9 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng năm 2026 đạt 1.311 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

(TBTCO) - Lũy kế 7 tháng năm 2026, Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt 8.823 tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2025.
Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

(TBTCO) - Quy mô người nộp thuế ngày càng lớn, trong khi số khoản nợ và tình trạng người nộp thuế không còn hoạt động đặt ra áp lực ngày càng cao cho công tác quản lý. Thuế TP. Hồ Chí Minh đang chuyển từ phương thức quản lý nợ truyền thống sang dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, qua đó nâng cao hiệu quả thu hồi nợ và hạn chế thất thu ngân sách.
Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục tìm ra 36 chủ nhân hóa đơn may mắn

Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục tìm ra 36 chủ nhân hóa đơn may mắn

(TBTCO) - Chiều ngày 13/8/2026, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát, Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức ấn nút quay thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2025.
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận diện những sai sót, rủi ro pháp lý

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận diện những sai sót, rủi ro pháp lý

Nhằm triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thuế năm 2026, Cục Thuế vừa tổ chức cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp để trao đổi, nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận kịp thời các quy định mới, nhận diện được những sai sót, rủi ro pháp lý thường gặp trong quá trình hoạt động.
Đắk Lắk hoàn tất cài đặt eTax Mobile cho hộ kinh doanh thuộc diện triển khai

Đắk Lắk hoàn tất cài đặt eTax Mobile cho hộ kinh doanh thuộc diện triển khai

(TBTCO) - Thuế tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành cài đặt ứng dụng eTax Mobile cho 100% hộ kinh doanh thuộc diện triển khai, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh số hóa trong quản lý, kê khai và nộp thuế đối với khu vực này.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đưa tiếng nói từ cửa khẩu vào quá trình hoàn thiện pháp luật hải quan

Đưa tiếng nói từ cửa khẩu vào quá trình hoàn thiện pháp luật hải quan

Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2 tỷ đồng sau quyết định xử phạt về thuế

Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2 tỷ đồng sau quyết định xử phạt về thuế

Khoản “đệm” tài chính giúp doanh nghiệp trụ vững trước biến động

Khoản “đệm” tài chính giúp doanh nghiệp trụ vững trước biến động

Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

Hoàn thiện giao dịch điện tử, nâng chuẩn vận hành thị trường chứng khoán

Hoàn thiện giao dịch điện tử, nâng chuẩn vận hành thị trường chứng khoán

Australia đang mở thêm dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam

Australia đang mở thêm dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam

Vốn xanh không chỉ nhìn vào “màu xanh” của dự án

Vốn xanh không chỉ nhìn vào “màu xanh” của dự án

Infographics: 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Infographics: 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Giá dầu thô giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu thô giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC