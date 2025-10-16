(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan khu vực II đẩy mạnh thu thập thông tin, quản lý rủi ro và khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Đơn vị đã xử lý hơn 4,18 triệu tờ khai xuất nhập khẩu, phát hiện hàng trăm container nghi vấn.

Từ đầu năm đến ngày 14/9/2025, Chi cục Hải quan khu vực II đã xử lý hơn 4,18 triệu tờ khai xuất nhập khẩu; triển khai hiệu quả hệ thống phân luồng, góp phần đảm bảo thông thoáng cho hoạt động thương mại, đồng thời tăng cường kiểm soát các hành vi vi phạm.

Trong số 1,53 triệu tờ khai phát sinh tại Chi cục Hải quan khu vực II, luồng xanh chiếm tỷ lệ cao nhất với 63,55% (970.917 tờ khai), luồng vàng đạt 33,88% (517.715 tờ khai), trong khi luồng đỏ chỉ chiếm 2,57% (39.237 tờ khai).

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tỷ lệ luồng xanh tăng lên 65,75%, cho thấy sự cải thiện trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Tỷ lệ luồng đỏ dù thấp (3,16%), nhưng vẫn cho thấy yêu cầu cần kiểm tra chặt chẽ đối với một số lô hàng có nguy cơ cao, đặt ra "bài toán" cân bằng giữa thông thoáng và kiểm soát.

Cùng với đó, Chi cục Hải quan khu vực II đã thiết lập 89 chỉ số tiêu chí phân tích kiểm tra thực tế hàng hóa trên hệ thống VCIS. Tính từ đầu năm đến ngày 14/8/2025, tổng cộng 497 chỉ số tiêu chí phân tích được thiết lập.

Về công tác soi chiếu container nhập khẩu, có 387 container được soi chiếu trước khi thông quan, phát hiện 101 container có dấu hiệu nghi vấn, chiếm tỷ lệ 26,1%. Tính từ ngày 1/1/2025 đến 14/8/2025, có 5.735 container được soi chiếu trước thông quan, phát hiện 170 container có dấu hiệu nghi vấn, chiếm tỷ lệ 2,96%.

Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, triển khai theo Quyết định số 1399/QĐ-TCHQ và Quyết định số 2790/QĐ-TCHQ, đã thu hút 610 doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí, với 37 công ty ký biên bản ghi nhớ. Dù vậy, chỉ 56,63% (2.953/5.215) doanh nghiệp được phân công thu thập thông tin đã cập nhật dữ liệu vào hệ thống RMS. Con số này cho thấy, vẫn còn khoảng cách trong việc khuyến khích doanh nghiệp chủ động hợp tác, đòi hỏi cơ quan hải quan cần đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ.

Trong công tác kiểm tra sau thông quan, Chi cục Hải quan khu vực II đã ban hành 47 quyết định kiểm tra và 38 quyết định ấn định thuế, thu nộp ngân sách hơn 3,17 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt và tiền nộp chậm. Riêng từ ngày 15/6/2024 đến 14/9/2025, số tiền thu đạt 681,44 triệu đồng. Bên cạnh đó, việc xây dựng hồ sơ 65 doanh nghiệp trọng điểm, với tiến độ hoàn thành 89,23% (58/65 hồ sơ), đã giúp cơ quan hải quan tập trung nguồn lực quản lý các doanh nghiệp có rủi ro cao./.