Xóa bỏ thuế khoán - mở cơ hội để hộ kinh doanh phát triển bền vững hơn

(TBTCO) - Thực hiện chủ trương xóa bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh cần thường xuyên cập nhật quy định pháp luật thông qua các kênh báo chí chính thống và cơ quan thuế; từng bước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, vận hành và phát triển bền vững.

Tích cực tuyên truyền, giải đáp, hỗ trợ hộ kinh doanh

Chỉ còn gần 10 ngày nữa là kết thúc chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Những ngày này, cơ quan thuế các cấp vẫn đang tập trung nguồn lực phối hợp cùng các nhà cung cấp giải pháp “đi từng ngõ, gõ từng hộ”; đến các khu chợ, trung tâm thương mại để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile, phần mềm bán hàng, xuất hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền…

Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại cũng khẩn trương nhập cuộc, ký biên bản hợp tác với cơ quan thuế, nhằm đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi.

Ghi nhận tại tỉnh Ninh Bình cho thấy, Thuế tỉnh Ninh Bình và các Thuế cơ sở đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ hộ kinh doanh. Trong đó, Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Ngân hàng LPBank Vùng 5 - Miền Trung duyên hải tổ chức hội nghị đồng hành cùng hộ kinh doanh “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế/quản lý dòng tiền hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”. Chương trình thu hút sự tham dự trực tiếp của đông đảo hộ kinh doanh là khách hàng của LPBank trên địa bàn.

Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Trưởng Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình trực tiếp giải đáp vướng mắc cho hộ kinh doanh. Ảnh: TN

Đại diện Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình cho biết, mục tiêu của chiến dịch nhằm tăng cường phối hợp trong hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử khi xóa bỏ thuế khoán, giúp hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp tài chính - ngân hàng thuận lợi hơn. Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Trưởng Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình chia sẻ, sự hợp tác 3 bên giữa cơ quan thuế, nhà cung cấp giải pháp và ngân hàng kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy công tác quản lý thuế hiện đại, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đối thoại với các hộ kinh doanh nhằm giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về chính sách thuế.

Ngành Thuế hiểu rất rõ rằng, các hộ kinh doanh đều mong muốn chấp hành tốt pháp luật, nghĩa vụ thuế, nhưng còn thiếu công cụ, kỹ năng và chưa quen với phương thức kê khai điện tử. Chính vì vậy, quan điểm xuyên suốt của ngành Thuế trong giai đoạn này là hỗ trợ, đồng hành, hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc”, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ, cá nhân kinh doanh yên tâm, tự tin khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương thức kê khai. Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính

Tại hội nghị, các hộ kinh doanh nêu những thắc mắc như: có được cảnh báo khi mua hàng của doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế không; biện pháp xử lý hàng tồn kho trước khi chuyển đổi sang phương pháp kê khai thuế như thế nào... Hộ kinh doanh cũng đặt nhiều câu hỏi về thuế suất áp dụng và cách xuất hóa đơn đối với hoạt động môi giới bất động sản; cách tính thuế khi chuyển sang phương pháp kê khai; cách tính tiền chậm nộp và số tiền bị phạt khi chậm nộp tờ khai và chậm nộp thuế… Hầu hết các câu hỏi, vướng mắc của người nộp thuế đều được cán bộ, công chức Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình trực tiếp giải đáp tận tình.

Không chỉ Thuế tỉnh Ninh Bình, không khí hỗ trợ hộ kinh doanh của cơ quan thuế các cấp trên cả nước vẫn đang rất khẩn trương, với phương châm “cầm tay chỉ việc” và giải đáp trực tiếp để hộ kinh doanh hiểu, hộ kinh doanh tin, hộ kinh doanh chuyển đổi.

Hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển bền vững

Không dừng lại ở việc xuống tận địa bàn hỗ trợ, ngành Thuế đã chính thức đưa vào vận hành Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh làm quen với các dịch vụ thuế điện tử. Theo đó, người nộp thuế có thể truy cập địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin và bấm vào nút trải nghiệm cho hộ, cá nhân kinh doanh. Cổng trải nghiệm được thiết kế như một “môi trường giả lập” hoàn chỉnh, giúp người nộp thuế được tiếp cận trực quan để làm quen với toàn bộ quy trình quản lý thuế hiện đại, từ đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế đến đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, Cổng trải nghiệm không chỉ dành cho hộ kinh doanh truyền thống tại chợ, tuyến phố, cửa hàng, mà còn cho cả các hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động cho thuê bất động sản… Tất cả các hộ kinh doanh đều có thể thực hành phù hợp với đặc thù hoạt động của mình.

Chia sẻ quan điểm về việc xóa bỏ thuế khoán, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý thuế lần này không phải để làm khó hộ kinh doanh, mà là bước đệm cần thiết để khu vực hộ kinh doanh phát triển minh bạch, công bằng và bền vững hơn.

Ông Vinh khẳng định, đây là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội để hộ kinh doanh tiếp cận tín dụng, thị trường và chuỗi giá trị tốt hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít hộ vẫn chưa thực sự hiểu rõ quy định, chính sách và còn băn khoăn trong việc tổ chức lại hoạt động kinh doanh cũng như ứng dụng công nghệ trong quản lý.

Theo ông Vinh, hộ kinh doanh cần thường xuyên cập nhật quy định pháp luật thông qua các kênh báo chí chính thống và cơ quan thuế. Đồng thời từng bước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, lựa chọn các giải pháp phần mềm phù hợp với mô hình kinh doanh, để công nghệ thực sự trở thành “trợ thủ”, giúp hộ kinh doanh chủ động trong quản lý và vận hành.