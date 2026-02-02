Kho bạc Nhà nước đồng hành cùng địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã và đang vào cuộc quyết liệt, chủ động đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đưa dòng vốn đầu tư công đến kịp thời tới từng dự án, công trình. Điều này đã phản ánh vai trò của KBNN không chỉ trong kiểm soát chặt chẽ dòng vốn ngân sách, mà còn đồng hành, hỗ trợ để vốn đầu tư công được giải ngân kịp thời, hiệu quả.

Quyết liệt tháo gỡ “điểm nghẽn” giải ngân

Năm 2025 ghi nhận bước chuyển quan trọng trong điều hành giải ngân vốn đầu tư công khi Chính phủ đẩy mạnh cải cách thể chế theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, rút ngắn quy trình thanh toán, giảm mạnh hồ sơ, thủ tục giấy tờ. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng với các giải pháp số hóa trong quản lý ngân sách đã góp phần tháo gỡ nhiều nút thắt vốn tồn tại nhiều năm trong đầu tư công.

Trong bối cảnh đó, hệ thống KBNN xác định rõ trách nhiệm, không chỉ dừng ở việc kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách theo đúng quy định, mà còn chủ động hỗ trợ, đồng hành cùng chủ đầu tư, ban quản lý dự án để đẩy nhanh tiến độ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành. Tinh thần xuyên suốt được quán triệt trong toàn hệ thống là “không để tồn đọng hồ sơ không rõ lý do”, xử lý nhanh chóng, minh bạch, đúng quy định nhưng không gây phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách.

Các đơn vị Kho bạc Nhà nước khu vực tiếp tục chủ động phối hợp địa phương bám sát tiến độ các dự án trọng điểm. Ảnh: Đức Thanh

Nhiều điểm sáng về giải ngân

Tại KBNN khu vực XI (quản lý ngân sách 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An), công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiều đơn vị đã “cán đích” giải ngân sớm, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn ngay từ đầu năm 2026. Có thể kể đến như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, Chi cục Thủy lợi tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, cùng nhiều ban quản lý dự án khu vực như Yên Định, Hoằng Hóa… Kết quả này tiếp tục khẳng định Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công trong nhiều năm liên tiếp.

Tính đến ngày 15/1/2026, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 17.206 tỷ đồng, tương đương 63% kế hoạch vốn; trong đó, vốn kế hoạch năm đạt 64%. Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và triển khai kế hoạch năm 2026, Chính phủ đã đánh giá cao kết quả của địa phương khi đứng thứ 4 trong cả nước về tỷ lệ giải ngân cao.

Đưa nguồn lực nhanh chóng đi vào thực tiễn Với sự chuẩn bị sớm, cách làm chủ động và quyết liệt ngay từ đầu năm 2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đang từng bước tạo nền tảng vững chắc để công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục đạt kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu điều hành của Chính phủ. Qua đó, đưa nguồn lực ngân sách nhà nước nhanh chóng đi vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội trong giai

Tại Nghệ An, công tác giải ngân cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Lũy kế giải ngân từ đầu năm 2025 đến ngày 15/1/2026 đạt 10.224 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch vốn, đưa Nghệ An vào nhóm 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân khá trong cả nước.

Theo KBNN khu vực XI, kết quả đó đến từ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và đặc biệt là các giải pháp hỗ trợ tối đa của Kho bạc trong khâu thanh toán.

Tại Hà Nội, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 tiếp tục ghi nhận kết quả ấn tượng, vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến hết ngày 26/1/2026, tổng giá trị giải ngân ngân sách địa phương đạt 93.573 tỷ đồng, tương đương 117,8% kế hoạch Thủ tướng giao và đạt 93,1% kế hoạch Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội giao.

Đáng chú ý, nhiều nhóm vốn quan trọng và các công trình trọng điểm của thủ đô có tỷ lệ giải ngân rất cao, trong đó nhóm công trình trọng điểm đạt trên 95% kế hoạch, riêng vốn trong nước gần như hoàn thành toàn bộ. Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm 2025, KBNN khu vực I đã xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần phải được thực hiện khẩn trương và nghiêm túc.

Tại Hải Phòng, KBNN khu vực III cũng để lại dấu ấn rõ nét trong việc đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến hết ngày 20/1/2026, tổng số vốn năm 2025 giải ngân trên địa bàn đạt 38.503 tỷ đồng, bằng 107,3% kế hoạch Thủ tướng giao và 97,5% kế hoạch HĐND thành phố giao.

Kết quả này cũng minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa KBNN khu vực III với các sở, ngành, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn, tạo tiền đề quan trọng cho giải ngân. Đặc biệt, trong bối cảnh sắp xếp bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, đơn vị đã chủ động chuyển đổi dữ liệu, không để gián đoạn giao dịch của các chủ đầu tư.

Cùng với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, KBNN khu vực III còn đẩy mạnh giao dịch điện tử, hướng tới 100% hồ sơ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến, tăng cường công khai, minh bạch tiến độ giải ngân. Nhiều ban quản lý dự án trên địa bàn đạt tỷ lệ giải ngân gần như tuyệt đối, góp phần đưa Hải Phòng trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công.

Tiếp tục khơi thông dòng vốn đầu tư công

Những kết quả đạt được trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 tại các địa phương không chỉ phản ánh nỗ lực của từng địa phương, mà còn cho thấy sự chuyển động đồng bộ, quyết liệt của toàn hệ thống KBNN trong việc đồng hành cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn đầu tư công. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để bước sang năm 2026, công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được triển khai với tinh thần chủ động, không chờ đợi, không để xảy ra “độ trễ” ngay từ đầu năm.

Năm 2026, trong bối cảnh quy mô kế hoạch vốn đầu tư công tiếp tục ở mức lớn tại nhiều địa phương, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống KBNN không chỉ là bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, mà còn phải tổ chức thanh toán nhanh, kịp thời để nguồn vốn sớm đi vào nền kinh tế. Nhận thức rõ điều đó, ngay từ những ngày đầu năm, toàn hệ thống KBNN đã chủ động vào cuộc, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo đà giải ngân sớm và bền vững cho cả năm.

Ngay khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, hệ thống KBNN đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính các cấp khẩn trương rà soát, nhập dự toán, hoàn thiện các điều kiện thanh toán trên các hệ thống nghiệp vụ, bảo đảm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có thể thực hiện giao dịch và thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu. Công tác chuyển đổi dữ liệu, vận hành các hệ thống thông tin trong điều kiện sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục được triển khai đồng bộ, thông suốt, không làm gián đoạn dòng chảy vốn đầu tư công.

Cùng với đó, KBNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công; tăng cường giao dịch điện tử, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, hướng tới phục vụ 100% đơn vị sử dụng ngân sách. Tinh thần kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ được quán triệt xuyên suốt, với yêu cầu rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán không rõ nguyên nhân, đồng thời hướng dẫn đầy đủ, kịp thời cho các chủ đầu tư ngay từ đầu năm.

Tại địa phương, các đơn vị KBNN khu vực tiếp tục chủ động phối hợp, bám sát các dự án trọng điểm, dự án quy mô lớn, đặc biệt là các khoản chi phục vụ giải phóng mặt bằng, tái định cư, thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành, nhằm bảo đảm vốn được giải ngân đúng tiến độ, đúng quy định. Công tác đôn đốc thu hồi tạm ứng, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách cũng được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.