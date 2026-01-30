Kịp thời xuất cấp hơn 729 tấn gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Tuyên Quang dịp Tết Bính Ngọ 2026

Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực IV:

(TBTCO) - Từ ngày 25/1 - 30/1/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV đã hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 729 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ 48.608 người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV - ông Lê Tiến Dũng cho biết, triển khai quyết định số 21/QĐ-CDT của Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã khẩn trương liên hệ, phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang sớm ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 21/1/2026 về việc tiếp nhận, phân bổ 729,12 tấn gạo dự trữ quốc gia tới 119 xã, phường, để hỗ trợ 12.956 hộ dân (48.608 nhân khẩu), với thời gian tiếp nhận và phân bổ trước ngày 10/2/2026.

Gạo dự trữ quốc gia đã tập kết tại Trung tâm hành chính xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Trên cơ sở quyết định phân bổ của UBND tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI đã giao nhiệm vụ cho giao điểm kho ĐK1.KV46 (kho Tuyên Quang) và Điểm kho ĐK4.KV4 (kho Hà Giang) xuất 729,12 tấn gạo; đồng thời thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu bốc xếp, vận chuyển theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và tiến hành lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho.

Song song đó, đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, kho tàng, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang để lập kế hoạch, phương án và thống nhất thời gian cụ thể, địa điểm (tại 119 xã, phường) để đảm bảo việc xuất cấp gạo dự trữ quốc đúng thời gian, tiến độ.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV xuất cấp hơn 729,12 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang.

Theo Chi cục trưởng Lê Tiến Dũng cho biết, trong thời gian 6 ngày (từ ngày 25/1 - 30/1/2026), đơn vị đã phối hợp với Sở Y tế, UBND các xã, phường tổ chức giao nhận 729,12 tấn gạo dự trữ quốc gia, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, góp phần hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống, đón Tết an vui, đầm ấm.

Chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn trong công tác xuất cấp, Chi cục trưởng Lê Tiến Dũng cho biết, theo phân cấp nên Bộ Tài chính sớm ban hành quyết định giao nhiệm vụ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, do vậy Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV, UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở Y tế Tuyên Quang, đơn vị vận chuyển và UBND 119 xã đơn vị phối hợp chặt chẽ do triển khai sớm, đồng thời người dân rất phấn khởi vì nhận được gạo hỗ trợ sớm.

Kiểm tra chất lượng gạo dự trữ quốc gia trước khi giao cho người dân thôn Trang Hạ, xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang.

Cũng theo Chi cục trưởng Lê Tiến Dũng, do việc vận chuyển, giao gạo tới trung tâm các xã, phường theo mô hình chính quyền 2 cấp nên số lượng điểm giao nhận rất lớn. Bên cạnh đó, giao thông đi lại khó khăn, kèm theo mưa phùn và gió rét nên cũng ảnh hưởng tới tiến độ vận chuyển, bàn giao gạo.