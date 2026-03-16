Hải quan liên tiếp chặn hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại biên giới phía Bắc

(TBTCO) - Thời gian qua, lực lượng hải quan đã tăng cường kiểm soát trên tuyến biên giới phía Bắc, liên tiếp phát hiện, bắt giữ và ngăn chặn hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu, không rõ nguồn gốc, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường nội địa.

Chiều 16/3, Cục Hải quan cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính và Kế hoạch số 30141/KH-CHQ ngày 20/10/2025 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, lực lượng hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đặc biệt trên tuyến biên giới phía Bắc. Qua đó, nhiều vụ vận chuyển trái phép thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc đã bị phát hiện, bắt giữ với tổng khối lượng hơn 1,8 tấn.

Hải quan liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng thực phẩm nhập lậu. Ảnh: HQ

Tại địa bàn quản lý của Hải quan khu vực VII, lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng thực phẩm nhập lậu. Điển hình, ngày 11/3/2026, tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện và thu giữ 350 kg thực phẩm gồm xúc xích khô ăn liền, xúc xích đông lạnh và xiên thịt đông lạnh. Toàn bộ lô hàng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không xác định được chủ sở hữu.

Trước đó, ngày 8/2/2026, cũng tại khu vực này, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 335 kg thực phẩm đông lạnh trong tình trạng rã đông, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ngoài ra, ngày 6/2/2026, tại khu vực Km3 Quốc lộ 70 (phường Lào Cai), Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện thêm 323 kg hàng đông lạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc được các đối tượng tập kết trái phép để chuẩn bị vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Trên địa bàn Hải quan khu vực VIII, công tác kiểm soát cũng ghi nhận nhiều vụ việc đáng chú ý. Ngày 6/3/2026, tại vùng nước cảng Vạn Gia (Quảng Ninh), Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện đối tượng lợi dụng đêm tối, sử dụng bè gỗ giả dạng đi đánh bắt hải sản để vận chuyển trái phép 200 kg xúc xích và 6.000 quả trứng vịt có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lô hàng đã bị ẩm mốc, nhiều quả trứng dập vỡ, bốc mùi hôi thối và không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trước đó, tại khu vực xã Hoành Mô (Quảng Ninh), lực lượng Hải quan cũng phát hiện các vụ tập kết thực phẩm nhập lậu với tang vật gồm 168 kg xúc xích và 455 kg chân gà đông lạnh có xuất xứ từ Trung Quốc, đều không có giấy tờ hợp pháp.

Qua các vụ việc cho thấy, các đối tượng thường lợi dụng đường mòn, lối mở hoặc địa hình khu vực biên giới để vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc từ bên kia biên giới vào Việt Nam nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.