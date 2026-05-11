Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải từ nhiệm sau 2 năm điều hành

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - mã CK; OCB) vừa công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Ông Phạm Hồng Hải đã có 2 năm đồng hành cùng OCB, giữ vai trò Tổng giám đốc trong giai đoạn ngân hàng này chuyển mình mạnh mẽ, thực hiện định vị, tái cấu trúc chiến lược kinh doanh tổng thể và cơ cấu tổ chức, xác định lại phân khúc khách hàng mục tiêu, tiếp tục đẩy mạnh ngân hàng số và gia tăng trải nghiệm người dùng - những yếu tố giúp OCB củng cố vị thế khác biệt trên thị trường tài chính ngân hàng.

Giai đoạn này, OCB cũng ưu tiên việc xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tạo nền tảng vận hành ổn định và linh hoạt để ngân hàng thích ứng với biến động của thị trường.

Tổng Giám đốc Phạm Hồng Hải từ nhiệm sau 2 năm điều hành OCB. Ảnh tư liệu.

Chia sẻ về quyết định này, ông Phạm Hồng Hải cho biết: “Trong suốt thời gian đồng hành, tôi luôn tự tin rằng, OCB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần nội địa thành công trong việc xây dựng được giá trị an toàn, hoạt động hiệu quả và trên hết là sự minh bạch - như chính những điều tôi đã nhìn nhận, đánh giá từ ngày đầu tiên và đó là lý do khiến tôi quyết định lựa chọn đồng hành cùng OCB”.

Đến thời điểm hiện tại, điều khiến ông Hải tự hào nhất, bên cạnh những con số tăng trưởng, là việc đã cùng OCB xây dựng được một nền tảng đủ vững, một đội ngũ đủ mạnh và một tinh thần sẵn sàng thay đổi để đi xa hơn.

Nói về quyết định rời khỏi vị trí điều hành, ông Hải cho biết, mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp đều cần những cách tiếp cận và ưu tiên khác nhau. OCB đang bước vào một chặng đường mới với nhiều mục tiêu lớn hơn, đòi hỏi những định hướng và mô hình điều hành phù hợp hơn trong bối cảnh mới. Sự thay đổi này là thời điểm phù hợp, khi tổ chức đã sẵn sàng cho bước chuyển tiếp và bản thân ông cũng sẵn sàng cho những thử thách mới.

Rời vị trí Tổng Giám đốc tại OCB, ông Phạm Hồng Hải khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với lĩnh vực tài chính - ngân hàng, với kinh nghiệm đã tích lũy, sẽ còn nhiều cơ hội để đóng góp, dù ở một vai trò khác.

Mới đây, OCB công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với những chuyển biến tích cực. Quý I/2026, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.223,6 tỷ đồng, tăng 37% cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 330,4 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu đến từ tăng trưởng thu nhập lãi thuần và sự cải thiện mạnh ở nhiều mảng kinh doanh cốt lõi.

Theo đó, thu nhập lãi thuần tăng 10,1%, đạt 2.382,7 tỷ đồng, tăng thêm 219,1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Mảng dịch vụ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực khi thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 158,5 tỷ đồng, tăng 21,3%, tương ứng tăng 27,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng đột biến lên 87 tỷ đồng, cao gấp hơn 11 lần cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 80 tỷ đồng.

Tính chung tổng thu nhập hoạt động của OCB trong quý I đạt 2.722,3 tỷ đồng, tăng 19,8%, tương ứng tăng 449 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 29,4% lên 489 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 111 tỷ đồng, OCB vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao./.