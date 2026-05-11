Ngân hàng - Bảo hiểm

Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải từ nhiệm sau 2 năm điều hành

Ánh Tuyết

21:04 | 11/05/2026
(TBTCO) - Ngân hàng OCB vừa công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc sau 2 năm điều hành, trong bối cảnh OCB đang bước vào một chặng đường mới với nhiều mục tiêu lớn hơn, đòi hỏi những định hướng và mô hình điều hành phù hợp hơn trong bối cảnh mới.
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - mã CK; OCB) vừa công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Ông Phạm Hồng Hải đã có 2 năm đồng hành cùng OCB, giữ vai trò Tổng giám đốc trong giai đoạn ngân hàng này chuyển mình mạnh mẽ, thực hiện định vị, tái cấu trúc chiến lược kinh doanh tổng thể và cơ cấu tổ chức, xác định lại phân khúc khách hàng mục tiêu, tiếp tục đẩy mạnh ngân hàng số và gia tăng trải nghiệm người dùng - những yếu tố giúp OCB củng cố vị thế khác biệt trên thị trường tài chính ngân hàng.

Giai đoạn này, OCB cũng ưu tiên việc xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tạo nền tảng vận hành ổn định và linh hoạt để ngân hàng thích ứng với biến động của thị trường.

Tổng Giám đốc Phạm Hồng Hải từ nhiệm sau 2 năm điều hành OCB. Ảnh tư liệu.

Chia sẻ về quyết định này, ông Phạm Hồng Hải cho biết: “Trong suốt thời gian đồng hành, tôi luôn tự tin rằng, OCB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần nội địa thành công trong việc xây dựng được giá trị an toàn, hoạt động hiệu quả và trên hết là sự minh bạch - như chính những điều tôi đã nhìn nhận, đánh giá từ ngày đầu tiên và đó là lý do khiến tôi quyết định lựa chọn đồng hành cùng OCB”.

Đến thời điểm hiện tại, điều khiến ông Hải tự hào nhất, bên cạnh những con số tăng trưởng, là việc đã cùng OCB xây dựng được một nền tảng đủ vững, một đội ngũ đủ mạnh và một tinh thần sẵn sàng thay đổi để đi xa hơn.

Nói về quyết định rời khỏi vị trí điều hành, ông Hải cho biết, mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp đều cần những cách tiếp cận và ưu tiên khác nhau. OCB đang bước vào một chặng đường mới với nhiều mục tiêu lớn hơn, đòi hỏi những định hướng và mô hình điều hành phù hợp hơn trong bối cảnh mới. Sự thay đổi này là thời điểm phù hợp, khi tổ chức đã sẵn sàng cho bước chuyển tiếp và bản thân ông cũng sẵn sàng cho những thử thách mới.

Rời vị trí Tổng Giám đốc tại OCB, ông Phạm Hồng Hải khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với lĩnh vực tài chính - ngân hàng, với kinh nghiệm đã tích lũy, sẽ còn nhiều cơ hội để đóng góp, dù ở một vai trò khác.

Mới đây, OCB công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với những chuyển biến tích cực. Quý I/2026, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.223,6 tỷ đồng, tăng 37% cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 330,4 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu đến từ tăng trưởng thu nhập lãi thuần và sự cải thiện mạnh ở nhiều mảng kinh doanh cốt lõi.

Theo đó, thu nhập lãi thuần tăng 10,1%, đạt 2.382,7 tỷ đồng, tăng thêm 219,1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Mảng dịch vụ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực khi thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 158,5 tỷ đồng, tăng 21,3%, tương ứng tăng 27,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng đột biến lên 87 tỷ đồng, cao gấp hơn 11 lần cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 80 tỷ đồng.

Tính chung tổng thu nhập hoạt động của OCB trong quý I đạt 2.722,3 tỷ đồng, tăng 19,8%, tương ứng tăng 449 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 29,4% lên 489 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 111 tỷ đồng, OCB vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao./.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của OCB đạt 344.098 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm và tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Huy động thị trường 1 đạt 232.284 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 210.428 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, OCB đưa ra mục tiêu đầy tham vọng, lợi nhuận trước thuế đạt mức 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2025; tổng tài sản tăng 10% so với số thực hiện cuối năm 2025, ước đạt 354.214 tỷ đồng; tổng huy động và tổng dư nợ thị trường 1 tăng lần lượt 14% và 15%./.
Sacombank kiện toàn nhân sự cấp cao

Lực bán áp đảo, khối ngoại "chốt lời" cổ phiếu VHM

Chi trả gần 16.500 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm năm 2025: Prudential Việt Nam xây dựng niềm tin từ năng lực thực thi

(TBTCO) - Với tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm và các quyền lợi khác đạt 16.489 tỷ đồng trong năm 2025, tương đương khoảng 25% tổng chi trả toàn ngành bảo hiểm nhân thọ, Prudential Việt Nam cho thấy năng lực thực hiện cam kết dài hạn đang trở thành thước đo quan trọng của niềm tin trong ngành bảo hiểm.
(TBTCO) - Chào đón các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) mới trong năm 2026, VietinBank triển khai loạt ưu đãi “kép” cho cả dịch vụ mở tài khoản eKYC, tiền gửi và tài trợ thương mại.
Theo đánh giá của nhóm phân tích ACBS, việc chuyển từ tỷ lệ LDR sang CDR có thể khiến nhiều ngân hàng vượt ngưỡng 85%, song tác động tới thanh khoản và tăng trưởng tín dụng được cho là không quá lớn. Bởi ngân hàng có thể lựa chọn áp dụng tỷ lệ CDR hoặc tuân thủ sớm các chuẩn Basel III như LCR và NSFR ở mức 100%, qua đó không cần tuân thủ tỷ lệ CDR.
(TBTCO) - Trong phiên đầu tuần sáng ngày 11/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.118 đồng, tăng 6 đồng, trong khi USD tự do giảm 30 đồng, xuống 26.420 - 26.470 VND/USD. Chỉ số DXY ở mức 97,9 điểm, khi căng thẳng Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, song thị trường vẫn thận trọng trước những bất định về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Mỹ và Iran.
(TBTCO) - Gần 27 năm hiện diện tại Việt Nam, Prudential không chỉ là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài hàng đầu, mà còn là người bạn đồng hành bền bỉ trên hành trình xây dựng cuộc sống yên tâm và bền vững của hàng triệu gia đình Việt.
(TBTCO) - Ghi nhận chi trả quyền lợi bảo hiểm lên tới 16.489 tỷ đồng trong năm 2025, duy trì biên khả năng thanh toán trên 200% và đứng đầu thị trường về chỉ số rNPS – Prudential Việt Nam đang cho thấy niềm tin trong ngành bảo hiểm nhân thọ không đến từ quảng cáo, mà được xây dựng bằng năng lực thực hiện cam kết dài hạn với khách hàng.
(TBTCO) - Sáng ngày 9/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.112 đồng trong phiên cuối tuần, trong khi USD tự do giảm sâu gần 300 đồng sau một tuần. Chỉ số DXY chốt tuần tại 97,86 điểm, giảm 0,19%, khi căng thẳng Trung Đông có tín hiệu hạ nhiệt, dù vẫn nhiều bất định để đạt thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Mỹ và Iran.
(TBTCO) - Theo đánh giá của Chứng khoán MBS, tỷ giá USD/VND tháng 4/2026 tương đối ổn định, tuy nhiên, áp lực vẫn hiện hữu khi giá dầu neo cao do căng thẳng Trung Đông tiếp tục thúc đẩy đà tăng đồng USD, Fed dự báo trì hoãn giảm lãi suất hết năm 2027 và thặng dư thương mại trong nước thu hẹp. Tỷ giá USD quý II/2026 dự báo dao động quanh 26.350 - 26.700 VND/USD.
