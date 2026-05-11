Tỷ lệ LDR ngân hàng "big 4" áp sát ngưỡng 85%, đề xuất sửa đổi quy định về tiền gửi Kho bạc Nhà nước

Tại bản so sánh, thuyết minh Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước làm rõ việc sửa đổi, bổ sung điểm a (iii) khoản 4 Điều 20 Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2022/TT-NHNN. Theo đó, khi xác định tiền gửi của tổ chức trong nước và nước ngoài, sẽ loại trừ 80% khoản tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước.

Trước đây, theo Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, phần tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được phép tính vào nguồn vốn huy động của ngân hàng, nhưng bị giảm dần theo lộ trình và đã bị loại bỏ hoàn toàn từ đầu năm 2026.

Nhưng theo dự thảo Thông tư mới, đối với tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước, thay vì bị loại bỏ hoàn toàn khỏi nguồn vốn huy động theo lộ trình trước đây, các ngân hàng sẽ được tính 20% giá trị khoản tiền gửi này vào nguồn vốn huy động, tương ứng phần bị loại trừ là 80%.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo về việc ổn định tỷ giá, lãi suất và tăng dự trữ ngoại hối, giảm mặt bằng lãi suất về mức phù hợp để hỗ trợ nền kinh tế.

Trong đó, tại điểm 2 Thông báo số 277/TB-VPCP ngày 4/5/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về việc hoàn thiện Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá việc thực hiện quy định liên quan đến tiền gửi của Kho bạc Nhà nước; xem xét, nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) của VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank đang có xu hướng tăng trong những tháng đầu năm 2026. Tại thời điểm ngày 31/3/2026, tỷ lệ này tại các ngân hàng trên lần lượt là 83,48%; 82,94%; 84,54%; 83,28%, gần sát ngưỡng tối đa là 85%.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, theo số liệu giám sát, số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước có sự biến động, khó dự báo trong giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 3/2026.

Tính đến cuối tháng 3/2026, số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại toàn hệ thống ngân hàng là 626.716 tỷ đồng, trong đó tại riêng khối ngân hàng thương mại nhà nước là 624.167 tỷ đồng, chiếm 99,59% tổng số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các tổ chức tín dụng.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, qua rà soát, tiền gửi Kho bạc Nhà nước là nguồn tiền ngắn hạn, có kỳ hạn tối đa là 3 tháng và có thể rút trước thời hạn để đáp ứng nhu cầu thu chi ngân sách nhà nước hoặc do hết kỳ hạn gửi tại ngân hàng thương mại, nhưng ngân hàng thương mại đó không tiếp tục trúng thầu nhận tiền gửi Kho bạc Nhà nước.

Dù vậy, theo thông lệ quốc tế, khi tính tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (tỷ lệ NSFR) có cho phép tính đến một phần tiền gửi Chính phủ và các tổ chức công lập của Chính phủ vào nguồn vốn ổn định sẵn có của tổ chức tín dụng.

Do đó, việc sửa đổi, bổ sung theo hướng kéo dài thời gian được tính 20% tiền gửi Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ LDR trên cơ sở kế thừa quy định tại điểm a (iii) khoản 4 Điều 20 Thông tư số 22/2019/TT-NHNN là phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

“Trong bối cảnh thị trường tiền tệ có dấu hiệu khó khăn như hiện nay và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Thông tư số 22/2019/TT-NHNN cần được cân nhắc sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến tiền gửi Kho bạc Nhà nước” - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Quy định này được Ban soạn thảo đánh giá sẽ tạo ra dư địa để nguồn tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại có thể được sử dụng nhằm đáp ứng thêm nhu cầu vốn và hỗ trợ ổn định thị trường tiền tệ./.