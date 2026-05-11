Không có cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng

Liên quan việc đấu giá các quyền sử dụng đất tại khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Đà Nẵng cho biết, sau khi tổ chức đấu giá trực tuyến vào ngày 6/5, hết thời hạn, không có khách hàng tham gia đấu giá. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Đà Nẵng đã có văn bản gửi bên có tài sản - cơ quan Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng để thông báo và đề xuất sau khi có giá mới thì sẽ tiếp tục thực hiện việc đấu giá.

Tại lần đấu giá trực tuyến vừa qua, để tham gia, các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định pháp luật cần nộp khoản tiền đặt trước là 900 tỷ đồng, tương ứng khoảng 9,2% giá khởi điểm. Bước giá cho mỗi lần trả là 90 tỷ đồng.

Sân vận động Chi Lăng là tài sản đảm bảo thi hành án liên quan đại án Phạm Công Danh. Nội dung các bản án tòa đã tuyên: Buộc ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO và Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Chuyển đổi số) tổng cộng nợ gốc là hơn 4.132 tỷ đồng, lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản đảm bảo thi hành án, trong đó có: khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng. Cơ quan Thi hành án dân sự Đà Nẵng đã thi hành được số tiền án phí dân sự sơ thẩm là 408 triệu đồng và nợ gốc là hơn 466 tỷ đồng; số tiền nợ gốc còn lại phải thi hành là trên 3.665 tỷ đồng và lãi phát sinh.

Cơ quan Thi hành án dân sự Đà Nẵng đã thực hiện quy trình, thủ tục kê biên, thẩm định giá tài sản để bán đấu giá nguyên khối của tất cả các lô đất, quyền sử dụng đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng. Kết quả thẩm định giá tài sản các quyền sử dụng đất tại đây gồm: 10 giấy chứng nhận, 14 thửa đất, có giá trị tài sản hơn 9.700 tỷ đồng.

Về tính chất quy hoạch, toàn bộ khu đất đấu giá này được xác định là đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng. Người trúng đấu giá có nghĩa vụ thực hiện theo các quy hoạch chi tiết về đô thị và các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tại khu vực này. Hồ sơ pháp lý của tài sản dựa trên các bản án hình sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh và các quyết định thi hành án của Cục Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng từ giai đoạn năm 2017 đến nay.

Theo phương án tài chính được công bố, giá khởi điểm cho toàn bộ quyền sử dụng đất là 9.706,851 tỷ đồng. Bên cạnh giá trị trúng đấu giá, người mua tài sản còn phải chịu trách nhiệm nộp khoản tiền sử dụng đất truy thu hơn 139 tỷ đồng theo các quyết định của UBND TP. Đà Nẵng và cơ quan thuế liên quan đến các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng của khu đất. Ngoài ra, các chi phí phát sinh liên quan đến việc tháo dỡ tài sản gắn liền với đất, dọn dẹp mặt bằng cũng thuộc trách nhiệm của người trúng đấu giá theo quy định về bàn giao tài sản thi hành án./.