Hà Nội thông qua nghị quyết quan trọng để triển khai Luật Thủ đô

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo hành lang pháp lý để Hà Nội chủ động triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, thúc đẩy phát triển Thủ đô theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Theo Nghị quyết, HĐND và UBND TP. Hà Nội sẽ được tăng cường thẩm quyền trong việc ban hành, điều chỉnh một số trình tự, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương, phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của Thủ đô. Cơ chế phân cấp, phân quyền này được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ các điểm nghẽn hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành và rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Nghị quyết cũng quy định rõ nguyên tắc xây dựng văn bản pháp luật phải bảo đảm tính minh bạch, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ngăn chặn tình trạng “lợi ích nhóm”.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình tại kỳ họp.

Đáng chú ý, quá trình xây dựng chính sách bắt buộc phải có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc, chuyên gia, nhà khoa học và các đối tượng chịu tác động trực tiếp nhằm bảo đảm tính khả thi, khách quan và đồng bộ của chính sách.

Đối với các cơ chế, chính sách mới mang tính thí điểm, Thành phố sẽ thực hiện theo quy trình thẩm định chặt chẽ, có đánh giá tác động, tiêu chí đo lường hiệu quả và cơ chế quản trị rủi ro rõ ràng trước khi triển khai thực tế.

UBND TP. Hà Nội là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, đồng thời phải bảo đảm trách nhiệm giải trình trong suốt quá trình xây dựng và áp dụng các văn bản. Công tác giám sát sẽ do HĐND, các ban của HĐND và Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện.

Việc thông qua Nghị quyết lần này được đánh giá là bước đi quan trọng giúp Hà Nội chủ động vận hành các cơ chế đặc thù mà Luật Thủ đô cho phép, tạo nền tảng pháp lý cho mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại trong giai đoạn mới.

Cũng trong ngày 11/5, HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố; thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua danh mục 5.822 công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND TP. Hà Nội thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Hà Nội, được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố của HĐND TP. Hà Nội.

Đối với các dự án thuộc ngân sách cấp xã, thì các phường, xã bố trí vốn. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng.

Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết nêu rõ, UBND thành phố chỉ thực hiện việc thu hồi khi đã đảm bảo đầy đủ thủ tục, quy trình và đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố tiếp tục rà soát quy mô, diện tích của từng dự án, đánh giá tiến độ triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án, bảo đảm mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Sau thu hồi, yêu cầu chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả. Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai theo quy định...

Đại biểu bấm nút thông qua các nội dung nghị quyết tại kỳ họp.

Ngoài ra, tại cuộc họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2. Địa điểm thực hiện dự án tại phường Thượng Cát; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 4.768 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án thành phần độc lập thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Dự án thành phần 1) do UBND Phường Thượng Cát, TP. Hà Nội làm chủ đầu tư; Dự án thành phần độc lập thực hiện đầu tư xây dựng (Dự án thành phần 2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án được phê duyệt với mục tiêu xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 thành bệnh viện cấp vùng phụ trách chuyên môn của khu vực đồng bằng sông Hồng; chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ dự phòng, tầm soát sớm đến điều trị kỹ thuật cao; đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và phát triển mạng lưới chuyên ngành ung bướu trên địa bàn./.