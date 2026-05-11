Hà Nội thông qua nghị quyết quan trọng để triển khai Luật Thủ đô

Nguyên Phương

14:13 | 11/05/2026
(TBTCO) - Sáng 11/5, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm tổ chức thi hành Luật Thủ đô.
Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo hành lang pháp lý để Hà Nội chủ động triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, thúc đẩy phát triển Thủ đô theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Theo Nghị quyết, HĐND và UBND TP. Hà Nội sẽ được tăng cường thẩm quyền trong việc ban hành, điều chỉnh một số trình tự, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương, phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của Thủ đô. Cơ chế phân cấp, phân quyền này được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ các điểm nghẽn hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành và rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Nghị quyết cũng quy định rõ nguyên tắc xây dựng văn bản pháp luật phải bảo đảm tính minh bạch, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ngăn chặn tình trạng “lợi ích nhóm”.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình tại kỳ họp.

Đáng chú ý, quá trình xây dựng chính sách bắt buộc phải có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc, chuyên gia, nhà khoa học và các đối tượng chịu tác động trực tiếp nhằm bảo đảm tính khả thi, khách quan và đồng bộ của chính sách.

Đối với các cơ chế, chính sách mới mang tính thí điểm, Thành phố sẽ thực hiện theo quy trình thẩm định chặt chẽ, có đánh giá tác động, tiêu chí đo lường hiệu quả và cơ chế quản trị rủi ro rõ ràng trước khi triển khai thực tế.

UBND TP. Hà Nội là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, đồng thời phải bảo đảm trách nhiệm giải trình trong suốt quá trình xây dựng và áp dụng các văn bản. Công tác giám sát sẽ do HĐND, các ban của HĐND và Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện.

Việc thông qua Nghị quyết lần này được đánh giá là bước đi quan trọng giúp Hà Nội chủ động vận hành các cơ chế đặc thù mà Luật Thủ đô cho phép, tạo nền tảng pháp lý cho mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại trong giai đoạn mới.

Cũng trong ngày 11/5, HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố; thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua danh mục 5.822 công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND TP. Hà Nội thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Hà Nội, được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố của HĐND TP. Hà Nội.

Đối với các dự án thuộc ngân sách cấp xã, thì các phường, xã bố trí vốn. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng.

Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết nêu rõ, UBND thành phố chỉ thực hiện việc thu hồi khi đã đảm bảo đầy đủ thủ tục, quy trình và đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố tiếp tục rà soát quy mô, diện tích của từng dự án, đánh giá tiến độ triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án, bảo đảm mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Sau thu hồi, yêu cầu chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả. Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai theo quy định...

Đại biểu bấm nút thông qua các nội dung nghị quyết tại kỳ họp.

Ngoài ra, tại cuộc họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2. Địa điểm thực hiện dự án tại phường Thượng Cát; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 4.768 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án thành phần độc lập thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Dự án thành phần 1) do UBND Phường Thượng Cát, TP. Hà Nội làm chủ đầu tư; Dự án thành phần độc lập thực hiện đầu tư xây dựng (Dự án thành phần 2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án được phê duyệt với mục tiêu xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 thành bệnh viện cấp vùng phụ trách chuyên môn của khu vực đồng bằng sông Hồng; chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ dự phòng, tầm soát sớm đến điều trị kỹ thuật cao; đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và phát triển mạng lưới chuyên ngành ung bướu trên địa bàn./.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội cho biết, tại kỳ họp này, HĐND TP. Hà Nội đã xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tập trung vào các nhóm vấn đề lớn về triển khai thi hành Luật Thủ đô; thúc đẩy đầu tư công; phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; nâng cao chất lượng môi trường sống; hoàn thiện cơ chế, chính sách để khơi thông nguồn lực phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Mỗi nghị quyết được thông qua đều thể hiện tinh thần đổi mới trong tư duy quản trị; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời khẳng định quyết tâm rất cao của Hà Nội trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.
Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Sáng 11/5, kỳ họp thứ hai của HĐND TP. Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét, quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới, trong đó thông qua 15 nội dung quan trọng, tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn.
(TBTCO) - Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tại Quảng Ninh đang tăng mạnh, nhất là trong bối cảnh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp và đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.
(TBTCO) - Gia Lai đang thúc tiến độ chuẩn bị khởi công hàng loạt dự án đầu tư ngoài ngân sách trong các tháng 5, 6 và 7/2026, trải rộng từ khu đô thị, hạ tầng công nghiệp, năng lượng đến nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nghỉ dưỡng.
(TBTCO) - Việt Nam và Indonesia đang củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio chia sẻ về triển vọng hợp tác và góc nhìn về hành trình phát triển của Việt Nam trong những thập niên qua.
(TBTCO) - Việt Nam và Singapore đang đẩy mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh có bài viết riêng cho Báo Tài chính - Đầu tư về triển vọng hợp tác giữa hai nước trong năm 2026, với trọng tâm là tăng cường hợp tác kinh tế.
(TBTCO) - Tại Diễn đàn Hợp tác thương mại - đầu tư - du lịch Việt Nam - Sri Lanka, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả hơn, hướng tới khai thác tối đa tiềm năng về thương mại, logistics.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 328.113 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 53.899 tỷ đồng; xuất khẩu tăng 4,3%; nhập khẩu tăng 8,1%… là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026.
Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của Gia Lai, là đầu mối giao thương với Campuchia và Lào. Tỉnh đang gấp rút triển khai các quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư trong thời gian tới.
