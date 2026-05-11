Chứng khoán

Nhiều doanh nghiệp “mạnh tay” trả cổ tức tiền mặt ở mức cao

Mai Tấn

[email protected]
14:16 | 11/05/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán bước vào mùa cao điểm chi trả cổ tức khi hàng loạt doanh nghiệp niêm yết đồng loạt chốt danh sách cổ đông. Có khoảng 50 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần từ 11/5 - 15/5, trong đó 46 doanh nghiệp trả bằng tiền mặt với tỷ lệ dao động từ 1% đến 50%.
Tập đoàn Hòa Phát, Dược Hậu Giang, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG... là những tên tuổi nổi bật xuất hiện trong danh sách chốt quyền cổ tức tuần này.

Được biết, LPBank (mã Ck: LPB) dự kiến chi gần 9.000 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Theo kế hoạch, ngày 15/5 là thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 với tỷ lệ lên tới 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/5 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/5. Với gần 2,987 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, LPBank ước tính sẽ chi khoảng 8.962 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết đồng loạt chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức. Ảnh: T.L

Tập đoàn Hòa Phát (mã Ck: HPG) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông cho trả cổ tức năm 2025 bằng tiền là 12/5/2026, thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 3/6/2026. Theo đó, cổ đông Hòa Phát sẽ nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng. Với khoảng 7,67 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Hòa Phát dự kiến chi khoảng 3.800 tỷ đồng. Bên cạnh phương án tiền mặt, Hòa Phát cũng sẽ triển khai kế hoạch trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương ứng phát hành thêm khoảng 767,5 triệu cổ phiếu.

Tương tự, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã Ck: SIP) tiếp tục duy trì chính sách cổ tức ở mức cao. Doanh nghiệp thông báo ngày 15/5 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 242,1 triệu cổ phiếu lưu hành, SIP dự kiến chi khoảng 968 tỷ đồng cho đợt thanh toán vào ngày 5/6 tới. Nếu tính cả đợt tạm ứng 10% đã thực hiện cuối năm ngoái, tổng tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2025 của doanh nghiệp đạt 50%.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã Ck: DHG) tiếp tục duy trì vị thế doanh nghiệp có chính sách cổ tức hấp dẫn trên sàn. Ngày 12/5/2026, Dược Hậu Giang sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/5/2026. Với hơn 130,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dược Hậu Giang dự kiến chi gần 653 tỷ đồng trong đợt này. Trước đó, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ lên tới 100% bằng tiền mặt. Sau đợt thanh toán này, Công ty dự kiến tiếp tục thực hiện thêm một đợt cổ tức tiền mặt 50% nữa vào cuối năm./.

