Chứng khoán

Dòng vốn ETF tại Việt Nam giảm áp lực rút ròng trong tháng 4

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
15:36 | 08/05/2026
(TBTCO) - Trong tháng 4/2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam tiếp tục bị rút ròng 448 tỷ đồng, song quy mô rút vốn đã giảm đáng kể so với tháng trước.
aa

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán VNDIRECT, diễn biến dòng vốn toàn cầu trong tháng 4/2026 cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đã có sự cải thiện sau khi căng thẳng tại Trung Đông xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt. Diễn biến này góp phần thúc đẩy dòng vốn ETF quay trở lại các nhóm tài sản rủi ro, đặc biệt là cổ phiếu.

Trong tháng 4, ETF cổ phiếu toàn cầu tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với giá trị hút ròng đạt 165,5 tỷ USD, tăng 62,3% so với tháng trước. Trong khi đó, ETF trái phiếu ghi nhận hút ròng 45,6 tỷ USD, tăng 3%, cho thấy nhu cầu đối với nhóm tài sản tạo thu nhập cố định vẫn được duy trì nhằm cân bằng danh mục đầu tư.

Dòng vốn ETF tại Việt Nam giảm áp lực rút ròng trong tháng 4
Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH, dữ liệu ngày 4/5/2026.

ETF tiền tệ chỉ hút ròng 1,6 tỷ USD, giảm mạnh 80,4% so với tháng trước khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản có mức sinh lời cao hơn. Đáng chú ý, ETF hàng hóa đảo chiều hút ròng 2,8 tỷ USD sau khi bị rút ròng 9,4 tỷ USD trong tháng trước.

Tuy nhiên, dòng vốn ETF cổ phiếu toàn cầu tiếp tục ghi nhận sự phân hóa giữa các nhóm thị trường. Tại các thị trường phát triển, ETF cổ phiếu hút ròng khoảng 153,4 tỷ USD, tăng mạnh 112,8% so với tháng trước. Ngược lại, ETF cổ phiếu tại các thị trường đang phát triển bị rút ròng 25,6 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức rút ròng 1,2 tỷ USD của tháng trước.

Theo VNDIRECT, dòng tiền toàn cầu tiếp tục tập trung chủ yếu vào thị trường Mỹ. Trong tháng 4, ETF cổ phiếu tại Mỹ hút ròng khoảng 133,1 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 33,6 tỷ USD của tháng trước. Nhật Bản tiếp tục duy trì trạng thái hút ròng với giá trị hơn 4,4 tỷ USD, dù giảm nhẹ so với tháng trước. Trong khi đó, Trung Quốc ghi nhận áp lực rút ròng khoảng 37,1 tỷ USD khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các lo ngại liên quan đến triển vọng phục hồi kinh tế.

Trái ngược với diễn biến tích cực của dòng vốn ETF toàn cầu, thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 4 tiếp tục suy giảm. Giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt khoảng 20,4 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 25,2% so với tháng trước, trong khi khối lượng khớp lệnh bình quân đạt 734,8 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 22,3%.

Hoạt động giao dịch của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đều thu hẹp trong tháng 4. Trong đó, giao dịch của tổ chức nước ngoài và cá nhân nước ngoài giảm mạnh nhất, lần lượt gần 37% và 31,6% so với tháng trước.

Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 4 với giá trị hơn 13,7 nghìn tỷ đồng trên HOSE. Dù quy mô bán ròng đã giảm so với tháng trước, đây vẫn là mức cao kể từ đầu năm 2026. Trong đó, tổ chức nước ngoài bán ròng hơn 9,5 nghìn tỷ đồng, đánh dấu tháng bán ròng thứ tư liên tiếp. Nhóm cá nhân nước ngoài cũng bán ròng hơn 4,5 nghìn tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền trong nước, đặc biệt từ nhà đầu tư cá nhân, tiếp tục đóng vai trò lực cầu hấp thụ chính lượng cung từ khối ngoại, qua đó góp phần hỗ trợ thanh khoản và hạn chế áp lực điều chỉnh của thị trường.

Áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4 chủ yếu tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đáng chú ý là bất động sản và ngân hàng. Một số nhóm ngành khác như công nghệ thông tin, xây dựng và vật liệu, dầu khí cũng ghi nhận áp lực bán ra nhưng quy mô thấp hơn. Trong khi đó, khối ngoại vẫn duy trì mua ròng tại một số nhóm như tài nguyên cơ bản, chứng khoán, du lịch và giải trí.

Đối với dòng vốn ETF tại Việt Nam, các quỹ ETF cổ phiếu ghi nhận rút ròng 448 tỷ đồng trong tháng 4, giảm mạnh so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị rút ròng của các ETF cổ phiếu Việt Nam đạt 3.322 tỷ đồng, giảm 49,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Thu Hương
Từ khóa:
etf quỹ ngoại dòng tiền ETF tiền tệ ETF hàng hoá khối ngoại bán ròng ETF cổ phiếu chứng khoán vndirect

Bài liên quan

Thị trường trái phiếu hướng tới cạnh tranh bằng năng lực tín nhiệm

Thị trường trái phiếu hướng tới cạnh tranh bằng năng lực tín nhiệm

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

“Cú hích” nâng hạng tạo lập nền tảng tăng trưởng bền vững

“Cú hích” nâng hạng tạo lập nền tảng tăng trưởng bền vững

Dành cho bạn

Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Hà Nội dự kiến đối ứng hơn 1.140 ha đất cho dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

Hà Nội dự kiến đối ứng hơn 1.140 ha đất cho dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

Vì sao chống buôn lậu thuốc lá chưa đạt hiệu quả mong muốn?

Vì sao chống buôn lậu thuốc lá chưa đạt hiệu quả mong muốn?

Nhiều nhà đầu tư Pháp quan tâm các dự án đường sắt tại Việt Nam

Nhiều nhà đầu tư Pháp quan tâm các dự án đường sắt tại Việt Nam

Quảng Trị triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Quảng Trị triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Đọc thêm

Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 4

Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 4

(TBTCO) - Trong tháng 4, lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm tăng từ 5 - 26 điểm cơ bản so với phiên đấu thầu cuối tháng 3.
Cổ phiếu DGC bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DGC bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 từ ngày 13/5/2026

(TBTCO) - HOSE sẽ loại cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang khỏi rổ chỉ số VN30 từ ngày 13/5/2026 sau khi mã này bị đưa vào diện kiểm soát do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Đại hội đồng cổ đông BIC: Nhắm doanh thu kỷ lục 6.200 tỷ đồng, chờ lực đẩy từ bảo hiểm tử kỳ năm 2027

Đại hội đồng cổ đông BIC: Nhắm doanh thu kỷ lục 6.200 tỷ đồng, chờ lực đẩy từ bảo hiểm tử kỳ năm 2027

(TBTCO) - Bảo hiểm BIC thông qua kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm 6.230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 780 tỷ đồng năm 2026; đồng thời, chấp thuận chủ trương mở rộng sang bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm tử kỳ và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Lãnh đạo BIC cho biết, Tổng công ty đang xây dựng sản phẩm bảo hiểm tử kỳ gắn với tín dụng khách hàng và kỳ vọng có kết quả từ năm 2027.
S&I Ratings: Công ty chứng khoán dễ tổn thương nếu phụ thuộc lớn vào vay ngắn hạn

S&I Ratings: Công ty chứng khoán dễ tổn thương nếu phụ thuộc lớn vào vay ngắn hạn

(TBTCO) - Theo các chuyên gia của S&I Ratings, các công ty chứng khoán dễ tổn thương khi phụ thuộc phần lớn vào vay ngắn hạn trong môi trường tín dụng thắt chặt, gây ra các áp lực lên nghĩa vụ chi trả trong ngắn hạn nếu có sự bất cân xứng về dòng tiền.
Khối ngoại đẩy mạnh cơ cấu danh mục khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

Khối ngoại đẩy mạnh cơ cấu danh mục khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - Có tới 4 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng trên trăm tỷ đồng trong phiên hôm nay, gồm MSN, GEX, VHM và POW.
Nâng hạng - cơ hội để dòng vốn tái cấu trúc

Nâng hạng - cơ hội để dòng vốn tái cấu trúc

(TBTCO) - Theo chuyên gia, việc nâng hạng thị trường không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn tác động đến cấu trúc dòng vốn và chất lượng vận hành của thị trường chứng khoán.
Chứng khoán phái sinh ngày 7/5: Giao dịch sôi động khi VN30 giữ chuỗi tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 7/5: Giao dịch sôi động khi VN30 giữ chuỗi tăng

(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh 24,8% so với phiên trước. Giao dịch sôi động hơn trong phiên tăng thứ ba liên tiếp của thị trường chứng khoán.
Chứng khoán phái sinh tháng 4: Thanh khoản giảm hơn 20%, vốn ngoại tích cực nhập cuộc

Chứng khoán phái sinh tháng 4: Thanh khoản giảm hơn 20%, vốn ngoại tích cực nhập cuộc

(TBTCO) - Khối ngoại tham gia tích cực hơn trên thị trường phái sinh với tỷ trọng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 tháng này chiếm 5,17% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Áp lực và cơ hội song hành, ngân hàng “big 4” bước vào chu kỳ tăng vốn mới

Áp lực và cơ hội song hành, ngân hàng “big 4” bước vào chu kỳ tăng vốn mới

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026

Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi giữa áp lực lãi suất

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi giữa áp lực lãi suất

Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -28.01
08/05 | -28.01 (7,337.11 -28.01 (-0.38%))
DJI -313.62
08/05 | -313.62 (49,596.97 -313.62 (-0.63%))
IXIC -32.75
08/05 | -32.75 (25,806.20 -32.75 (-0.13%))
NYA -273.08
08/05 | -273.08 (23,011.30 -273.08 (-1.17%))
XAX -137.38
08/05 | -137.38 (8,760.10 -137.38 (-1.54%))
BUK100P -4.59
08/05 | -4.59 (1,019.50 -4.59 (-0.45%))
RUT -47.15
08/05 | -47.15 (2,839.63 -47.15 (-1.63%))
VIX +0.05
08/05 | +0.05 (17.13 +0.05 (+0.29%))
FTSE -33.14
08/05 | -33.14 (10,243.81 -33.14 (-0.32%))
GDAXI -228.80
08/05 | -228.80 (24,434.81 -228.80 (-0.93%))
FCHI -75.55
08/05 | -75.55 (8,126.53 -75.55 (-0.92%))
STOXX50E -54.06
08/05 | -54.06 (5,918.59 -54.06 (-0.91%))
N100 -9.31
08/05 | -9.31 (1,815.70 -9.31 (-0.51%))
BFX -9.84
08/05 | -9.84 (5,459.91 -9.84 (-0.18%))
MOEX.ME -0.11
08/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -232.57
08/05 | -232.57 (26,393.71 -232.57 (-0.87%))
STI -20.06
08/05 | -20.06 (4,921.90 -20.06 (-0.41%))
AXJO -133.70
08/05 | -133.70 (8,744.40 -133.70 (-1.51%))
AORD -126.50
08/05 | -126.50 (8,980.50 -126.50 (-1.39%))
BSESN -516.34
08/05 | -516.34 (77,328.19 -516.34 (-0.66%))
JKSE -204.92
08/05 | -204.92 (6,969.40 -204.92 (-2.86%))
KLSE -10.79
08/05 | -10.79 (1,748.06 -10.79 (-0.61%))
NZ50 -95.48
08/05 | -95.48 (13,175.13 -95.48 (-0.72%))
KS11 +7.95
08/05 | +7.95 (7,498.00 +7.95 (+0.11%))
TWII -329.84
08/05 | -329.84 (41,603.94 -329.84 (-0.79%))
GSPTSE -125.18
08/05 | -125.18 (33,856.62 -125.18 (-0.37%))
BVSP -4,472.59
08/05 | -4,472.59 (183,218.27 -4,472.59 (-2.38%))
MXX +164.23
08/05 | +164.23 (70,019.45 +164.23 (+0.24%))
IPSA -65.92
08/05 | -65.92 (10,871.28 -65.92 (-0.60%))
MERV -47,066.75
08/05 | -47,066.75 (2,834,283.25 -47,066.75 (-1.63%))
TA125.TA +29.87
08/05 | +29.87 (4,473.30 +29.87 (+0.67%))
CASE30 +1,047.50
08/05 | +1,047.50 (53,605.10 +1,047.50 (+1.99%))
JN0U.JO -141.19
08/05 | -141.19 (7,197.78 -141.19 (-1.92%))
DX-Y.NYB -0.15
08/05 | -0.15 (97.92 -0.15 (-0.15%))
125904-USD-STRD -17.67
08/05 | -17.67 (2,735.85 -17.67 (-0.64%))
XDB -0.36
08/05 | -0.36 (135.59 -0.36 (-0.26%))
XDE -0.24
08/05 | -0.24 (117.25 -0.24 (-0.20%))
000001.SS -0.14
08/05 | -0.14 (4,179.95 -0.14 (-0.00%))
N225 -120.19
08/05 | -120.19 (62,713.65 -120.19 (-0.19%))
XDN -0.20
08/05 | -0.20 (63.74 -0.20 (-0.31%))
XDA -0.31
08/05 | -0.31 (72.06 -0.31 (-0.43%))