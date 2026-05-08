Dòng vốn ETF tại Việt Nam giảm áp lực rút ròng trong tháng 4

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán VNDIRECT, diễn biến dòng vốn toàn cầu trong tháng 4/2026 cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đã có sự cải thiện sau khi căng thẳng tại Trung Đông xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt. Diễn biến này góp phần thúc đẩy dòng vốn ETF quay trở lại các nhóm tài sản rủi ro, đặc biệt là cổ phiếu.

Trong tháng 4, ETF cổ phiếu toàn cầu tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với giá trị hút ròng đạt 165,5 tỷ USD, tăng 62,3% so với tháng trước. Trong khi đó, ETF trái phiếu ghi nhận hút ròng 45,6 tỷ USD, tăng 3%, cho thấy nhu cầu đối với nhóm tài sản tạo thu nhập cố định vẫn được duy trì nhằm cân bằng danh mục đầu tư.

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH, dữ liệu ngày 4/5/2026.

ETF tiền tệ chỉ hút ròng 1,6 tỷ USD, giảm mạnh 80,4% so với tháng trước khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản có mức sinh lời cao hơn. Đáng chú ý, ETF hàng hóa đảo chiều hút ròng 2,8 tỷ USD sau khi bị rút ròng 9,4 tỷ USD trong tháng trước.

Tuy nhiên, dòng vốn ETF cổ phiếu toàn cầu tiếp tục ghi nhận sự phân hóa giữa các nhóm thị trường. Tại các thị trường phát triển, ETF cổ phiếu hút ròng khoảng 153,4 tỷ USD, tăng mạnh 112,8% so với tháng trước. Ngược lại, ETF cổ phiếu tại các thị trường đang phát triển bị rút ròng 25,6 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức rút ròng 1,2 tỷ USD của tháng trước.

Theo VNDIRECT, dòng tiền toàn cầu tiếp tục tập trung chủ yếu vào thị trường Mỹ. Trong tháng 4, ETF cổ phiếu tại Mỹ hút ròng khoảng 133,1 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 33,6 tỷ USD của tháng trước. Nhật Bản tiếp tục duy trì trạng thái hút ròng với giá trị hơn 4,4 tỷ USD, dù giảm nhẹ so với tháng trước. Trong khi đó, Trung Quốc ghi nhận áp lực rút ròng khoảng 37,1 tỷ USD khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các lo ngại liên quan đến triển vọng phục hồi kinh tế.

Trái ngược với diễn biến tích cực của dòng vốn ETF toàn cầu, thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 4 tiếp tục suy giảm. Giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt khoảng 20,4 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 25,2% so với tháng trước, trong khi khối lượng khớp lệnh bình quân đạt 734,8 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 22,3%.

Hoạt động giao dịch của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đều thu hẹp trong tháng 4. Trong đó, giao dịch của tổ chức nước ngoài và cá nhân nước ngoài giảm mạnh nhất, lần lượt gần 37% và 31,6% so với tháng trước.

Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 4 với giá trị hơn 13,7 nghìn tỷ đồng trên HOSE. Dù quy mô bán ròng đã giảm so với tháng trước, đây vẫn là mức cao kể từ đầu năm 2026. Trong đó, tổ chức nước ngoài bán ròng hơn 9,5 nghìn tỷ đồng, đánh dấu tháng bán ròng thứ tư liên tiếp. Nhóm cá nhân nước ngoài cũng bán ròng hơn 4,5 nghìn tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền trong nước, đặc biệt từ nhà đầu tư cá nhân, tiếp tục đóng vai trò lực cầu hấp thụ chính lượng cung từ khối ngoại, qua đó góp phần hỗ trợ thanh khoản và hạn chế áp lực điều chỉnh của thị trường.

Áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4 chủ yếu tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đáng chú ý là bất động sản và ngân hàng. Một số nhóm ngành khác như công nghệ thông tin, xây dựng và vật liệu, dầu khí cũng ghi nhận áp lực bán ra nhưng quy mô thấp hơn. Trong khi đó, khối ngoại vẫn duy trì mua ròng tại một số nhóm như tài nguyên cơ bản, chứng khoán, du lịch và giải trí.

Đối với dòng vốn ETF tại Việt Nam, các quỹ ETF cổ phiếu ghi nhận rút ròng 448 tỷ đồng trong tháng 4, giảm mạnh so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị rút ròng của các ETF cổ phiếu Việt Nam đạt 3.322 tỷ đồng, giảm 49,4% so với cùng kỳ năm 2025.