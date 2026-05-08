Cứu sống bệnh nhân người Anh có dạ dày “lạc chỗ” lên lồng ngực

Triệu chứng âm thầm, tiềm ẩn nguy cơ

Tháng 3/2026, bà Jane Candida Humberstone (giáo viên người Anh, sinh sống tại Hà Nội) cùng các con đến Hạ Long nghỉ dưỡng. Bất ngờ, cơn đau bụng dữ dội ập đến khiến bà phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long trong tình trạng nghi ngờ viêm ruột thừa hoặc viêm túi thừa.

Trước đó, dù đã có các triệu chứng trào ngược và cảm giác tức bụng tăng dần theo thời gian, bà Jane vẫn sinh hoạt bình thường và không cảm thấy đau đớn nghiêm trọng. Với chỉ số BMI 37 (béo phì độ II), bà không nghĩ rằng những khó chịu thoáng qua lại là dấu hiệu của một bệnh lý tiêu hóa nghiêm trọng đang tiến triển âm thầm bên trong cơ thể.

Bệnh nhân được thăm khám nhanh chóng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả ban đầu xác định tình trạng viêm túi thừa. Tuy nhiên, nhận thấy triệu chứng lâm sàng chưa hoàn toàn tương xứng và cần đánh giá toàn diện ổ bụng, ê-kíp bác sĩ đã chỉ định chụp CT (cắt lớp vi tính). Kết quả cho thấy gần như toàn bộ dạ dày của bệnh nhân đã di chuyển vào lồng ngực trái qua một lỗ thoát vị hoành, gây xẹp thùy dưới phổi. "Đây là điều mà tôi sẽ không bao giờ biết nếu bác sĩ không thăm khám cẩn thận đến thế”, bà Jane chia sẻ.

Ê-kíp bác sĩ Vinmec Hạ Long thực hiện phẫu thuật nội soi cứu bệnh nhân người Anh. Ảnh: VG

Theo thầy thuốc ưu tú, BSCKII Phạm Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, đây là bệnh lý rất nguy hiểm nhưng có thể bị bỏ sót nếu chỉ dựa vào triệu chứng. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, tình trạng thoát vị hoành có thể tiến triển, gây chèn ép phổi, suy giảm chức năng hô hấp, thậm chí dẫn đến các biến chứng nặng như xoắn nghẹt dạ dày hoặc hoại tử tạng.

Bác sĩ Hùng phân tích thêm: “Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tình trạng béo phì kéo dài. Mỡ thừa làm gia tăng áp lực trong ổ bụng, từ đó đẩy các tạng qua lỗ cơ hoành lên khoang ngực. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh lý tiêu hóa nguy hiểm có thể khởi phát âm thầm, với triệu chứng không điển hình. Vì vậy, việc thăm khám kỹ lưỡng và sử dụng các phương tiện chẩn đoán hiện đại đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm”.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi. Ca can thiệp đặt ra nhiều thách thức đối với ê-kíp bởi bệnh nhân thể trạng béo phì, thành bụng dày và nguy cơ cao khi gây mê hồi sức.

Chia sẻ về quá trình can thiệp, bác sĩ Phạm Việt Hùng cho biết: “Phẫu thuật nội soi trong những trường hợp béo phì luôn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ gây mê đến kiểm soát phẫu trường. Ê-kíp đã đưa toàn bộ dạ dày từ khoang ngực trở về ổ bụng, khâu thu nhỏ lỗ cơ hoành bằng chỉ không tiêu để hạn chế tái phát”.

Nhằm xử lý triệt để tình trạng trào ngược, các bác sĩ thực hiện tạo van chống trào ngược kiểu Toupet - sử dụng một phần dạ dày quấn quanh thực quản khoảng 270 độ. “Kỹ thuật này giúp kiểm soát hiệu quả trào ngược nhưng vẫn đảm bảo người bệnh không bị nuốt nghẹn sau mổ”, ông nhấn mạnh.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ và diễn ra thuận lợi. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, có thể ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường chỉ sau 24 giờ.

Vinmec Hạ Long - “điểm tựa” y tế chuyên sâu tại Quảng Ninh

Không chỉ xử lý thành công một ca bệnh phức tạp, điểm nổi bật trong quá trình điều trị là cách tiếp cận toàn diện, đa chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long.

Trong suốt quá trình điều trị nội trú, bệnh nhân được đồng hành bởi ThS.BS Phan Thị Định - bác sĩ dinh dưỡng với phác đồ ăn uống cá thể hóa. Chế độ dinh dưỡng được xây dựng nhằm hỗ trợ phục hồi sau mổ, kiểm soát cân nặng - yếu tố nguy cơ quan trọng liên quan đến bệnh lý thoát vị hoành.

Việc kiểm soát cân nặng sau phẫu thuật không chỉ giúp cải thiện chất lượng sống mà còn đóng vai trò then chốt trong phòng ngừa tái phát. Đây cũng là lý do dinh dưỡng lâm sàng được tích hợp ngay từ giai đoạn điều trị nội trú.

Bệnh nhân người Anh phục hồi tốt sau phẫu thuật tại Vinmec Hạ Long. Ảnh: VG

Theo thầy thuốc ưu tú, BSCKII Phạm Việt Hùng, điều trị bệnh lý tiêu hóa hiện nay cần vượt ra ngoài phạm vi một ca mổ thành công. “Chúng tôi hướng tới một hành trình điều trị trọn vẹn, trong đó người bệnh được theo dõi, tư vấn và điều chỉnh lối sống sau phẫu thuật. Sự phối hợp đa chuyên khoa giúp tối ưu hóa kết quả điều trị và giảm nguy cơ tái phát” - ông chia sẻ.

Mô hình này đang được Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long triển khai đồng bộ, với sự tham gia của nhiều chuyên ngành như ngoại tiêu hóa, nội soi, gây mê hồi sức và dinh dưỡng. Người bệnh không chỉ được tiếp cận kỹ thuật cao mà còn được chăm sóc liên tục trong suốt hành trình điều trị.

Thành công của ca bệnh cho thấy Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long không đơn thuần là nơi khám và điều trị bệnh lý dạ dày, đại tràng hay gan mật thông thường mà còn có năng lực can thiệp nội soi và phẫu thuật các ca bệnh phức tạp, với trang thiết bị hiện đại tương đương các bệnh viện lớn tại Hà Nội.

Tọa lạc tại vùng du lịch nơi đón hàng chục triệu lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long không chỉ phục vụ cộng đồng dân cư địa phương mà còn đang khẳng định vị thế là “điểm tựa” y tế tin cậy cho du khách quốc tế khi gặp sự cố sức khỏe trong hành trình khám phá di sản thế giới./.