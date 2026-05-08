Doanh nghiệp

Cứu sống bệnh nhân người Anh có dạ dày “lạc chỗ” lên lồng ngực

14:36 | 08/05/2026
(TBTCO) - Tưởng chừng chỉ là triệu chứng trào ngược thông thường, một bệnh nhân người Anh đã rơi vào tình trạng nguy kịch khi gần như toàn bộ dạ dày di chuyển lên lồng ngực, gây chèn ép phổi. Nhờ chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời, ê-kíp bác sĩ tại Vinmec Hạ Long đã xử lý thành công ca bệnh phức tạp.
aa
Vingroup đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 với lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng Khối ngoại “chốt lời” cổ phiếu Vingroup sau nhịp lập đỉnh

Triệu chứng âm thầm, tiềm ẩn nguy cơ

Tháng 3/2026, bà Jane Candida Humberstone (giáo viên người Anh, sinh sống tại Hà Nội) cùng các con đến Hạ Long nghỉ dưỡng. Bất ngờ, cơn đau bụng dữ dội ập đến khiến bà phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long trong tình trạng nghi ngờ viêm ruột thừa hoặc viêm túi thừa.

Trước đó, dù đã có các triệu chứng trào ngược và cảm giác tức bụng tăng dần theo thời gian, bà Jane vẫn sinh hoạt bình thường và không cảm thấy đau đớn nghiêm trọng. Với chỉ số BMI 37 (béo phì độ II), bà không nghĩ rằng những khó chịu thoáng qua lại là dấu hiệu của một bệnh lý tiêu hóa nghiêm trọng đang tiến triển âm thầm bên trong cơ thể.

Bệnh nhân được thăm khám nhanh chóng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả ban đầu xác định tình trạng viêm túi thừa. Tuy nhiên, nhận thấy triệu chứng lâm sàng chưa hoàn toàn tương xứng và cần đánh giá toàn diện ổ bụng, ê-kíp bác sĩ đã chỉ định chụp CT (cắt lớp vi tính). Kết quả cho thấy gần như toàn bộ dạ dày của bệnh nhân đã di chuyển vào lồng ngực trái qua một lỗ thoát vị hoành, gây xẹp thùy dưới phổi. "Đây là điều mà tôi sẽ không bao giờ biết nếu bác sĩ không thăm khám cẩn thận đến thế”, bà Jane chia sẻ.

Cứu sống bệnh nhân người Anh có dạ dày “lạc chỗ” lên lồng ngực
Ê-kíp bác sĩ Vinmec Hạ Long thực hiện phẫu thuật nội soi cứu bệnh nhân người Anh. Ảnh: VG

Theo thầy thuốc ưu tú, BSCKII Phạm Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, đây là bệnh lý rất nguy hiểm nhưng có thể bị bỏ sót nếu chỉ dựa vào triệu chứng. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, tình trạng thoát vị hoành có thể tiến triển, gây chèn ép phổi, suy giảm chức năng hô hấp, thậm chí dẫn đến các biến chứng nặng như xoắn nghẹt dạ dày hoặc hoại tử tạng.

Bác sĩ Hùng phân tích thêm: “Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tình trạng béo phì kéo dài. Mỡ thừa làm gia tăng áp lực trong ổ bụng, từ đó đẩy các tạng qua lỗ cơ hoành lên khoang ngực. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh lý tiêu hóa nguy hiểm có thể khởi phát âm thầm, với triệu chứng không điển hình. Vì vậy, việc thăm khám kỹ lưỡng và sử dụng các phương tiện chẩn đoán hiện đại đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm”.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi. Ca can thiệp đặt ra nhiều thách thức đối với ê-kíp bởi bệnh nhân thể trạng béo phì, thành bụng dày và nguy cơ cao khi gây mê hồi sức.

Chia sẻ về quá trình can thiệp, bác sĩ Phạm Việt Hùng cho biết: “Phẫu thuật nội soi trong những trường hợp béo phì luôn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ gây mê đến kiểm soát phẫu trường. Ê-kíp đã đưa toàn bộ dạ dày từ khoang ngực trở về ổ bụng, khâu thu nhỏ lỗ cơ hoành bằng chỉ không tiêu để hạn chế tái phát”.

Nhằm xử lý triệt để tình trạng trào ngược, các bác sĩ thực hiện tạo van chống trào ngược kiểu Toupet - sử dụng một phần dạ dày quấn quanh thực quản khoảng 270 độ. “Kỹ thuật này giúp kiểm soát hiệu quả trào ngược nhưng vẫn đảm bảo người bệnh không bị nuốt nghẹn sau mổ”, ông nhấn mạnh.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ và diễn ra thuận lợi. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, có thể ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường chỉ sau 24 giờ.

Vinmec Hạ Long - “điểm tựa” y tế chuyên sâu tại Quảng Ninh

Không chỉ xử lý thành công một ca bệnh phức tạp, điểm nổi bật trong quá trình điều trị là cách tiếp cận toàn diện, đa chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long.

Trong suốt quá trình điều trị nội trú, bệnh nhân được đồng hành bởi ThS.BS Phan Thị Định - bác sĩ dinh dưỡng với phác đồ ăn uống cá thể hóa. Chế độ dinh dưỡng được xây dựng nhằm hỗ trợ phục hồi sau mổ, kiểm soát cân nặng - yếu tố nguy cơ quan trọng liên quan đến bệnh lý thoát vị hoành.

Việc kiểm soát cân nặng sau phẫu thuật không chỉ giúp cải thiện chất lượng sống mà còn đóng vai trò then chốt trong phòng ngừa tái phát. Đây cũng là lý do dinh dưỡng lâm sàng được tích hợp ngay từ giai đoạn điều trị nội trú.

Cứu sống bệnh nhân người Anh có dạ dày “lạc chỗ” lên lồng ngực
Bệnh nhân người Anh phục hồi tốt sau phẫu thuật tại Vinmec Hạ Long. Ảnh: VG

Theo thầy thuốc ưu tú, BSCKII Phạm Việt Hùng, điều trị bệnh lý tiêu hóa hiện nay cần vượt ra ngoài phạm vi một ca mổ thành công. “Chúng tôi hướng tới một hành trình điều trị trọn vẹn, trong đó người bệnh được theo dõi, tư vấn và điều chỉnh lối sống sau phẫu thuật. Sự phối hợp đa chuyên khoa giúp tối ưu hóa kết quả điều trị và giảm nguy cơ tái phát” - ông chia sẻ.

Mô hình này đang được Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long triển khai đồng bộ, với sự tham gia của nhiều chuyên ngành như ngoại tiêu hóa, nội soi, gây mê hồi sức và dinh dưỡng. Người bệnh không chỉ được tiếp cận kỹ thuật cao mà còn được chăm sóc liên tục trong suốt hành trình điều trị.

Thành công của ca bệnh cho thấy Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long không đơn thuần là nơi khám và điều trị bệnh lý dạ dày, đại tràng hay gan mật thông thường mà còn có năng lực can thiệp nội soi và phẫu thuật các ca bệnh phức tạp, với trang thiết bị hiện đại tương đương các bệnh viện lớn tại Hà Nội.

Tọa lạc tại vùng du lịch nơi đón hàng chục triệu lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long không chỉ phục vụ cộng đồng dân cư địa phương mà còn đang khẳng định vị thế là “điểm tựa” y tế tin cậy cho du khách quốc tế khi gặp sự cố sức khỏe trong hành trình khám phá di sản thế giới./.

Hải Băng
Từ khóa:
vingroup tập đoàn vingroup ông phạm nhật vượng vinmec Vimec Hạ Long

Bài liên quan

Bạch Vân - Chuẩn sống ven vịnh mới của châu Á, bến đỗ an cư của cộng đồng toàn cầu

Bạch Vân - Chuẩn sống ven vịnh mới của châu Á, bến đỗ an cư của cộng đồng toàn cầu

Thị trường bất động sản khởi sắc sau chính sách phá vây lãi suất của doanh nghiệp

Thị trường bất động sản khởi sắc sau chính sách phá vây lãi suất của doanh nghiệp

Chứng khoán ngày 22/4: Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt đà tăng, VN-Index hướng tới vùng đỉnh cũ

Chứng khoán ngày 22/4: Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt đà tăng, VN-Index hướng tới vùng đỉnh cũ

Dành cho bạn

Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Hà Nội dự kiến đối ứng hơn 1.140 ha đất cho dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

Hà Nội dự kiến đối ứng hơn 1.140 ha đất cho dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

Vì sao chống buôn lậu thuốc lá chưa đạt hiệu quả mong muốn?

Vì sao chống buôn lậu thuốc lá chưa đạt hiệu quả mong muốn?

Nhiều nhà đầu tư Pháp quan tâm các dự án đường sắt tại Việt Nam

Nhiều nhà đầu tư Pháp quan tâm các dự án đường sắt tại Việt Nam

Quảng Trị triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Quảng Trị triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Đọc thêm

Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

(TBTCO) - Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn duy trì đà tăng trưởng tích cực, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại. Nhờ đó, 4 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách của đơn vị đạt trên 1.275 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025.
Vietjet thúc đẩy kết nối hàng không, hạ tầng và công nghệ giữa Việt Nam – Ấn Độ

Vietjet thúc đẩy kết nối hàng không, hạ tầng và công nghệ giữa Việt Nam – Ấn Độ

(TBTCO) - Ngày 7/5/2026, tại Mumbai, Ấn Độ, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, Vietjet đã ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với GMR Airports Limited và Bird Group - hai doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ trong lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ và công nghệ hàng không.
Cải cách thủ tục hành chính phải đi vào chi phí thực tế của doanh nghiệp

Cải cách thủ tục hành chính phải đi vào chi phí thực tế của doanh nghiệp

(TBTCO) - Sau chỉ đạo ngày 29/4 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng các cải cách lần này sẽ sớm tạo chuyển biến thực chất trong quá trình thực thi, giúp giảm thời gian và chi phí tuân thủ.
Nguồn cung bất động sản được kỳ vọng phục hồi mạnh trong giai đoạn 2026 - 2027

Nguồn cung bất động sản được kỳ vọng phục hồi mạnh trong giai đoạn 2026 - 2027

(TBTCO) - Theo báo cáo cập nhật kế hoạch kinh doanh ngành bất động sản năm 2026 của S&I Ratings, các doanh nghiệp bất động sản niêm yết đang cho thấy sự phân hóa khá rõ trong chiến lược tăng trưởng. Dù doanh thu kế hoạch trung bình toàn ngành dự kiến tăng mạnh khoảng 84%, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng khoảng 37%, phản ánh áp lực biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp.
Ban hành quy trình thủ tục hải quan mới theo mô hình thông quan tập trung

Ban hành quy trình thủ tục hải quan mới theo mô hình thông quan tập trung

(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành Quyết định số 702/QĐ-CHQ về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III. Quy trình mới được triển khai từ ngày 1/6/2026, sẽ nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Ford Việt Nam ra mắt loạt Ranger, Everest mới, động cơ V6, bảo hành 5 năm

Ford Việt Nam ra mắt loạt Ranger, Everest mới, động cơ V6, bảo hành 5 năm

(TBTCO) - Ngày 7/5, tại Đà Nẵng, Ford Việt Nam giới thiệu dải sản phẩm Ranger và Everest phiên bản nâng cấp với nhiều cải tiến. Đáng chú ý, hãng bổ sung các cấu hình động cơ V6 hoàn toàn mới cho Ranger Wildtrak và Ranger Raptor, đồng thời ra mắt Everest Platinum+ sử dụng động cơ xăng 2.3L EcoBoost cao cấp.
Hải Phòng xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, bền vững trong thời kỳ mới

Hải Phòng xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, bền vững trong thời kỳ mới

(TBTCO) - Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Chương trình hành động số 21/Ctr-TU ngày 02/5/2026 thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị. Mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân phát triển toàn diện, đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico thông báo tổ chức chào giá cạnh tranh tiêu thụ hàng hóa

Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico thông báo tổ chức chào giá cạnh tranh tiêu thụ hàng hóa

(TBTCO) - Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico (“KS3”) tổ chức Phiên chào giá cạnh tranh tiêu thụ tinh quặng sắt (“TQ Fe”) được sản xuất tại mỏ sắt Kíp Tước, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Áp lực và cơ hội song hành, ngân hàng “big 4” bước vào chu kỳ tăng vốn mới

Áp lực và cơ hội song hành, ngân hàng “big 4” bước vào chu kỳ tăng vốn mới

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026

Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi giữa áp lực lãi suất

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi giữa áp lực lãi suất

Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại