Chứng khoán

Chứng khoán ngày 22/4: Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt đà tăng, VN-Index hướng tới vùng đỉnh cũ

Mai Tấn

17:44 | 22/04/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (22/4) ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index bật tăng mạnh vào cuối phiên, lấy lại toàn bộ mức giảm trong phiên sáng. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm và độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực cho thấy dòng tiền vẫn vận động thận trọng và có tính chọn lọc cao.
aa
Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm Chứng khoán ngày 21/4: Áp lực bán gia tăng, VN-Index điều chỉnh nhẹ sau nhịp tăng

VN-Index tăng hơn 23 điểm

Sau phiên chịu áp lực điều chỉnh ở vùng kháng cự, VN-Index tiếp tục điều chỉnh về quanh 1.820 điểm với thanh khoản thấp trong phiên sáng hôm nay. Thị trường sau đó phục hồi tăng điểm tốt trở lại với động lực chính vẫn là nhóm cổ phiếu Vingroup trước những thông tin tích cực từ doanh nghiệp. Kết phiên VN-Index tăng 23,82 điểm ( 1,30%) lên mức 1.857,30 điểm, với kỳ vọng quay trở lại vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 22/4
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 22/4 có: VIC ( 23,47), VHM ( 4,01), NVL ( 0,52), TCB ( 0,45), VRE ( 0,32)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: HPG (-0,56), STB (0,47), GEE (-0,42), VCB (-0,35), GAS (-0,30)…

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 111 mã tăng giá, 66 mã giữ giá tham chiếu và 194 mã giảm giá.

VN-Index tăng khá mạnh về điểm số, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc đỏ khi có tới 15/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, hóa chất và ngân hàng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dược phẩm, công nghệ và thép là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng 18,33 điểm, lên mức 2.025,41 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm cân bằng khi có 13 mã giảm giá, 4 mã giữ giá và 13 mã tăng giá.

Thị trường phục hồi trong bối cảnh thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-26,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 717 triệu cổ phiếu (-18,06%), tương đương giá trị đạt 21.724 tỷ đồng (-14,01%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. HNX-Index tăng 2,09 điểm, lên mức 255,36 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,37 điểm về mức 128,86 điểm.

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ trong phiên hôm nay với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -97 tỷ đồng. FUEVFVND 282 tỷ đồng, MWG 199 tỷ đồng và VIC 162 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -209 tỷ đồng, VHM -89 tỷ đồng, MSB -74 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng.

Dòng tiền vẫn có xu hướng chọn lọc

Phiên giao dịch mang tới nhiều bất ngờ cho số đông nhà đầu tư khi áp lực bán rong ruổi thị trường xuyên suốt phiên sáng và thật khó để khắc họa những kịch bản tích cực hơn trong ngắn hạn. Thế nhưng VN-Index thật biết cách khiến các "chứng sĩ" phải bất ngờ khi phiên giao dịch buổi chiều trở thành sân khấu cho những cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số bật tăng một mạch 42 điểm kể từ mốc giá thấp nhất phiên (1.819 điểm) không chút do dự khi cái tên quen thuộc VIC trở thành tâm điểm của sự chú ý với sắc tím cùng 1,2 triệu cổ phiếu chờ mua giá trần.

Mặc dù lượng lớn điểm số được đóng góp bởi họ nhà Vingroup, phần còn lại của thị trường vẫn cho thấy yếu tố kiểm soát giá tới từ phe mua với nhiều cổ phiếu thu hẹp đáng kể đà giảm thời điểm cuối phiên chiều và hình thành cây nến "rút chân" tương đối tích cực. HPG (-1,23%), STB (-1,77%) là những cái tên gây giảm điểm nhiều nhất tới chỉ số chung, tuy nhiên biên độ giảm điểm không quá lớn và đà điều chỉnh đơn thuần chỉ là nhịp nghỉ chân sau chuỗi ngày tăng điểm dài hơi. Theo đó, dòng tiền vẫn có xu hướng chỉ lựa chọn những cổ phiếu có khả năng tác động tới chỉ số chung, tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta có cái nhìn kém khả quan đối với VN-Index ở thời điểm hiện tại.

Xét theo nhóm ngành, hầu hết ngành trụ chìm trong sắc đỏ. Nhóm ngân hàng ghi nhận một loạt cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán mạnh như STB, HDB, ACB, BID, MBB, VCB và LPB. Biên độ điều chỉnh dao động 0,3-2%. Ngược lại, nhóm này chỉ có một số mã tăng như MSB, TCB, VIB... Tương tự, nhóm chứng khoán cũng đối diện áp lực xả hàng diện rộng. VCK, VCI, VPX, SSI, VND đều đóng cửa dưới tham chiếu. AGR là cổ phiếu hiếm hoi trong nhóm này đi lên, tăng 0,7%. Ở nhóm dầu khí, các mã đầu ngành như GAS, BSR, PLX, PVD cũng giảm 1-3%.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin bùng nổ trở lại (VIC, VHM, VRE) kéo VN-Index tăng khá mạnh. Tuy nhiên thanh khoản sụt giảm đáng kể khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-26.4%) so với mức bình quân 20 phiên. Đà tăng của thị trường đang bị chi phối rất lớn bởi sắc xanh của nhóm cổ phiếu họ Vin nên khả năng xu hướng tăng điểm của thị trường chung còn tiếp diễn. Dù vậy các chuyên gia vẫn duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và hạn chế việc mua thêm. Kiên nhẫn chờ đợi thêm phiên bùng nổ có sự lan tỏa của dòng tiền ra nhiều nhóm ngành mới là tín hiệu lạc quan cho vị thế mua mới./.

(TBTCO) - Sau 3 tháng đầu năm 2026, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu 46.508 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm, với tăng trưởng đến từ nhiều mảng kinh doanh.
(TBTCO) - Đón nhiều thông tin tích cực tại Đại hội tổ chức cùng ngày, bao gồm kết quả kinh doanh quý I tích cực, cổ phiếu Hoà Phát thu hút dòng tiền lớn, đặc biệt là vốn ngoại.
(TBTCO) - VN30-Index đang đứng trước thử thách tại ngưỡng tâm lý 2.000 điểm. Các vị thế giao dịch đầu cơ tăng trong phiên khi chỉ số cơ sở biến động mạnh.
(TBTCO) - Việc thoái vốn của Bibica là quyết định chiến lược quan trọng giúp PAN Group chủ động tái cấu trúc danh mục. Đây cũng là cơ sở tạo nguồn vốn cho phương án cổ tức 30% - cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tập đoàn.
(TBTCO) - Trước dự báo thị trường nhiều biến động, Nông nghiệp Hòa Phát xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hướng thận trọng, với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm trước.
(TBTCO) - Sau nhịp hồi phục tích cực, thị trường chứng khoán ngày 21/4 quay đầu điều chỉnh khi áp lực bán gia tăng về cuối phiên. Dù mức giảm không lớn, diễn biến thanh khoản và độ rộng thị trường cho thấy tín hiệu thận trọng đang quay trở lại, đặc biệt khi dòng tiền vẫn tập trung cục bộ ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
(TBTCO) - Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng trong năm 2026, tương ứng mức tăng trưởng hai chữ số, đồng thời dự kiến chia cổ tức 15% và quay lại trả cổ tức tiền mặt sau ba năm gián đoạn.
(TBTCO) - PGBank đặt mục tiêu bứt phá mạnh năm 2026 với lợi nhuận trước thuế 1.438 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi và tiếp tục theo đuổi kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dự kiến đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ở mức 31% và tìm "mảnh ghép" từ lĩnh vực chứng khoán nhằm hoàn thiện hệ sinh thái, tạo động lực tăng trưởng mới.
22/04 | -45.13 (7,064.01 -45.13 (-0.63%))
22/04 | -293.18 (49,149.38 -293.18 (-0.59%))
22/04 | -144.43 (24,259.96 -144.43 (-0.59%))
22/04 | -226.38 (22,951.97 -226.38 (-0.98%))
22/04 | -31.94 (8,706.16 -31.94 (-0.37%))
22/04 | -0.21 (1,046.11 -0.21 (-0.02%))
22/04 | -27.99 (2,764.97 -27.99 (-1.00%))
22/04 | -0.37 (19.13 -0.37 (-1.90%))
22/04 | -0.46 (10,497.63 -0.46 (-0.00%))
22/04 | -43.39 (24,227.48 -43.39 (-0.18%))
22/04 | -28.04 (8,207.67 -28.04 (-0.34%))
22/04 | -5.98 (5,924.27 -5.98 (-0.10%))
22/04 | -1.04 (1,821.56 -1.04 (-0.06%))
22/04 | -16.27 (5,415.11 -16.27 (-0.30%))
22/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
22/04 | -324.24 (26,163.24 -324.24 (-1.22%))
22/04 | -12.24 (5,002.72 -12.24 (-0.24%))
22/04 | -105.80 (8,843.60 -105.80 (-1.18%))
22/04 | -102.70 (9,074.40 -102.70 (-1.12%))
22/04 | -756.84 (78,516.49 -756.84 (-0.95%))
22/04 | -17.77 (7,541.61 -17.77 (-0.24%))
22/04 | -4.94 (1,710.39 -4.94 (-0.29%))
22/04 | +13.27 (12,945.60 +13.27 (+0.10%))
22/04 | +29.46 (6,417.93 +29.46 (+0.46%))
22/04 | +273.36 (37,878.47 +273.36 (+0.73%))
22/04 | -551.73 (33,808.30 -551.73 (-1.61%))
22/04 | +398.06 (196,132.06 +398.06 (+0.20%))
22/04 | -1,274.55 (68,809.17 -1,274.55 (-1.82%))
22/04 | -215.09 (11,128.46 -215.09 (-1.90%))
22/04 | +8,399.00 (2,940,100.25 +8,399.00 (+0.29%))
22/04 | 0.00 (4,327.87 0.00 (0.00%))
22/04 | +284.20 (52,261.50 +284.20 (+0.55%))
22/04 | -30.18 (7,201.94 -30.18 (-0.42%))
22/04 | -0.05 (98.34 -0.05 (-0.05%))
22/04 | -2.42 (2,745.27 -2.42 (-0.09%))
22/04 | -0.26 (135.08 -0.26 (-0.19%))
22/04 | -0.43 (117.43 -0.43 (-0.37%))
22/04 | +2.95 (4,085.08 +2.95 (+0.07%))
22/04 | +236.69 (59,585.86 +236.69 (+0.40%))
22/04 | -0.25 (62.73 -0.25 (-0.39%))
22/04 | -0.27 (71.50 -0.27 (-0.38%))