Khối ngoại giải ngân gần 300 tỷ đồng vào cổ phiếu Hoà Phát

Trong phiên giao dịch ngày 21/4, khối ngoại duy trì xu hướng giao dịch thận trọng khi tiếp tục bán ròng 428 tỷ đồng trên cả ba sàn. Tuy vậy, ở chiều mua vào, vẫn xuất hiện nhiều mã chứng khoán nằm trong “tầm ngắm” của các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong đó, nổi bật là cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát (HPG) được mua ròng mạnh gần 292 tỷ đồng. Đây là cổ phiếu đứng thứ hai trong danh sách mua ròng của khối ngoại, đồng thời, cũng là mã chứng khoán đứng đầu về giá trị giao dịch phiên hôm nay với thanh khoản xấp xỉ 2.900 tỷ đồng.

Chứng chỉ quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFVND) cũng được giải ngân mạnh với giá trị gần 294 tỷ đồng. Cùng đó, dòng tiền ngoại cũng tiếp tục phân bổ vào một số mã như MSN (79,8 tỷ đồng), EIB (61 tỷ đồng), VJC, LPB… Đa phần các cổ phiếu trong top mua ròng đóng cửa trong sắc xanh. Cá biệt, cổ phiếu Masan giảm 1% hay cổ phiếu của Chứng khoán HSC cũng giảm tới 2,33% dù được khối ngoại mua ròng lần lượt 80 tỷ đồng và 33 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng mạnh nhất phiên 21/4 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng khiến hầu hết các cổ phiếu trong top bán ròng của khối ngoại đóng cửa trong sắc đỏ. Dẫn đầu trong nhóm bị bán ròng nhiều nhất là cổ phiếu FPT với giá trị 171 tỷ đồng. Tiếp đến là VCB (124 tỷ đồng) và MSB (108 tỷ đồng). Một số mã khác như SSI, ACB, PNJ cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể.

Đáng chú ý, VIC bị bán ròng hơn 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây cũng là cổ phiếu hiếm hoi vẫn tăng giá hơn 1%. Lực cầu nội tiếp tục hấp thụ tốt nhất là sau khi Tập đoàn công bố kế hoạch kinh doanh mới với lợi nhuận mục tiêu năm 2026 tăng thêm 10.000 đồng lên 35.000 đồng.