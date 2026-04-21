Thanh khoản trái phiếu chính phủ đạt hơn 90.000 tỷ đồng trong tuần qua

Thu Hương

10:23 | 21/04/2026
(TBTCO) - Trong tuần từ 13/4 - 17/4, thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt 92.200 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với tuần trước đó.
Theo báo cáo thị trường tuần từ 13/4 - 17/4 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động trên thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận một số cải thiện so với các tuần trước, đặc biệt ở kênh sơ cấp.

Cụ thể, trong tuần có một phiên đấu thầu do Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức với tổng khối lượng gọi thầu 13.500 tỷ đồng. Tỷ lệ đặt thầu đạt 90,2% và tỷ lệ trúng thầu đạt 68,7%, cao hơn đáng kể so với mức 45,2% và 22,2% của tuần liền trước.

Lực cầu tiếp tục tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm, với khối lượng trúng thầu đạt 9.100 tỷ đồng trên tổng số 11.000 tỷ đồng chào thầu, tại mức lợi suất 4,14%/năm, tăng 1 điểm cơ bản so với tuần trước. Bên cạnh đó, kỳ hạn 5 năm ghi nhận khối lượng trúng thầu 180 tỷ đồng trên 1.000 tỷ đồng chào thầu, với lợi suất 3,80%/năm, tăng 10 điểm cơ bản; trong khi các kỳ hạn 15 năm và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, KBNN đã huy động được khoảng 95.866 tỷ đồng, tương đương 19,2% kế hoạch năm. Trong tuần này, khối lượng gọi thầu dự kiến tăng lên 17.500 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm 15.000 tỷ đồng, còn lại là các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng).

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản có sự cải thiện khi tổng giá trị giao dịch đạt 92.200 tỷ đồng, tăng 20,4% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright đạt 62.500 tỷ đồng, tăng 19,5%, còn giao dịch repo đạt 29.700 tỷ đồng, tăng 22,1%. Diễn biến này cho thấy nhu cầu giao dịch và tái cơ cấu danh mục có xu hướng gia tăng trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng giảm.

Về diễn biến lợi suất, mặt bằng lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp nhìn chung ít biến động, duy trì ổn định ở hầu hết các kỳ hạn, trong khi kỳ hạn 5 năm và 10 năm ghi nhận mức giảm nhẹ. Mặc dù kết quả đấu thầu sơ cấp có cải thiện, thị trường thứ cấp chưa ghi nhận xu hướng giảm lợi suất rõ rệt, song áp lực tăng lợi suất đã giảm so với giai đoạn cuối tháng 3, khi thanh khoản hệ thống và lãi suất liên ngân hàng có dấu hiệu ổn định hơn.

Giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài trong tuần ghi nhận diễn biến tích cực hơn, với giá trị mua vào đạt 1.550,9 tỷ đồng và bán ra 1.088,6 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 462,3 tỷ đồng, đảo chiều so với mức bán ròng 642,8 tỷ đồng của tuần trước.

Các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, áp lực lên lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp đã giảm so với cuối tháng 3, trong bối cảnh thanh khoản hệ thống cải thiện và lãi suất liên ngân hàng giảm. Đồng thời, kết quả đấu thầu sơ cấp cho thấy lực cầu tại kỳ hạn 10 năm có dấu hiệu phục hồi.

Dòng tiền trên thị trường thứ cấp duy trì ổn định cùng với việc khối ngoại quay lại mua ròng cũng góp phần giữ mặt bằng lợi suất ở trạng thái ổn định. Trong ngắn hạn, lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.

