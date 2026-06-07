Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập

Sáng ngày 7/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 51 điểm cầu trên cả nước.

Điểm cầu trung tâm được đặt tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), cùng các điểm cầu chính tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Công đoàn Khoa học Công nghệ Việt Nam. Chương trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hơn 1.000 công đoàn viên, người lao động.

Phong trào được phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động; khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc, đồng thời góp phần cải thiện thu nhập và đời sống của người lao động.

Đồng chí Trận Hải Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị Bưu điện đại diện các doanh nghiệp phát biểu hướng ứng. Ảnh: Đức Minh.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới giai cấp công nhân và phong trào thi đua yêu nước. Người nhiều lần căn dặn công nhân thi đua lao động sản xuất, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Theo Phó Chủ tịch nước, đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, thi đua yêu nước không chỉ là phương thức tổ chức phong trào mà còn là truyền thống, động lực phát triển gắn liền với quá trình trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn và thách thức, các cấp công đoàn đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Nhiều phong trào thi đua được triển khai hiệu quả như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Một triệu sáng kiến” hay “Ngày hội Lao động sáng tạo”.

Đại diện Lãnh đạo Tổng Liên đoàn , Bộ Khoa học và Công nghệ, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao quà cho con của các đoàn viên, người lao động có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Đức Minh.

Các phong trào này đã góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ người lao động với hơn 380.000 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng. Những kết quả đó không chỉ nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và ổn định việc làm mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo Phó Chủ tịch nước, đây là minh chứng cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” được phát động đúng thời điểm và có ý nghĩa thiết thực, Phó Chủ tịch nước cho rằng phong trào sẽ góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm của người lao động, đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc. Qua đó, góp phần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn tập trung triển khai hiệu quả phong trào, gắn với mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc thực hiện phong trào cần gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới và nâng cao hiệu quả công việc.

Bên cạnh mục tiêu nâng cao năng suất, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm việc làm bền vững, thu nhập ổn định, phúc lợi và điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho người lao động. Các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn cần quan tâm đồng bộ tới các chính sách về nhà ở, thiết chế văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác, đặc biệt đối với lao động nữ và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với các bộ, ngành và địa phương, Phó Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và hội nhập. Việc đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần được coi là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Chủ tịch nước cho rằng người lao động vẫn là nguồn lực quan trọng nhất, trực tiếp tạo ra năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp cần đẩy mạnh đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động, đồng thời xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi công bằng, minh bạch, gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Với đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động, Phó Chủ tịch nước lưu ý thi đua trong giai đoạn mới không chỉ là làm việc chăm chỉ hơn mà còn phải làm việc khoa học, sáng tạo, an toàn và hiệu quả hơn; chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và khả năng thích ứng với công nghệ mới.

Nhân dịp này, tại các điểm cầu cũng diễn ra hoạt động biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, công tác an toàn vệ sinh lao động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lực lượng công nhân lao động nòng cốt.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Nghi thức phát động toàn quốc tại điểm cầu trung tâm. Ảnh: Đức Minh.

Đại diện Lãnh đạo Tổng Liên đoàn , Bộ Khoa học và Công nghệ, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao quà cho đoàn viên, người lao động theo Chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam”. Ảnh: Đức Minh.