Xã hội

Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
15:18 | 07/06/2026
(TBTCO) - Phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” được phát động trên phạm vi toàn quốc nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, đồng thời cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc của người lao động.
aa

Sáng ngày 7/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 51 điểm cầu trên cả nước.

Điểm cầu trung tâm được đặt tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), cùng các điểm cầu chính tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Công đoàn Khoa học Công nghệ Việt Nam. Chương trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hơn 1.000 công đoàn viên, người lao động.

Phong trào được phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động; khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc, đồng thời góp phần cải thiện thu nhập và đời sống của người lao động.

Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập

Đồng chí Trận Hải Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị Bưu điện đại diện các doanh nghiệp phát biểu hướng ứng. Ảnh: Đức Minh.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới giai cấp công nhân và phong trào thi đua yêu nước. Người nhiều lần căn dặn công nhân thi đua lao động sản xuất, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Theo Phó Chủ tịch nước, đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, thi đua yêu nước không chỉ là phương thức tổ chức phong trào mà còn là truyền thống, động lực phát triển gắn liền với quá trình trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn và thách thức, các cấp công đoàn đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Nhiều phong trào thi đua được triển khai hiệu quả như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Một triệu sáng kiến” hay “Ngày hội Lao động sáng tạo”.

Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập
Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập

Đại diện Lãnh đạo Tổng Liên đoàn , Bộ Khoa học và Công nghệ, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao quà cho con của các đoàn viên, người lao động có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Đức Minh.

Các phong trào này đã góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ người lao động với hơn 380.000 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng. Những kết quả đó không chỉ nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và ổn định việc làm mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo Phó Chủ tịch nước, đây là minh chứng cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” được phát động đúng thời điểm và có ý nghĩa thiết thực, Phó Chủ tịch nước cho rằng phong trào sẽ góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm của người lao động, đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc. Qua đó, góp phần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn tập trung triển khai hiệu quả phong trào, gắn với mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc thực hiện phong trào cần gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới và nâng cao hiệu quả công việc.

Bên cạnh mục tiêu nâng cao năng suất, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm việc làm bền vững, thu nhập ổn định, phúc lợi và điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho người lao động. Các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn cần quan tâm đồng bộ tới các chính sách về nhà ở, thiết chế văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác, đặc biệt đối với lao động nữ và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với các bộ, ngành và địa phương, Phó Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và hội nhập. Việc đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần được coi là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Chủ tịch nước cho rằng người lao động vẫn là nguồn lực quan trọng nhất, trực tiếp tạo ra năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp cần đẩy mạnh đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động, đồng thời xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi công bằng, minh bạch, gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Với đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động, Phó Chủ tịch nước lưu ý thi đua trong giai đoạn mới không chỉ là làm việc chăm chỉ hơn mà còn phải làm việc khoa học, sáng tạo, an toàn và hiệu quả hơn; chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và khả năng thích ứng với công nghệ mới.

Nhân dịp này, tại các điểm cầu cũng diễn ra hoạt động biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, công tác an toàn vệ sinh lao động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lực lượng công nhân lao động nòng cốt.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập
Nghi thức phát động toàn quốc tại điểm cầu trung tâm. Ảnh: Đức Minh.
Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập
Đại diện Lãnh đạo Tổng Liên đoàn , Bộ Khoa học và Công nghệ, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao quà cho đoàn viên, người lao động theo Chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam”. Ảnh: Đức Minh.
Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập
Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập
Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập
Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập
Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập
Tập thể công đoàn viên, người lao động từ các đơn vị tham gia tại điểm cầu trung tâm. Ảnh: Đức Minh.
Thu Hương
Từ khóa:
năng suất lao động tổng liên đoàn lao động việt nam phong trào thi đua “Lao động giỏi năng suất cao phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” công đoàn tổ chức Công đoàn Việt Nam thi đua lao động sản xuất

Bài liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động

Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Dành cho bạn

Ngày 7/6: Giá gas giữa các địa phương và thương hiệu có sự chênh lệch

Ngày 7/6: Giá gas giữa các địa phương và thương hiệu có sự chênh lệch

Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân

Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân

Chứng khoán tuần mới (8/6-12/6): Thận trọng tích luỹ, chờ đợi các biến số mới

Chứng khoán tuần mới (8/6-12/6): Thận trọng tích luỹ, chờ đợi các biến số mới

Ngày Tài chính số 2026: Mở rộng thanh toán không tiền mặt tới khách quốc tế

Ngày Tài chính số 2026: Mở rộng thanh toán không tiền mặt tới khách quốc tế

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường: Biến cam kết xanh thành hành động thường nhật

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường: Biến cam kết xanh thành hành động thường nhật

Đọc thêm

"Biển Việt Nam - Hành trình xanh": Lan tỏa khát vọng phát triển bền vững từ tình yêu biển đảo

"Biển Việt Nam - Hành trình xanh": Lan tỏa khát vọng phát triển bền vững từ tình yêu biển đảo

(TBTCO) - Tối ngày 5/6 tại Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình xanh”, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương cùng đông đảo người dân.
Để kinh tế biển phát triển bền vững: Cần một thể chế đủ mạnh để mở đường cho nguồn lực biển

Để kinh tế biển phát triển bền vững: Cần một thể chế đủ mạnh để mở đường cho nguồn lực biển

(TBTCO) - Sau hơn 8 năm triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của quốc gia biển. Trong bối cảnh nhiều ngành kinh tế biển mới đang nổi lên mạnh mẽ, việc hoàn thiện thể chế, đặc biệt là xây dựng cơ chế pháp lý rõ ràng cho quyền sử dụng không gian biển, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy kinh tế biển phát triển bền vững.
Tạo cầu nối giữa công trình xanh và nguồn vốn xanh

Tạo cầu nối giữa công trình xanh và nguồn vốn xanh

(TBTCO) - Việt Nam cần khoảng 20 tỷ USD đầu tư xanh mỗi năm để thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Tuy nhiên, nhiều dự án công trình xanh vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, đặt ra yêu cầu hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá, cơ chế tài chính và tăng cường kết nối giữa ESG với hệ sinh thái tài chính xanh.
Ước mơ được trúng Vietlott để không đeo mặt nạ, người đàn ông tại TP.HCM công khai danh tính nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 hơn 83 tỷ đồng

Ước mơ được trúng Vietlott để không đeo mặt nạ, người đàn ông tại TP.HCM công khai danh tính nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 hơn 83 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 5/6/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng số 01350 cho anh Bùi Văn Mạnh - người chơi may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh, với giá trị trúng thưởng 83.559.176.100 đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, anh Bùi Văn Mạnh đã trao tặng 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.
Trồng cây xanh, vun đắp những giá trị hòa nhập bền vững

Trồng cây xanh, vun đắp những giá trị hòa nhập bền vững

(TBTCO) - Hoạt động trồng hơn 100 cây xanh cùng Lễ trao giải các cuộc thi báo chí, nhiếp ảnh Para Natuh tại Bắc Ninh đã lan tỏa thông điệp về hòa nhập cộng đồng, trách nhiệm xã hội và những giá trị nhân văn bền vững.
Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Chuyển từ xử lý ô nhiễm sang chủ động quản lý phát thải

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Chuyển từ xử lý ô nhiễm sang chủ động quản lý phát thải

(TBTCO) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đang mở ra một cách tiếp cận mới trong quản lý môi trường tại Việt Nam. Không chỉ cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, dự thảo còn chuyển trọng tâm từ xử lý hậu quả sang dự báo, phòng ngừa ô nhiễm và quản lý phát thải khí nhà kính, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Môi trường phải trở thành động lực của tăng trưởng xanh

Môi trường phải trở thành động lực của tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, trước áp lực ô nhiễm và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, Việt Nam cần đổi mới tư duy phát triển, lấy môi trường làm nền tảng cho tăng trưởng xanh, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và hiện đại hóa công tác quản lý môi trường.
Nghệ An đặt tăng trưởng xanh ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển

Nghệ An đặt tăng trưởng xanh ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển

(TBTCO) - Tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 5/6, lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định tăng trưởng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển của địa phương.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hơn 3 triệu ha rừng "không chủ": Điểm nghẽn của xuất khẩu xanh và thị trường carbon

Hơn 3 triệu ha rừng "không chủ": Điểm nghẽn của xuất khẩu xanh và thị trường carbon

Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập

Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập

Ngày 7/6: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp đà lao dốc mạnh

Ngày 7/6: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp đà lao dốc mạnh

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Hạ tầng cần nhiều vốn, đặc biệt vốn dài hạn

Hạ tầng cần nhiều vốn, đặc biệt vốn dài hạn

Cần đánh giá tác động phát sinh trước khi ra quyết định

Cần đánh giá tác động phát sinh trước khi ra quyết định

Lạm phát cơ bản duy trì thấp, củng cố ổn định mặt bằng giá

Lạm phát cơ bản duy trì thấp, củng cố ổn định mặt bằng giá

Bắt nhịp “sóng” lãi suất, doanh nghiệp bảo hiểm xoay trục danh mục "trăm nghìn tỷ"

Bắt nhịp “sóng” lãi suất, doanh nghiệp bảo hiểm xoay trục danh mục "trăm nghìn tỷ"

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Infographics: 5 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 159.186 tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 159.186 tỷ đồng

Ngày 7/6: Áp lực giảm vẫn chi phối thị trường cao su châu Á

Ngày 7/6: Áp lực giảm vẫn chi phối thị trường cao su châu Á

Ngày 7/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Ngày 7/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 5/6: Giá vàng tiếp tục lùi về quanh 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/6: Giá vàng tiếp tục lùi về quanh 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 445,12 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 445,12 tỷ USD