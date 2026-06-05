Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động

Phát biểu kết luận chương trình điều hành trả lời, giải đáp của các bộ, ngành tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới, đầy mạnh mẽ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tổ chức Chương trình và lựa chọn chủ đề trao đổi rất thiết thực. Đồng thời, biểu dương, ghi nhận các ý kiến phát biểu rất tâm huyết, trách nhiệm, giàu tính thực tiễn và khá toàn diện của các đại biểu (6 ý kiến). Đây không chỉ là những ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình cảm mà còn là những đề xuất chính đáng, những hiến kế tâm huyết - đại diện cho tiếng nói gần 10 triệu đoàn viên công đoàn, người lao động trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu.

Điều này chứng tỏ Đại hội đã không chỉ bàn những vấn đề mang tính chất nội bộ, mà đã chủ động tiệm cận và hiến kế với Đảng, Nhà nước những vấn đề mang tính chiến lược quốc gia; khẳng định rõ hơn vai trò, sứ mệnh quan trọng của tổ chức Công đoàn và người lao động đồng hành cùng đất nước trong việc thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm an sinh xã hội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chân thành cảm ơn Đại hội và sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của các đại biểu để nghiên cứu, xử lý với mục tiêu đáp ứng tốt hơn và tạo môi trường thuận lợi hơn để người lao động yên tâm làm việc và cống hiến.

Thủ tướng Lê Minh Hưnng bày tỏ tin tưởng, với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp; với vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, với trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của đông đảo lực lượng lao động cả nước, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững; đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Theo Thủ tướng, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với việc đặt ra những mục tiêu rất cao, khát vọng rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất mạnh mẽ đến từ cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta đang huy động mọi nguồn lực, nỗ lực quyết tâm hiện thực hóa thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Trong đó, yêu cầu cấp bách hiện nay là thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng 2 con số bền vững.

Để duy trì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định việc chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng dựa vào nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, năng suất lao động (NSLĐ) là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hiệu quả sử dụng các nguồn lực và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế; là thước đo đánh giá trình độ phát triển và năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề xã hội, vấn đề con người và chất lượng của sự phát triển.

Tốc độ tăng NSLĐ được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu. Thời gian qua, NSLĐ của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, tuy nhiên còn thấp so với tiềm năng và so với các nước trong khu vực. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi cạnh tranh toàn cầu càng trở nên gay gắt, khoa học - công nghệ thay đổi như vũ bão, tri thức được cập nhật liên tục; thì yêu cầu về năng suất, chất lượng, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động sẽ ngày càng cao, để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và yêu cầu của sự phát triển.

Chương trình có chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số”.

Điều này đặt trách nhiệm rất lớn lên vai của người lao động và doanh nghiệp - những chủ thể của quá trình sản xuất, tạo ra của cải, vật chất và tinh thần cho xã hội; cũng như trực tiếp tham gia đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao NSLĐ quốc gia.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ hiện nay đang hoàn thiện, trình Ban Bí thư ban hành ngay trong tháng 6/2026 Đề án về nâng cao NSLĐ quốc gia, trong đó xác định rõ việc đưa NSLĐ trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh, bền vững. Việc nâng cao NSLĐ phải gắn với phát triển thị trường, có giải pháp tạo việc làm NSLĐ cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường; thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến tăng NSLĐ; xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao NSLĐ quốc gia...

Đảng, Nhà nước cũng đặc biệt xác định, muốn tăng NSLĐ quốc gia thì phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một trong ba đột phá chiến lược. Trong đó, yêu cầu cấp bách hiện nay là phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng, nhất là kỹ năng số và khả năng thích ứng với mô hình sản xuất mới.

Để người lao động có khả năng nắm bắt khoa học công nghệ, chủ động chuyển đổi số, có năng lực đổi mới sáng tạo, không bị tụt hậu, bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên của chuyển đổi số và AI; trước hết doanh nghiệp phải là những người tiên phong thực hiện và thúc đẩy tiến trình này. Chính phủ cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số; có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, để bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điều hành phiên thảo luận.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu chuyển đổi mô hình đào tạo theo hướng linh hoạt, phù hợp yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn, các ngành công nghệ chiến lược; thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế số.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành nghiêm túc tiếp thu và tích cực nghiên cứu, cụ thể hóa, điều chỉnh chính sách phù hợp với các kiến nghị, đề xuất của đại biểu về cải thiện tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc, thời gian làm việc... Trung ương đã giao Ban Chỉ đạo Đề án sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, tìm ra giải pháp phù hợp để tiền lương phải bảo đảm mức sống của người lao động.

Quan điểm là “Bất kỳ người lao động nào cũng có quyền được làm việc trong môi trường an toàn, được sống trong cộng đồng văn minh, lành mạnh và được bảo vệ trước những rủi ro mới phát sinh”. Đây không chỉ là vấn đề bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người lao động mà còn chính là tiền đề, nền tảng quan trọng đóng góp cho việc tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Bên cạnh việc tạo lập việc làm ổn định, bền vững hơn, nâng cao chất lượng môi trường lao động an toàn, văn minh hơn, cải thiện thu nhập người lao động tốt hơn, thì yêu cầu về việc nâng cao đời sống và các thiết chế xã hội phục vụ người lao động và gia đình cũng trở nên cấp thiết hơn, trong đó có vấn đề về nhà ở, nhất là nhà ở cho thuê, trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa, thể thao... Thủ tướng chia sẻ với việc phần lớn người lao động hiện đang chưa có nhà ở; phải thuê nhà trong dân với điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế, chật hẹp, giá thành cao...; điều kiện nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần còn thiếu thốn; cơ sở trường học, nhà trẻ cho con em công nhân, người lao động ở xa nơi làm việc. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự an tâm của người lao động và cũng gián tiếp tác động đến năng suất lao động, hiệu quả công tác.

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã khẩn trương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển nhà ở cho thuê, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân. Điểm quan trọng nhất là chuyển đổi tư duy từ chỗ chỉ lo “sở hữu nhà” sang bảo đảm “quyền có nhà ở”.

Với những người chưa có điều kiện mua nhà, Nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà dài hạn, ổn định, giá cả hợp lý. Với người lao động thu nhập trung bình và thấp, ưu tiên là có chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả, chứ không phải cố gắng mua bằng được nhà. Nhà ở cho công nhân phải có giá cả hợp lý, được quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa - xã hội phục vụ người lao động (trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa...). Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu xây dựng các chính sách phát triển nhanh thị trường nhà ở cho thuê.

Toàn cảnh phiên thảo luận, trao đổi.

Thời gian qua, tỷ lệ người lao động được tiếp cận khám sức khỏe định kỳ tăng mạnh, khoảng 70% so với giai đoạn trước. Theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, từ năm 2026 sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên, trong đó có người lao động.

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là những Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời qua những gợi ý, hiến kế của các đại biểu, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành nghiêm túc tiếp thu, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, tạo việc làm bền vững; chú trọng các chính sách an sinh xã hội, nhất là về nhà ở, đào tạo nghề, an toàn lao động, y tế, giáo dục... Qua đây, đề nghị tổ chức Công đoàn tiếp tục tăng cường đối thoại, thương lượng để thông qua thỏa ước lao động tập thể, quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Theo Thủ tướng, những vấn đề các đại biểu nêu ra đều hướng tới một quan điểm chung: Người lao động là trung tâm của quá trình phát triển, là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp và nền kinh tế, là động lực then chốt của tăng trưởng và cũng là đối tượng được thụ hưởng xứng đáng thành quả của tăng trưởng.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là các nơi có nhiều khu công nghiệp và đông công nhân chủ động quan tâm, chăm lo, bảo đảm việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách đối với người lao động; coi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, lâu dài của cơ quan, đơn vị mà còn là động lực chiến lược để thúc đẩy sự phát triển của địa phương, đất nước; tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Thủ tướng mong muốn tổ chức Công đoàn tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; là mái nhà chung phát huy tốt nhất năng lực, sở trường, sức sáng tạo; bảo vệ tốt nhất quyền lợi chính đáng của người lao động và hơn hết là thấu hiểu, sẻ chia, nói lên được tiếng nói, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng và đồng hành cùng người lao động trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ đồng tình với việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” ngay sau Đại hội. Đây là mô hình, sáng kiến rất thiết thực, cần được lan tỏa, thấm sâu đến cơ sở, thôi thúc mỗi người lao động tự giác tham gia; góp phần hình thành văn hóa trong đoàn viên, người lao động cả nước.

Chính phủ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh việc ứng dựng KHCN, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh; đồng thời tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao động; coi việc chăm lo môi trường làm việc an toàn, ổn định, bền vững cho người lao động chính là khoản đầu tư chiến lược của doanh nghiệp; coi người lao động không chỉ là người làm việc cho doanh nghiệp, mà chính là người đồng hành, làm nên doanh nghiệp.

Thông qua Đại hội, Thủ tướng mong mỗi đoàn viên, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề..., nỗ lực vượt khó vươn lên để hôm nay tốt hơn hôm qua - đó chính là tăng năng suất lao động, để mỗi sáng kiến, mỗi cải tiến được ra đời - đó chính là đổi mới sáng tạo; và làm việc trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn - đó chính là những đóng góp thiết thực nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước.

Thủ tướng mong các đại biểu tham dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến của Đại hội đến đông đảo đoàn viên, người lao động cả nước; để mỗi người lao động sẽ tự tin mang trong mình tâm thế là những chủ thể của đổi mới sáng tạo, lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, không ngừng nâng cao năng suất lao động quốc gia, cải thiện đời sống của nhân dân, trong đó có đông đảo công nhân, người lao động, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số bền vững, Thủ tướng nhấn mạnh.