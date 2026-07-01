Ngân hàng Chính sách xã hội có tân Tổng Giám đốc từ ngày 1/7/2026

Ngân hàng Chính sách xã hội vừa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Tổng Giám đốc giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội trao Quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh: CTV

Dự và chủ trì buổi lễ có ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, ngân hàng thương mại và lãnh đạo hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trần Thu Huyền đã công bố Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 29/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng chuẩn y bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Tổng Giám đốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Phạm Đức Ấn chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hằng được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7/2026.

Theo Thống đốc, hơn 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đã khẳng định vai trò là công cụ tài chính đặc thù của Nhà nước trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế bao trùm. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần đưa dịch vụ tài chính đến khu vực vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và duy trì chất lượng tín dụng ở mức cao.

Đối với giai đoạn tới, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô tín dụng chính sách đi đôi với nâng cao chất lượng; đa dạng hóa nguồn lực và đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động, đơn giản hóa thủ tục nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hằng bày tỏ vinh dự khi được Đảng, Nhà nước và tập thể lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, tăng cường năng lực quản trị, bảo đảm tăng trưởng tín dụng gắn với chất lượng, mở rộng khả năng tiếp cận vốn ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.