Thị trường

Ngày 18/8: Giá heo hơi vẫn chưa dứt đà giảm

06:28 | 18/08/2026
Giá heo hơi hôm nay (18/8) tiếp tục đi xuống tại cả 3 miền, dù mức điều chỉnh không lớn. Hiện giá trên cả nước hiện dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với vùng 59.000 - 60.000 đồng/kg ghi nhận vào đầu tuần trước.
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Ngày 18/8: Giá heo hơi vẫn chưa dứt đà giảm
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi xuống tại cả 3 miền. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm tại một số địa phương. Mặt bằng giá toàn khu vực hiện dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong phiên sáng, Ninh Bình là địa phương ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về 57.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên tiếp tục giữ mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương còn lại phổ biến giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg. Như vậy, khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất tại miền Bắc hiện chỉ còn 1.000 đồng/kg, cho thấy mặt bằng giá đang dần thu hẹp sau chuỗi ngày đi xuống.

Trước đó, trong tuần vừa qua, giá heo hơi miền Bắc đã giảm phổ biến 2.000 - 3.000 đồng/kg. Việc thị trường tiếp tục xuất hiện điều chỉnh cho thấy xu hướng giảm vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay phân hóa trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Huế ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 56.000 đồng/kg, gia nhập nhóm địa phương có mức thu mua thấp nhất khu vực cùng Đà Nẵng và Khánh Hòa. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương duy nhất giữ mức 58.000 đồng/kg, cao nhất miền Trung - Tây Nguyên.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai và Đắk Lắk phổ biến giao dịch quanh mức 57.000 đồng/kg.

Như vậy, vùng giá 56.000 đồng/kg đang xuất hiện tại ngày càng nhiều địa phương. So với những phiên đầu tuần trước, khi mức 60.000 đồng/kg vẫn còn được ghi nhận tại một số tỉnh, mặt bằng giá hiện đã lùi đáng kể.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng chưa thoát khỏi xu hướng giảm. Giá heo hơi toàn khu vực hiện phổ biến trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

An Giang là địa phương ghi nhận điều chỉnh mới, giảm 1.000 đồng/kg xuống 56.000 đồng/kg, ngang với Đồng Tháp và Cà Mau.

Đồng Nai tiếp tục đứng đầu khu vực với mức 58.000 đồng/kg. TP.HCM, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ phổ biến quanh mức 57.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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