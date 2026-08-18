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Giá vàng hôm nay ngày 18/8: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn lên 145,5 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

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06:44 | 18/08/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới vượt mốc 4.400 USD/ounce, trong khi vàng trong nước tăng mạnh, vàng nhẫn có nơi đạt 145,5 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.417,6 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, kim loại quý tương đương khoảng 141 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 3,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đi lên vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Hai tại Mỹ. Đà tăng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất giảm xuống. Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu một phần sức ép khi giá dầu thô tăng kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên.

Giá vàng hôm nay ngày 18/8: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn lên 145,5 triệu đồng/lượng
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến tích cực gần đây đã đưa giá vàng tăng khoảng 9% trong tháng 8, lên vùng 4.400 USD/ounce. Đà phục hồi cho thấy nhu cầu đối với kim loại quý đang cải thiện trong nhóm nhà đầu tư và ngân hàng trung ương, sau những biến động ban đầu liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran.

Theo chuyên gia phân tích độc lập Ross Norman, những yếu tố từng kìm hãm đà tăng của vàng đang dần suy yếu. Trong tháng này, giá vàng đã vượt qua hai ngưỡng kháng cự quan trọng, trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt và dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến, qua đó làm giảm kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Cùng quan điểm, ông James Steel - Chuyên gia phân tích kim loại quý tại HSBC, cho rằng dư địa tăng của vàng vẫn còn nếu giá dầu không tiếp tục chi phối thị trường và căng thẳng tại Trung Đông không leo thang.

Trong khi đó, chuyên gia Tim Waterer của KCM Trade nhận định mốc 4.500 USD/ounce là ngưỡng đáng chú ý tiếp theo. Theo ông, để duy trì trên vùng giá này, vàng cần thêm sự hỗ trợ từ đà suy yếu của đồng USD hoặc một nhịp điều chỉnh rõ rệt hơn của giá năng lượng.

Tâm lý lạc quan cũng đang chiếm ưu thế trong các dự báo ngắn hạn. Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy 9 trong số 10 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, tương đương 90%, dự báo giá vàng tiếp tục tăng trong tuần này. Chỉ một chuyên gia dự báo giá giảm và không có ý kiến nào cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Nhà đầu tư cá nhân cũng duy trì kỳ vọng tích cực. Trong 222 người tham gia khảo sát trực tuyến của Kitco News, 150 người, tương đương 68%, dự báo giá vàng tăng; 38 người, chiếm 17%, cho rằng giá sẽ giảm sau hai tuần tăng liên tiếp; 34 người còn lại, tương đương 15%, giữ quan điểm trung lập về triển vọng kim loại quý trong tuần này.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 17/8, giá vàng trong nước đồng loạt tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, SJC và PNJ tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141,2 - 144,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng lên 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn tăng lên 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141,2 - 144,2 triệu đồng/lượng. PNJ và SJC cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn kết phiên lần lượt ở ngưỡng 140,5 - 144,1 triệu đồng/lượng và 140,7 - 143,7 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 18/08/2026 08:30

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Cập nhật: 18/08/2026 08:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
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ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80