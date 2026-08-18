Thuế - Hải quan

Ngành Thuế ban hành trên 11.600 quyết định hoàn thuế, số tiền hoàn thuế tăng 32%

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
07:10 | 18/08/2026
(TBTCO) - Cục Thuế cho biết, tính đến ngày 11/8/2026, toàn ngành đã ban hành 11.627 quyết định hoàn thuế, tổng số tiền được hoàn là 111.726 tỷ đồng, đạt 64,4% dự toán hoàn thuế năm 2026. Đáng chú ý, 87% số hồ sơ hoàn thuế được "hoàn trước, kiểm tra sau", thời gian giải quyết hoàn trong vòng 6 ngày làm việc. Kết quả đã góp phần tích cực vào việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư quay vòng vốn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.
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87% số hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, với việc quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp công tác hoàn thuế năm 2026 đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả tích cực với tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử đạt tỷ lệ 99%.

Về cơ bản, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đều được phân loại rủi ro tự động để xác định hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau hoặc hoàn thuế trước kiểm tra sau. Trong đó, 87% số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn trong vòng 6 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ của người nộp thuế.

Ngành Thuế ban hành trên 11.600 quyết định hoàn thuế, số tiền hoàn thuế tăng 32%
Thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn góp phần tích cực vào việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư quay vòng vốn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Ảnh: TL

Thống kê của Cục Thuế cho thấy, đến ngày 11/8/2026, toàn ngành đã ban hành 11.627 quyết định hoàn thuế, tổng số tiền được hoàn là 111.726 tỷ đồng, tăng 9% về số quyết định, tăng 32% so với cùng kỳ thực hiện, đạt 64,4% dự toán hoàn thuế năm 2026. Kết quả này đã góp phần tích cực vào việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư quay vòng vốn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, để có được kết quả trên, ngay từ đầu quý IV/2025 và những tháng đầu của năm 2026, Cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung triển khai các giải pháp vừa có tính căn cơ, vừa có tính cấp thiết để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai đúng yêu cầu quy định của pháp luật thuế về hoàn thuế, từ đó đã tạo hiệu ứng tích cực trong công tác hoàn thuế 7 tháng đầu năm 2026.

Ngành Thuế đang tiếp tục tập trung giải quyết 1.927 hồ sơ với số tiền đề nghị hoàn là 34.521 tỷ đồng, trong đó có 245 hồ sơ có thời gian xử lý kéo dài (chiếm 1,7% tổng số hồ sơ cơ quan thuế đã tiếp nhận, giải quyết trong kỳ) là các hồ sơ hoàn thuế có dấu hiệu rủi ro cao, cần xác minh thông tin trước khi hoàn thuế.

Đối với những hồ sơ này, cơ quan thuế đã thông báo cụ thể cho người nộp thuế để phối hợp rà soát, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và số tiền hoàn thuế; đồng thời đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh và đấu tranh với một số doanh nghiệp có hồ sơ thuộc mức độ rủi ro cao.

Giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế

Trước yêu cầu vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ rủi ro, gian lận hoàn thuế, vừa rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm khơi thông dòng tiền theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính và ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, chiều ngày 14/8, Cục Thuế tổ chức cuộc họp trực tuyến cơ quan thuế toàn quốc về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng để trao đổi, nhìn nhận một cách trực diện, thẳng thắn các tồn tại và cùng đề ra những giải pháp thiết thực, cụ thể để nâng cao chất lượng trong công tác hoàn thuế.

Theo Cục Thuế, vấn đề hoàn thuế thời gian qua đã được nhiều cấp, nhiều ngành quan tâm, trong đó có các cuộc làm việc của nhiều cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính với cộng đồng doanh nghiệp. Tại các cuộc làm việc, nội dung hoàn thuế được doanh nghiệp phản ánh với tần suất cao, cho thấy đây là vấn đề cần được ngành Thuế tập trung giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quy trình xử lý để có giải pháp thực chất, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người nộp thuế.

Trên cơ sở tình hình thực tế triển khai công tác hoàn thuế trên địa bàn các tỉnh, thành phố, các khó khăn, vướng mắc,… các đơn vị ngành Thuế đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý hoàn thuế và rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định pháp luật cho các doanh nghiệp tuân thủ tốt, vừa nâng cao hiệu quả nhận diện, kiểm soát rủi ro để phát hiện và ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi gian lận, trục lợi từ chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng.

Nhấn mạnh trách nhiệm thực thi của cán bộ, công chức ngành Thuế là rất lớn trong việc vừa thực hiện hỗ trợ, tạo thuận lợi, kịp thời giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế nhưng phải đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật.

Song song với đó, ngành Thuế tiếp tục tăng cường phòng, chống mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp là yêu cầu cần thiết để kiểm soát rủi ro hoàn thuế, nhưng đồng thời không được để các biện pháp quản lý rủi ro làm kéo dài thời gian giải quyết đối với những hồ sơ đủ điều kiện./.

Văn Tuấn
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