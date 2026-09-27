Ngành Thuế tìm giải pháp phòng, chống triệt để nạn gian lận và mua bán hóa đơn trái phép

Dự kiến tại hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận những tình huống, vụ án mua bán hóa đơn trái phép đã được cơ quan Công an khởi tố điển hình, những vấn đề then chốt, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thuế; đồng thời trao đổi các giải pháp có khả năng áp dụng, nhân rộng trong toàn ngành.

Đồng thời, hội nghị sẽ trao đổi, thảo luận về công tác đổi mới phương pháp kiểm tra thuế, nhất là đối với các trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao về hóa đơn và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Theo Cục Thuế, mục tiêu hội nghị hướng đến thay đổi phương pháp kiểm tra, theo đó, sẽ chuyển từ việc “xem xét đơn lẻ từng hóa đơn, từng doanh nghiệp” sang “chủ động nhận diện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao để ngăn chặn, truy vết và xử lý đến cùng các chuỗi gian lận mua bán hóa đơn trái phép”.

Đồng thời, thay vì kiểm tra dàn trải, phương pháp mới hướng tới kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro, kết hợp giữa kiểm tra xác minh điện tử, phân tích thông tin trước kiểm tra và kiểm tra thực tế khi cần thiết. Qua đó, vừa nâng cao khả năng phát hiện, ngăn chặn gian lận, vừa hạn chế việc kiểm tra không cần thiết đối với người nộp thuế tuân thủ.

Đặc biệt, việc đổi mới phương pháp kiểm tra được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với công tác phòng, chống gian lận và trục lợi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Mục tiêu là nhận diện sớm các chuỗi giao dịch mua bán hóa đơn có dấu hiệu bất thường, nâng cao chất lượng kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, đồng thời rút ngắn thời gian kiểm tra, giải quyết hồ sơ hoàn thuế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và bình đẳng cho người nộp thuế.

Đối với những tổ chức, cá nhân cố tình thực hiện hành vi gian lận, mua bán hoặc sử dụng hóa đơn trái phép, sớm hay muộn các hành vi vi phạm cũng sẽ được cơ quan thuế, cơ quan chức năng khác phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo diễn đàn trao đổi thực chất, góp phần chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thiện phương pháp kiểm tra và nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý gian lận và mua bán hóa đơn trái phép trong toàn ngành.

Qua đó, ngành Thuế hướng tới mục tiêu bảo vệ nguồn thu ngân sách, tăng cường phòng, chống gian lận, trục lợi từ mua bán hóa đơn trái phép, đồng thời tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp tuân thủ pháp luật./.