Thuế - Hải quan

8 lưu ý người nộp thuế cần làm để hạn chế rủi ro

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
09:22 | 25/09/2026
(TBTCO) - Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, việc chủ động cập nhật thông tin, theo dõi nghĩa vụ và kịp thời xử lý các phát sinh sẽ giúp người nộp thuế hạn chế sai sót, tránh phát sinh tiền chậm nộp và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế.
aa

Để hạn chế những rủi ro không đáng có trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, người nộp thuế nên duy trì 8 thói quen sau:

1. Thường xuyên kiểm tra thông tin đăng ký thuế:

Người nộp thuế cần chủ động kiểm tra các thông tin đăng ký thuế như họ tên, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, email và các thông tin liên quan, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác.

8 lưu ý người nộp thuế cần làm để hạn chế rủi ro
Công chức Thuế tỉnh Lào Cai hướng dẫn người nộp thuế kiểm tra tài khoản thuế điện tử trên eTax Mobile. Ảnh: TN

Khi có thay đổi về thông tin đăng ký thuế, người nộp thuế cần thực hiện cập nhật kịp thời theo quy định, tránh trường hợp thông tin không chính xác làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận thông báo hoặc thực hiện các thủ tục thuế.

2. Thường xuyên kiểm tra tài khoản thuế điện tử:

Người nộp thuế cần hình thành thói quen đăng nhập, kiểm tra tài khoản thuế điện tử để kịp thời nắm bắt các thông báo, yêu cầu hoặc nghĩa vụ thuế cần thực hiện.

Việc bỏ sót thông báo có thể dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ, vì vậy người nộp thuế nên chủ động theo dõi thay vì chờ đến khi phát sinh vấn đề mới kiểm tra.

3. Chủ động lập lịch kê khai và nộp thuế:

Người nộp thuế nên chủ động theo dõi các thời hạn kê khai, nộp thuế và có kế hoạch thực hiện trước hạn.

Trong bối cảnh chính sách thuế ngày càng được hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hỗ trợ và quản lý thuế dựa trên dữ liệu, người nộp thuế cần chủ động hơn trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Việc lập lịch nhắc, ghi nhớ thời hạn hoặc chủ động hoàn thành nghĩa vụ sớm sẽ giúp hạn chế tình trạng quên thời hạn, thực hiện chậm hoặc phát sinh tiền chậm nộp.

4. Thường xuyên đối chiếu hóa đơn, doanh thu và hồ sơ khai thuế:

Người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, doanh thu, chứng từ và số liệu trên hồ sơ khai thuế để phát hiện sớm những sai lệch.

Khi phát hiện thông tin chưa chính xác, người nộp thuế cần chủ động rà soát nguyên nhân và thực hiện điều chỉnh, bổ sung theo quy định, tránh để sai sót kéo dài qua nhiều kỳ.

5. Kiểm tra kết quả sau khi nộp thuế:

Sau khi thực hiện nộp tiền thuế, người nộp thuế nên kiểm tra lại kết quả nộp thuế, số tiền đã nộp và tình trạng ghi nhận nghĩa vụ thuế.

Đây là bước đơn giản nhưng cần thiết, giúp người nộp thuế kịp thời phát hiện trường hợp khoản nộp chưa được ghi nhận hoặc có thông tin chưa chính xác để chủ động xử lý.

6. Phát hiện sai sót thì xử lý sớm:

Trong quá trình kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế, nếu phát hiện sai sót, người nộp thuế cần chủ động tìm hiểu và xử lý ngay, không nên để kéo dài qua nhiều kỳ.

Việc phát hiện và khắc phục sớm không chỉ giúp hạn chế rủi ro mà còn tránh việc sai sót phát sinh thêm các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế trong những kỳ tiếp theo.

7. Có thay đổi phải cập nhật ngay:

Khi có thay đổi về địa chỉ, thông tin liên hệ, người đại diện, tình trạng hoạt động hoặc các thông tin đăng ký thuế khác, người nộp thuế cần chủ động cập nhật theo quy định.

Thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác sẽ giúp cơ quan thuế thuận lợi trong việc quản lý, đồng thời bảo đảm người nộp thuế nhận được đầy đủ thông tin, thông báo và hỗ trợ liên quan đến nghĩa vụ thuế.

8. Chủ động theo dõi và xử lý nợ thuế:

Người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế, không để các khoản nợ nhỏ kéo dài dẫn đến phát sinh tiền chậm nộp và trở thành khoản nợ lớn.

Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế cần chủ động cập nhật chính sách thuế, sử dụng các dịch vụ thuế điện tử, thường xuyên kiểm tra tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế và kịp thời trao đổi với cơ quan thuế khi phát sinh khó khăn, vướng mắc./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
người nộp thuế hạn chế rủi ro nghĩa vụ thuế kiểm tra tài khoản thuế điện tử kiểm tra thông tin đăng ký thuế lập lịch kê khai và nộp thuế đối chiếu hóa đơn doanh thu khai thuế kiểm tra kết quả sau khi nộp thuế xử lý sai sót nghĩa vụ thuế cập nhật thông tin đăng ký thuế sử dụng dịch vụ thuế điện tử Công chức Thuế tỉnh Lào Cai

Bài liên quan

Thuế TP. Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ làm sạch mã số thuế

Thuế TP. Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ làm sạch mã số thuế

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động rà soát hóa đơn điện tử để hạn chế rủi ro, sai sót

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động rà soát hóa đơn điện tử để hạn chế rủi ro, sai sót

Thuế tỉnh Quảng Trị chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Thuế tỉnh Quảng Trị chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Dành cho bạn

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Ngày 25/9: Giá cà phê đảo chiều tăng mạnh, hồ tiêu tiếp đà giảm

Ngày 25/9: Giá cà phê đảo chiều tăng mạnh, hồ tiêu tiếp đà giảm

Đội Fourfold giành giải Nhất Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2026 cấp Học viện Tài chính

Đội Fourfold giành giải Nhất Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2026 cấp Học viện Tài chính

Ngày 25/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ

Ngày 25/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ

Ngày 25/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á kéo dài xu hướng tăng

Ngày 25/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á kéo dài xu hướng tăng

Đọc thêm

Cục Thuế lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế

Cục Thuế lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế

(TBTCO) - Ngành Thuế mong muốn được lắng nghe vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng ở đâu, ở khâu nào, nguyên nhân của vướng mắc xuất phát từ đâu là những thông tin có ý nghĩa quan trọng để ngành Thuế xác định đúng vấn đề và có giải pháp tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp.
Hải quan Cầu Treo tiên phong chuyển đổi số và tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới

Hải quan Cầu Treo tiên phong chuyển đổi số và tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới

(TBTCO) - Thời gian qua, nhờ sự chủ động tìm kiếm, thu hút doanh nghiệp, khơi thông nguồn hàng và tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI đã thu ngân sách đạt kết quả cao, chính thức về đích sớm trước thời hạn. Tính đến hết tháng 9/2026, số thu ngân sách tại đây được hơn 266 tỷ đồng, đạt 126% chỉ tiêu giao thu ngân sách trong năm 2026 (210 tỷ đồng).
Bộ Tài chính quy định nền tảng một cửa quốc gia, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính quy định nền tảng một cửa quốc gia, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Quyết định 2686/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định thống nhất phạm vi, nghiệp vụ, dịch vụ, chức năng, tính năng của nền tảng số Cổng thông tin một cửa quốc gia, giúp doanh nghiệp thực hiện, theo dõi và nhận kết quả thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải trên một nền tảng.
Để giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân cần có đủ hóa đơn, chứng từ

Để giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân cần có đủ hóa đơn, chứng từ

(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, người nộp thuế là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể được giảm trừ một số khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của bản thân và người phụ thuộc khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.
Cải cách thuế: “Một lần khai báo, nhiều lần sử dụng”

Cải cách thuế: “Một lần khai báo, nhiều lần sử dụng”

(TBTCO) - Mục tiêu đặt ra trong công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Thuế là cắt giảm thực chất thành phần hồ sơ, số lần cung cấp thông tin và thời gian xử lý, từng bước hiện thực hóa nguyên tắc “một lần khai báo, nhiều lần sử dụng”.
Lấy ý kiến doanh nghiệp để hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan

Lấy ý kiến doanh nghiệp để hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc Cục tập trung nghiên cứu và lấy ý kiến doanh nghiệp đối với những nội dung mới trong dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật số 11/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.
Quản trị thuế trở thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Quản trị thuế trở thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

(TBTCO) - Tuân thủ thuế đang chuyển từ một nghĩa vụ báo cáo định kỳ thành vấn đề quản trị chiến lược, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư, chuỗi cung ứng, dòng tiền và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Hải quan đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Nhật Bản

Hải quan đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Nhật Bản

(TBTCO) - Cục Hải quan đối thoại trực tiếp với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI), giải đáp vướng mắc, tiếp thu kiến nghị, góp phần hoàn thiện chính sách và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

BSR trao thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương, mở rộng nguồn cung cho NMLD Dung Quất

BSR trao thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương, mở rộng nguồn cung cho NMLD Dung Quất

Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ngày 25/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Ngày 25/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

8 lưu ý người nộp thuế cần làm để hạn chế rủi ro

8 lưu ý người nộp thuế cần làm để hạn chế rủi ro

Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney

Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada

Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng xây cầu Cần Thơ 2 hai tầng cho đường bộ, đường sắt

Đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng xây cầu Cần Thơ 2 hai tầng cho đường bộ, đường sắt

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng