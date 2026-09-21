Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Quảng Trị chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
06:26 | 21/09/2026
(TBTCO) - Với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, Thuế tỉnh Quảng Trị xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế.
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Thuế tỉnh Quảng Trị hợp tác với Agribank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

Đánh giá kết quả chuyển đổi số, ông Hà Văn Khoa - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay, 100% dịch vụ thuế cơ bản được cung cấp dưới hình thức điện tử, cho phép người nộp thuế đăng ký, kê khai, nộp, hoàn thuế, tra cứu nghĩa vụ tài chính và nhận thông báo trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn duy trì trên 99%, góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm thời gian, chi phí đi lại và chờ đợi cho người nộp thuế.

Cùng với đó, ngành Thuế đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế; làm sạch cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh, dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và dữ liệu quản lý trước bạ nhà, đất. Các nền tảng như Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, eTax Mobile, hóa đơn điện tử và các kênh hỗ trợ trực tuyến tiếp tục được mở rộng.

Đáng chú ý, Thuế tỉnh Quảng Trị đang từng bước nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ trả lời chính sách thuế, tiếp nhận và phân loại yêu cầu, tra cứu văn bản pháp luật, cảnh báo sai sót trong kê khai, phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro.

Thuế tỉnh Quảng Trị chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh
Công chức Thuế tỉnh Quảng Trị hướng dẫn người nộp thuế cài đặt eTax Mobile. Ảnh: CTV.

Theo ông Khoa, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được đổi mới theo hướng đa dạng, hiện đại, sát thực tế. Các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến; các vướng mắc của người nộp thuế được giải đáp kịp thời qua Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Trang điện tử Thuế tỉnh, mạng xã hội và các nền tảng số.

Bên cạnh đó, các chính sách thuế mới ban hành, cơ quan thuế đã chủ động biên soạn tài liệu, tổ chức hướng dẫn qua đa kênh, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân nắm bắt và thực hiện đúng quy định.

Đối với hộ kinh doanh, Thuế tỉnh Quảng Trị tăng cường hướng dẫn chuyển đổi phương thức quản lý, thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn điện tử và kê khai thuế theo quy định mới; bố trí cán bộ hỗ trợ tại cơ sở, thành lập các tổ công tác lưu động để kịp thời giải đáp khó khăn, vướng mắc.

Những giải pháp hỗ trợ, cải cách hành chính và chuyển đổi số đã giúp tăng cường quản lý thu, góp phần duy trì đà tăng trưởng thu ngân sách. Tính đến hết tháng 8/2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 6.533 tỷ đồng, bằng 67% dự toán Trung ương và 60,7% dự toán toàn tỉnh.

Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị cho hay, thời gian tới, đơn vị tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu thuế số, mở rộng ứng dụng AI, đẩy mạnh phân tích dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ thuế số, mở rộng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đồng thời, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành, ngân hàng và nền tảng thương mại điện tử, hướng tới môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.
Đức Việt
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