Ngày 20/9: Giá cà phê thế giới đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trên sàn thế giới hôm nay điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê thế giới đồng loạt phục hồi

Giá cà phê hôm nay đảo chiều tăng trên cả hai sàn giao dịch quốc tế, chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp. Đồng USD suy yếu đã thúc đẩy hoạt động mua bù bán khống trên thị trường hợp đồng tương lai, qua đó hỗ trợ giá phục hồi.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng nhẹ 0,15%, tương đương 5 USD/tấn, lên 3.396 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 có mức tăng tốt hơn, thêm 13 USD/tấn, tương ứng 0,39%, lên 3.373 USD/tấn.

Diễn biến tích cực hơn xuất hiện trên sàn New York. Cụ thể, giá cà phê Arabica tháng 12/2026 tăng 1,45%, tương đương 4 US cent/pound, lên 280,5 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 1,27%, tương đương 3,4 US cent/pound, đạt 271,95 US cent/pound.

Tại các vùng sản xuất trọng điểm trong nước, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua. Mặt bằng thu mua hiện phổ biến từ 93.000 đến 93.800 đồng/kg. Khoảng cách giữa khu vực có giá cao nhất và thấp nhất là 800 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu trong nhóm khu vực khảo sát với mức 93.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giữ giá 93.600 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất ở mức 93.000 đồng/kg.

Như vậy, sau nhịp giảm mạnh đưa giá cà phê xuống dưới mốc 94.000 đồng/kg tại toàn bộ các khu vực khảo sát, thị trường trong nước hôm nay tạm thời bước vào trạng thái ổn định.

Giá tiêu trong nước tiếp tục đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, dao động trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ vị trí cao nhất với giá thu mua 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 139.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu duy trì ở mức 137.500 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai cùng được thương lái thu mua với giá 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương khảo sát.

Như vậy, sau khi Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg trong phiên 18/9, thị trường đã có hai ngày liên tiếp không xuất hiện điều chỉnh mới. Khoảng cách giữa vùng có giá cao nhất và thấp nhất hiện vẫn ở mức 4.000 đồng/kg.

Diễn biến ổn định của giá tiêu trong nước đáng chú ý khi thị trường thế giới xuất hiện một số nhịp điều chỉnh giảm.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia trong phiên gần nhất giảm 0,76%, tương đương 53 USD/tấn, xuống còn 6.886 USD/tấn.

Tiêu đen Malaysia cũng giảm 0,54%, tương đương 50 USD/tấn, còn 9.250 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ nguyên ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam cũng chưa có biến động mới. Hai loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục được chào bán trong khoảng 6.070 - 6.130 USD/tấn./.