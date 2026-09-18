Giá vàng thế giới vượt mốc 4.300 USD giữa áp lực lãi suất

Giá vàng trở lại mức trên 4.300 USD

Giá vàng thế giới biến động đáng chú ý sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 7/2023. Diễn biến của kim loại quý được đặt trong bối cảnh thị trường đánh giá tác động từ bước chuyển chính sách của Fed cũng như triển vọng lãi suất trong những tháng cuối năm.

Kết thúc cuộc họp chính sách ngày 16/9, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nhất trí với tỷ lệ 12 - 0 nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lên 3,75 - 4%.

Giá vàng thế giới phục hồi vượt mốc 4.300 USD/ounce trong bối cảnh lãi suất tăng cao. Ảnh: Đức Thanh

Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC cho biết, lạm phát vẫn ở mức cao. Fed khẳng định, quyết định lần này nhằm hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% nhanh hơn, đồng thời tiếp tục cam kết duy trì ổn định giá cả.

Đây là lần đầu tiên Fed tăng lãi suất kể từ tháng 7/2023, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong chính sách tiền tệ của Mỹ. Từ đầu năm đến trước cuộc họp tháng 9, Fed liên tục giữ nguyên lãi suất, sau 3 lần cắt giảm vào cuối năm 2025.

Thị trường vàng biến động sau quyết định này. Tính đến 6 giờ sáng 17/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.262 USD/ounce, giảm gần 30 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày trước đó. Tuy nhiên, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, kim loại quý này đã vượt trở lại mốc 4.300 USD/ounce, lên 4.332 USD/ounce.

Trước nhịp phục hồi ấn tượng, vàng đã chịu sức ép trong những tuần gần đây khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và giá năng lượng duy trì ở mức cao. Việc Fed chính thức quay lại tăng lãi suất khiến diễn biến của lãi suất, lợi suất trái phiếu và đồng USD tiếp tục được thị trường chú ý.

Với vàng - tài sản không tạo ra lợi tức, lãi suất và lợi suất trái phiếu ở mức cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ. Đồng USD mạnh hơn cũng gây sức ép khi khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, phản ứng của vàng không chỉ phụ thuộc vào quyết định lãi suất tại một cuộc họp. Trước ngày 16/9, khả năng Fed tăng lãi suất đã được thị trường đánh giá ở mức trên 90%, sau một loạt số liệu cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu. Vì vậy, sau khi quyết định được công bố, sự chú ý chuyển dần sang quỹ đạo chính sách trong những tháng tiếp theo.

Dự báo mới cho thấy, 16 trong số 18 quan chức tham gia dự báo cho rằng, Fed có thể tăng lãi suất thêm một lần trong thời gian còn lại của năm. Điều này khiến triển vọng lãi suất, cùng diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu, tiếp tục là những biến số quan trọng đối với vàng.

Đồ họa: Đan Nguyễn

Những lực đỡ dài hạn của vàng

Sự dịch chuyển trọng tâm từ quyết định hiện tại sang các bước đi tiếp theo cũng cho thấy tác động của chính sách tiền tệ lên vàng không diễn ra theo một chiều. Trong ngắn hạn, lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý; nhưng hướng đi của giá còn phụ thuộc vào kỳ vọng về chính sách tương lai và các nguồn cầu khác trên thị trường.

Đó cũng là lý do triển vọng vàng không chỉ được nhìn qua chính sách của Fed. Dù môi trường lãi suất cao tạo sức ép, nhiều tổ chức tài chính quốc tế vẫn đặt mục tiêu giá cuối năm cao hơn vùng hiện tại, với các yếu tố được nhắc tới gồm hoạt động mua của ngân hàng trung ương, nhu cầu đa dạng hóa dự trữ, dòng vốn đầu tư cùng rủi ro tài khóa và địa chính trị.

Đồng USD mạnh lên, CAD chịu sức ép Đồng USD duy trì đà tăng so với nhiều đồng tiền chủ chốt, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên sau cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed. Diễn biến này tiếp tục hỗ trợ đồng bạc xanh trên thị trường ngoại hối. Ở chiều ngược lại, đồng CAD của Canada chịu sức ép so với USD. Giá dầu vẫn duy trì ở mức cao do lo ngại về nguồn cung toàn cầu, song chưa tạo lực đỡ đáng kể cho CAD trước đà tăng của đồng bạc xanh. Tỷ giá USD/CAD theo đó tiếp tục đi lên sau chuỗi phiên CAD chịu áp lực. Thị trường đồng thời theo dõi kỳ vọng chính sách của ngân hàng trung ương Canada, diễn biến giá hàng hóa và khẩu vị rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu.

Goldman Sachs hiện giữ mục tiêu giá vàng ở mức 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026. Theo ngân hàng này, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương trong quá trình đa dạng hóa dự trữ ngoại hối tiếp tục là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ thị trường.

Điểm khác biệt nằm ở tính chất của dòng cầu. Dòng vốn đầu tư có thể thay đổi nhanh theo lãi suất, đồng USD và diễn biến trên thị trường tài chính, trong khi nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương gắn với quá trình đa dạng hóa dự trữ và mang tính dài hạn hơn. Vì vậy, nguồn cầu này ít phụ thuộc hơn vào biến động chính sách tại từng cuộc họp của Fed.

Goldman Sachs cũng lưu ý, nhu cầu sử dụng các công cụ phái sinh để phòng vệ trước những thay đổi lớn về chính sách đang gia tăng. Điều này có thể khiến giá vàng biến động mạnh hơn khi tâm lý và dòng tiền trên thị trường thay đổi.

Các tổ chức khác đưa ra những mức dự báo khác nhau. J.P. Morgan dự báo vàng ở khoảng 4.300 USD/ounce trong quý III và 4.500 USD/ounce trong quý IV/2026. Dù đã hạ đáng kể so với mức 6.000 USD/ounce từng đưa ra trước đó, dự báo quý cuối năm vẫn cao hơn vùng giá hiện tại.

HSBC dự báo giá vàng bình quân năm 2026 ở mức 4.560 USD/ounce và giữ mục tiêu cuối năm ở 4.750 USD/ounce. Ngân hàng này nhấn mạnh thâm hụt tài khóa, nợ công và những bất ổn kinh tế là các yếu tố tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với vàng.

UBS cũng duy trì đánh giá tích cực về vai trò dài hạn của vàng, dựa trên nhu cầu của ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa tài sản và nhu cầu phòng vệ trước rủi ro lạm phát, tài khóa, địa chính trị. Trong dự báo trước đó, UBS đặt mục tiêu giá vàng tháng 12/2026 ở mức 4.800 USD/ounce.

Ở chiều thận trọng hơn, Bank of America (BofA) dự báo giá vàng quý IV/2026 khoảng 4.250 USD/ounce và nhìn thấy khả năng vàng tiến tới 5.000 USD/ounce trong năm 2027 nếu nhu cầu đầu tư cải thiện. Theo BofA, lượng mua hiện tại phù hợp hơn với mặt bằng giá quanh 4.000 USD/ounce; để vàng tiến tới vùng cao hơn, dòng tiền đầu tư cũng cần tăng tương ứng.

Khoảng cách giữa các mức dự báo phản ánh sự khác biệt trong cách các tổ chức đánh giá những yếu tố tác động lên vàng. Trong khi lãi suất và đồng USD tiếp tục tạo sức ép, quy mô mua của ngân hàng trung ương, dòng vốn đầu tư cùng diễn biến của các rủi ro tài khóa và địa chính trị là những yếu tố được đặt vào triển vọng dài hơn của kim loại quý.

Sau quyết định ngày 16/9, tâm điểm của thị trường đã chuyển từ khả năng Fed tăng lãi suất sang định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Giá vàng trở lại trên 4.300 USD/ounce trong bối cảnh sức ép từ lãi suất, lợi suất trái phiếu và đồng USD đan xen với lực mua của ngân hàng trung ương, dòng vốn đầu tư cùng các rủi ro tài khóa và địa chính trị.