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Ngày 18/9: Giá heo hơi chững lại sau hai phiên tăng liên tiếp

06:25 | 18/09/2026
Giá heo hơi hôm nay (18/9) không ghi nhận điều chỉnh mới tại cả 3 miền. Sau 2 phiên xuất hiện những nhịp tăng cục bộ, thị trường tạm thời chững lại, với giá thu mua trên cả nước dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.
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Ngày 18/9: Giá heo hơi chững lại sau hai phiên tăng liên tiếp
Giá heo hơi hôm nay đồng loạt đi ngang. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đồng loạt đi ngang trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục là hai địa phương có giá cao nhất cả nước, cùng đạt 60.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Lạng Sơn cùng duy trì mức 59.000 đồng/kg. Hai địa phương còn lại là Lào Cai và Điện Biên tiếp tục giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Thị trường phía Bắc chững lại sau hai ngày liên tiếp chỉnh tăng. Ngày 16/9, Hưng Yên tăng lên 60.000 đồng/kg, trong khi Lạng Sơn đạt 59.000 đồng/kg. Sang ngày 17/9, Hà Nội tiếp tục tăng lên 60.000 đồng/kg và Cao Bằng đạt 59.000 đồng/kg.

Như vậy, mốc 60.000 đồng/kg đã trở lại và được duy trì tại hai địa phương. Tuy nhiên, việc giá đồng loạt đi ngang trong phiên hôm nay cho thấy xu hướng tăng chưa lan rộng ra toàn khu vực.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng không xuất hiện biến động mới sau khi Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg trong phiên trước. Mặt bằng giao dịch hiện duy trì trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng đứng ở mức 58.000 đồng/kg. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà tiếp tục giao dịch tại 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng duy trì trạng thái ổn định, chưa ghi nhận địa phương nào điều chỉnh giá. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng thu mua heo hơi ở mức 58.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục giữ mức 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Nhìn chung, sau những tín hiệu tăng xuất hiện tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên trong hai phiên trước, giá heo hơi hôm nay đã đồng loạt chững lại trên phạm vi cả nước.

Mặt bằng giá giữa các khu vực vẫn có sự phân hóa. Miền Bắc tiếp tục dẫn đầu với trần giá 60.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam phổ biến ở vùng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất trên thị trường hiện là 3.000 đồng/kg.

Việc Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục giữ mốc 60.000 đồng/kg cho thấy giá heo hơi miền Bắc vẫn đang có mặt bằng cao hơn hai khu vực còn lại. Tuy nhiên, khi phần lớn địa phương chưa xuất hiện điều chỉnh mới, thị trường vẫn cần thêm các phiên giao dịch để xác định liệu đợt tăng vừa qua có thể mở rộng hay không./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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