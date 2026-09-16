Ngày 16/9: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tăng

Giá heo hơi hôm nay tăng trở lại ở khu vực Hưng Yên. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ở 2 tỉnh Hưng Yên và Lạng Sơn cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt lên mức 60.000 đồng/kg và 59.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực phía Bắc dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Trong đó, Hưng Yên trở thành địa phương duy nhất trên cả nước đạt 60.000 đồng/kg. Đây cũng là lần đầu tiên mốc giá này xuất hiện trở lại sau khi biến mất khỏi thị trường trong tuần trước.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Lạng Sơn cùng giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Lào Cai và Điện Biên tiếp tục đứng ở mức thấp nhất khu vực với 58.000 đồng/kg.

Như vậy, sau một số phiên đi ngang, thị trường miền Bắc bắt đầu xuất hiện những điều chỉnh tăng cục bộ. Tuy nhiên, mức tăng mới chỉ ghi nhận tại hai địa phương và chưa tạo thành xu hướng trên diện rộng.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay chưa thay đổi. Thương lái tại khu vực tiếp tục thu mua trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giao dịch ở 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng tiếp tục đi ngang. Mức 58.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ. Riêng Cà Mau duy trì 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Như vậy, giá heo hơi trên toàn quốc hiện dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg, biên độ giữa mức cao nhất và thấp nhất được nới lên 3.000 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là mốc 60.000 đồng/kg đã nhanh chóng trở lại thị trường sau thời gian ngắn vắng bóng. Trước đó, vào đầu tuần trước, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên và Phú Thọ từng cùng đạt mức này. Sau các phiên điều chỉnh giảm, trần giá cả nước hạ xuống 59.000 đồng/kg.

Phiên tăng tại Hưng Yên và Lạng Sơn vì vậy có thể được xem là tín hiệu đáng chú ý, nhưng chưa đủ để khẳng định thị trường bước vào một nhịp tăng mới. Phần lớn địa phương trên cả nước vẫn giữ nguyên giá, trong đó miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam chủ yếu giao dịch ở 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Diễn biến cung - cầu trong những phiên tới sẽ quyết định liệu mốc 60.000 đồng/kg có lan rộng trở lại hay chỉ là điều chỉnh cục bộ tại một số địa phương./.