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Bảo Việt - Doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

20:10 | 15/09/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (STATE 100), xếp thứ 61 trong bảng xếp hạng và là doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả tiếp tục ghi nhận những đóng góp tích cực của Bảo Việt đối với ngân sách nhà nước, đồng thời khẳng định vai trò của một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
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Bảo Việt - Doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam
Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026

Ngày 15/9/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026 ở vị trí 61 với số tiền nộp ngân sách: 1.817 tỷ đồng. Đặc biệt, Tập đoàn Bảo Việt cũng là doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Việc Bảo Việt giữ vị trí cao liên tục trong STATE 100 tiếp tục cho thấy vai trò và trách nhiệm của Tập đoàn trong khối doanh nghiệp nhà nước, không chỉ thông qua hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn bằng những đóng góp trực tiếp, thiết thực cho nguồn lực phát triển của đất nước.

Lễ vinh danh các doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 được tổ chức trong khuôn khổ chương trình Vietnam Largest Taxpayers 2026, với sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho ngân sách nhà nước.

STATE 100 là bảng xếp hạng thuộc hệ thống Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX), ghi nhận 100 doanh nghiệp nhà nước có mức thực nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Bảng xếp hạng năm 2026 được xây dựng trên cơ sở số thực nộp ngân sách trong năm tài chính 2025. Theo số liệu công bố, 100 doanh nghiệp trong STATE 100 năm 2026 đã đóng góp tổng cộng 425.800 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước sau khi loại trừ phần đóng góp bị tính trùng giữa công ty mẹ và công ty con, tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách quốc gia. Trong số này, 71 doanh nghiệp có mức thực nộp trên 1.000 tỷ đồng và 14 doanh nghiệp đóng góp trên 10.000 tỷ đồng.

Tại sự kiện, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ - công ty con của Tập đoàn Bảo Việt cũng được vinh danh ở vị trí 75 trong danh sách, với số tiền nộp ngân sách là 946 tỷ đồng. Việc Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất được vinh danh tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có quy mô và uy tín hàng đầu thị trường. Bên cạnh việc cung cấp các giải pháp bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe cho khách hàng, doanh nghiệp luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Trong hành trình 30 năm phát triển, bên cạnh thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, Bảo Việt Nhân thọ đã đầu tư trở lại nền kinh tế 205.787 tỷ đồng, trong đó có nguồn vốn đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, góp phần tạo nguồn lực dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với Bảo Việt Nhân thọ, sự phát triển của một thương hiệu Việt luôn gắn liền với sự phát triển của đất nước. Mỗi niềm tin của khách hàng Việt dành cho thương hiệu Việt không chỉ là sự lựa chọn cho bản thân và gia đình, mà còn góp phần để những nguồn lực được tiếp tục vun đắp cho Việt Nam.

Kết quả này cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Bảo Việt Nhân thọ trong hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm của Tập đoàn Bảo Việt, đồng thời thể hiện cam kết phát triển kinh doanh hiệu quả, minh bạch, có trách nhiệm và gắn tăng trưởng doanh nghiệp với những giá trị bền vững dành cho khách hàng, cộng đồng và nền kinh tế.

Việc được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 một lần nữa ghi nhận những nỗ lực của Bảo Việt trong việc kết hợp hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm doanh nghiệp. Đây cũng là động lực để Bảo Việt tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam./.

Hồng Chi
Từ khóa:
tập đoàn bảo việt ngân sách nhà nước năm 2026

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