Ngày 14/9: Giá cà phê và hồ tiêu tuần qua đồng loạt tăng

Giá cà phê tuần qua điều chỉnh tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong tuần tăng 500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.700 - 95.300 đồng/kg, tăng từ 300 - 500 đồng/kg so với cuối tuần trước. Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức thu mua cao nhất với 95.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg trong một tuần.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng đạt 95.200 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Lâm Đồng cũng ghi nhận mức tăng 500 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 94.700 đồng/kg.

Như vậy, mặc dù vừa giảm 500 đồng/kg trong phiên cuối tuần, giá cà phê nội địa vẫn giữ mức tăng nếu tính chung cả tuần. Mặt bằng hiện tại cao hơn khoảng 300 - 500 đồng/kg so với vùng 94.200 - 95.000 đồng/kg của tuần trước.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta cũng có một tuần tăng khá mạnh. Hợp đồng giao tháng 11/2026 trên sàn London đóng cửa ở 3.525 USD/tấn, tăng 2,8%, tương đương 95 USD/tấn so với một tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 2,7%, tương đương 93 USD/tấn, lên 3.508 USD/tấn.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York giảm mạnh. Hợp đồng giao tháng 12/2026 mất 3,3%, tương đương 9,9 US cent/pound, xuống 285,7 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 3,5%, còn 277,2 US cent/pound.

Giá tiêu tăng 4.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm duy trì trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg. So với cuối tuần trước, mặt bằng giá đã tăng từ 2.000 - 4.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với mức thu mua 141.000 đồng/kg. Đứng ngay sau là Đắk Lắk với 140.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hiện ở mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng được thương lái thu mua ở mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương khảo sát.

Như vậy, sau khi tăng mạnh vào đầu tuần, thị trường hồ tiêu trong nước đã giữ được mặt bằng mới trong những phiên gần đây. Đáng chú ý, mốc 140.000 đồng/kg đã xuất hiện tại các vùng sản xuất lớn, trong khi mức cao nhất đạt 141.000 đồng/kg.

Thị trường xuất khẩu cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.939 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so với phiên trước và cao hơn 10 USD/tấn so với một tuần trước.

Đáng chú ý hơn, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l đã được điều chỉnh lên 6.070 - 6.130 USD/tấn, tăng 80 USD/tấn so với cuối tuần trước.

Tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ mức 5.750 USD/tấn, trong khi Malaysia đứng ở 9.300 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, Indonesia đạt 9.500 USD/tấn, tăng 13 USD/tấn trong tuần. Tiêu trắng Việt Nam tăng lên 8.450 USD/tấn, cao hơn khoảng 0,6% so với tuần trước, còn Malaysia giữ nguyên ở 12.200 USD/tấn./.