Ngày 12/9: Giá cà phê duy trì ở mức cao, giá tiêu giữ ổn định

Giá cà phê trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá cà phê giữ sát mốc 96.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì ở mặt bằng cao, dao động trong khoảng 95.200 - 95.800 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) thu mua ở mức 95.800 đồng/kg, cao nhất trong số các địa phương được khảo sát và chỉ còn cách mốc 96.000 đồng/kg khoảng 200 đồng. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được giao dịch ở mức 95.700 đồng/kg. Lâm Đồng có giá thấp nhất khu vực với 95.200 đồng/kg.

Nhìn chung, giá cà phê trong nước đang duy trì tương đối ổn định sau nhịp phục hồi mạnh những phiên gần đây. Trong khi thị trường nội địa chưa có biến động lớn

Trên thị trường thế giới, giá hai chủng loại cà phê chính tăng giảm trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 tăng phiên thứ ba liên tiếp, thêm 2,36%, tương đương 82 USD/tấn, lên 3.554 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 cũng tăng 48 USD/tấn, tương đương 1,39%, đạt 3.510 USD/tấn.

Trái ngược với Robusta, giá cà phê Arabica tiếp tục chịu sức ép trên sàn New York. Hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 giảm 1,34%, tương đương 3,9 US cent/pound, xuống còn 288,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,48%, tương đương 4,2 US cent/pound, xuống 279,45 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giữ mức cao nhất 141.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục duy trì ở mức ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Mặt bằng thu mua hiện dao động trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) dẫn đầu thị trường với mức 141.000 đồng/kg. Đứng ngay sau là Đắk Lắk với giá thu mua 140.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), hồ tiêu được giao dịch ở mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng giữ mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, sau phiên tăng mạnh 2.000 - 4.000 đồng/kg trước đó, giá tiêu trong nước đang giữ vững mặt bằng mới. Đáng chú ý, mốc 140.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại hai vùng sản xuất lớn là Đắk Nông và Đắk Lắk.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá các chủng loại hồ tiêu nhìn chung chưa có biến động đáng kể.

Tiêu đen Indonesia hiện được chào bán ở mức 6.936 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở 5.750 USD/tấn và tiêu đen Malaysia đạt 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục được giao dịch trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia đứng ở 9.496 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở mức 8.400 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.