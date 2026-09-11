Ngày 11/9: Giá cà phê không biến động, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay ổn định. Ảnh minh họa

Giá cà phê cao nhất ở mức 95.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên không ghi nhận biến động mới sau phiên tăng mạnh trước đó. Mặt bằng thu mua tiếp tục duy trì trong khoảng 95.000 - 95.800 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá cà phê cao nhất trong số các khu vực được khảo sát, đạt 95.800 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng duy trì ở mức 95.500 đồng/kg.

Lâm Đồng có mức thu mua thấp nhất khu vực với 95.000 đồng/kg.

Như vậy, thị trường trong nước tạm thời chững lại sau khi đồng loạt tăng 1.300 đồng/kg trong phiên trước. Mốc 95.000 đồng/kg hiện đã được thiết lập trở lại tại toàn bộ các địa phương khảo sát, trong khi Đắk Nông chỉ còn cách ngưỡng 96.000 đồng/kg khoảng 200 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá hai chủng loại cà phê chính chịu áp lực điều chỉnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2026 được giao dịch ở 3.347 USD/tấn, giảm 28 USD/tấn so với phiên trước.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 5,8 US cent/pound, tương đương 1,79%, xuống 318,45 US cent/pound.

Giá tiêu đi ngang

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang so với ngày hôm qua, duy trì trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg. Thị trường chưa ghi nhận điều chỉnh mới sau những biến động trước đó, trong khi khoảng cách giữa địa phương có mức thu mua cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 4.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu thị trường với giá thu mua 141.000 đồng/kg. Đây cũng là địa phương duy nhất trong nhóm khảo sát giữ mức trên 140.000 đồng/kg.

Theo sau là Đắk Lắk, nơi giá tiêu đang được thu mua ở mức 140.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), thương lái duy trì giá mua khoảng 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng đứng ở mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Như vậy, thị trường hồ tiêu trong nước chưa xuất hiện xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt trong phiên sáng hôm nay. Mặt bằng giá tiếp tục phân hóa theo từng vùng nhưng biên độ chênh lệch không lớn.

Đáng chú ý, mức giá cao nhất 141.000 đồng/kg hiện cao hơn mức thấp nhất 4.000 đồng/kg, tương đương chênh lệch khoảng 2,9%.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu trong phiên giao dịch gần nhất diễn biến tương đối ổn định tại phần lớn quốc gia sản xuất lớn. Indonesia là thị trường đáng chú ý khi giá xuất khẩu được điều chỉnh tăng nhẹ.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.936 USD/tấn, tăng 0,20% so với phiên trước.

Ở các thị trường sản xuất lớn khác, giá hầu như không thay đổi. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil tiếp tục được giao dịch ở mức 5.750 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen của Malaysia duy trì ở mức 9.300 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với Indonesia, Brazil và Việt Nam.

Đối với nguồn cung từ Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục được niêm yết lần lượt ở mức 5.990 USD/tấn và 6.050 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước. Như vậy, xét trong nhóm trên, giá tiêu đen Việt Nam hiện cao hơn Brazil nhưng thấp hơn Indonesia và Malaysia.

Thị trường tiêu trắng cũng ghi nhận diễn biến tương tự khi Indonesia là điểm sáng hiếm hoi có sự điều chỉnh.

Giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 0,19%, tương đương 9 USD/tấn, lên 9.496 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng của Việt Nam tiếp tục đứng ở mức 8.400 USD/tấn, còn Malaysia duy trì mức 12.200 USD/tấn./.