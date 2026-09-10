Thêm “lằn ranh” trên thị trường F&B nghìn tỷ, hơn 50% doanh nghiệp vẫn tính mở rộng cuối năm

Chia sẻ tại Hội nghị Vietnam F&B Summit 2026 với chủ đề “Lằn ranh khác biệt" vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, ông Vũ Thanh Hùng - Tổng Giám đốc iPOS.vn nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu giai đoạn thị trường F&B Việt Nam dần bước vào trạng thái ổn định hơn, nhưng cũng là lúc khoảng cách giữa các doanh nghiệp dẫn đầu và phần còn lại ngày càng rõ nét.

“Chúng tôi cho rằng, thị trường F&B đã vượt qua những thời khắc khó khăn nhất và đang tái phân bổ. Tổng chi tiêu không rời khỏi thị trường, mà chỉ đổi điểm đến. Điều đó giải thích vì sao cùng một khu vực, cùng một mặt bằng chi phí, cùng một tệp khách, nhưng kết quả kinh doanh của các cửa hàng lại có sự khác biệt lớn trong 6 tháng vừa qua tới vậy”. Ông Vũ Thanh Hùng

- Tổng Giám đốc iPOS.vn

“Lằn ranh khác biệt” không chỉ phản ánh sự phân hóa của thị trường, mà còn thôi thúc doanh nghiệp chủ động nhận diện những giới hạn cần vượt qua để xây dựng năng lực cạnh tranh bền vững và tạo dựng vị thế khác biệt trong giai đoạn phát triển mới.

Báo cáo thị trường F&B tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 của iPOS.vn cho thấy, Việt Nam có 329.200 cửa hàng dịch vụ ẩm thực, giảm nhẹ 0,1%.

Tuy nhiên, khi đặt trong chu kỳ vận động của ngành F&B qua nhiều năm, sự ổn định này lại là một tín hiệu đáng chú ý. Thị trường F&B đang đón nhận một cuộc săn mặt bằng từ các nhà đầu tư F&B chuyên nghiệp.

Bởi 6 tháng đầu năm thường là giai đoạn thị trường diễn ra sự thanh lọc mạnh mẽ, những cửa hàng yếu về dòng tiền hoặc chưa có nền tảng vận hành ổn định thường phải rời thị trường.

Thế nhưng, những doanh nghiệp có tiềm lực đang tận dụng chính giai đoạn sau Tết nguyên đán để mở rộng quy mô, đặc biệt khi nhiều mặt bằng lớn và có vị trí đẹp được trả lại thị trường.

“Điều này tạo nên những cuộc săn mặt bằng có tính toán và mang quy mô ngày càng lớn” - đại diện iPOS.vn đánh giá.

Nguồn: iPOS.vn.

Về doanh thu, toàn ngành F&B ghi nhận 432,7 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 6,55% so với cùng kỳ. Mức tăng 6,55% này thậm chí nhỉnh hơn tốc độ tăng của cả năm 2025 (5,5%).

Nhìn từ tổng thể, đây là một con số tích cực. Dù vậy, doanh thu tăng, nhưng bình quân trên từng cửa hàng gần như đứng yên, thậm chí giảm nhẹ.

Khi khảo sát 481 đơn vị F&B tham gia, tại 15 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy, thị trường F&B đang không cho thấy xu hướng giảm đồng loạt, mà giống một cuộc sàng lọc mạnh hơn giữa các mô hình kinh doanh.

Nguồn: iPOS.vn.

“Sức mua dường như chưa biến mất khỏi thị trường. Thay vào đó, dòng tiền đang trở nên chọn lọc hơn” - iPOS.vn nhìn nhận.

Với từng phân khúc, nếu đồ ăn còn có thể dựa vào nhu cầu bữa ăn, đi nhóm hay combo để kéo giá trị hóa đơn, thì đồ uống đang phải cạnh tranh quyết liệt hơn cho từng lần nâng cỡ, hay lựa chọn một ly đắt tiền hơn.

Về kênh bán, nghiên cứu cho thấy, 43,02% cho biết khách ngồi tại chỗ là kênh tăng trưởng rõ nhất, cao hơn gấp hai lần ứng dụng giao đồ ăn ở vị trí thứ hai, với 18,52%. Điều này cho thấy, cửa hàng vật lý vẫn là nơi tạo ra tăng trưởng mạnh nhất cho phần lớn doanh nghiệp F&B.

Vietnam F&B Summit 2026 xoay quanh những “lằn ranh” doanh nghiệp F&B cần vượt qua để tạo khác biệt. Các chuyên gia nhấn mạnh, tăng trưởng bền vững không đến từ chạy theo lượt xem hay quảng cáo rầm rộ, mà từ sự nhất quán giữa truyền thông và vận hành, từ chất lượng, pháp lý, an toàn thực phẩm, đến những “điểm chạm” tưởng nhỏ như bãi xe, lối vào quán.

Song song, chương trình Master Class gom các lớp học chuyên đề quy mô giới hạn, tập trung vào nội dung ứng dụng trong quản trị và vận hành doanh nghiệp F&B...