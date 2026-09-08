Doanh nghiệp

Tạo chuyển biến thực chất trong nâng chuẩn quản trị công ty

Tùng Linh

Tùng Linh

17:15 | 08/09/2026
(TBTCO) - Doanh nghiệp Việt Nam đã vượt qua giai đoạn “thức tỉnh” về quản trị công ty, nhưng mới ở điểm chuyển từ nhận thức sang thực hành. Để quản trị không dừng ở tuân thủ hình thức, các chuyên gia cho rằng, cần tiếp tục nâng chuẩn pháp lý, củng cố vai trò Hội đồng quản trị và tăng sức ép từ thị trường.
aa

Thực hành thông lệ quản trị quốc tế mới đạt khoảng 25 - 30%

Nếu coi quản trị công ty là một hành trình gồm 4 giai đoạn, từ thức tỉnh, nhận thức, thực hành đến “văn hóa”, doanh nghiệp Việt Nam hiện mới đứng ở điểm chuyển tiếp giữa giai đoạn thứ hai và thứ ba.

Đây là nhận định của ông Phan Đức Hiếu - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chia sẻ tại Hội nghị Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán tổ chức ngày 8/9/2026.

Theo ông Hiếu, đối với hoạt động quản trị công ty, doanh nghiệp trước hết phải nhận ra tầm quan trọng của quản trị, sau đó học hỏi các nguyên tắc và thông lệ, đưa những hiểu biết này vào thực hành, trước khi quản trị tốt có thể trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp. Việt Nam đã có những chuyển biến rõ rệt về nhận thức, nhưng quá trình chuyển từ “biết” sang “làm” vẫn cần thêm thời gian và động lực đủ mạnh.

Từ “biết” đến “làm”: Khoảng trống trong quản trị công ty tại Việt Nam
Ông Phan Đức Hiếu - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - Ảnh: Mạnh Tuấn

Thực tế, quản trị công ty đã được nhắc đến nhiều hơn trong chiến lược phát triển, báo cáo thường niên và các chương trình đào tạo dành cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Tuy nhiên, mức độ quan tâm không phải lúc nào cũng được chuyển hóa thành thay đổi thực chất trong cơ cấu quyền lực, trách nhiệm giải trình và cơ chế giám sát tại doanh nghiệp.

Không ít trường hợp, quản trị công ty vẫn được tiếp cận như một yêu cầu tuân thủ, thể hiện qua việc hoàn thiện quy chế, biểu mẫu và nghĩa vụ công bố thông tin. Trong khi đó, những nội dung khó hơn như tính độc lập của HĐQT, kiểm soát xung đột lợi ích, đánh giá hiệu quả hoạt động của từng thành viên hay đưa các yếu tố phát triển bền vững vào quá trình ra quyết định chưa được thực hiện tương xứng.

Khoảng cách giữa tuân thủ và thực hành được phản ánh khá rõ qua kết quả đánh giá doanh nghiệp niêm yết. Bà Trần Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cho biết, qua 18 kỳ bình chọn doanh nghiệp niêm yết tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA), mức độ tuân thủ các quy định pháp luật của doanh nghiệp đạt trung bình khoảng 65%. Tuy nhiên, tỷ lệ thực hiện theo các thông lệ quản trị quốc tế mới đạt khoảng 25 - 30%.

Từ “biết” đến “làm”: Khoảng trống trong quản trị công ty tại Việt Nam
Thống kê việc đạt điểm tuân thủ (TT) và thông lệ (TL) theo nhóm vốn hóa - Nguồn: HOSE

Các doanh nghiệp đã làm tương đối tốt ở nội dung công bố thông tin, minh bạch và đối xử công bằng với cổ đông. Tuy nhiên, trách nhiệm thực chất của HĐQT, tính độc lập, cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững vẫn là những điểm yếu. Điểm số liên quan tới trách nhiệm của HĐQT và ESG (môi trường, xã hội, quản trị) mới ở mức khoảng 30%.

Sự chênh lệch này cho thấy, doanh nghiệp có thể thực hiện khá hơn những nội dung đã được quy định cụ thể, nhưng còn chậm với các thông lệ đòi hỏi sự chủ động và cam kết từ bên trong.

Nâng “sàn” pháp lý để tạo chuyển biến thực chất

Từ “biết” đến “làm”: Khoảng trống trong quản trị công ty tại Việt Nam
Các diễn giả trao đổi tại Hội nghị Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán, ngày 8/9/2026. Ảnh: Mạnh Tuấn

Trong khi quản trị công ty chưa trở thành nhu cầu tự thân của phần lớn doanh nghiệp, ông Phan Đức Hiếu cho rằng, vai trò thúc đẩy của pháp luật vẫn rất cần thiết. Nếu chỉ đặt ra các nguyên tắc mang tính khuyến nghị hoặc hoàn toàn trông chờ vào cơ chế tự nguyện, quá trình thay đổi trên diện rộng sẽ diễn ra chậm.

Theo đó, ở giai đoạn đầu, cần sử dụng “cây gậy” nhiều hơn “củ cà rốt”, tức tăng cường các yêu cầu bắt buộc để buộc doanh nghiệp bước từ nhận thức sang thực hành. Khi quản trị tốt đã trở thành văn hóa, động lực tự thân và sức ép thị trường đủ lớn, mức độ can thiệp trực tiếp của pháp luật có thể được điều chỉnh phù hợp.

Nâng chuẩn quản trị không đồng nghĩa với bổ sung nhiều thủ tục. Yêu cầu đặt ra là tập trung vào các nghĩa vụ cốt lõi như trách nhiệm của HĐQT, tính độc lập của cơ chế giám sát, minh bạch lợi ích và trách nhiệm giải trình của người quản lý.

Việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo thêm nền tảng cho quá trình này. Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết, Luật Doanh nghiệp năm 2020 dự kiến được sửa đổi vào năm 2027 với 3 nhóm mục tiêu chính.

Một là, tiếp tục bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi trên cơ sở tăng cường tham vấn cộng đồng doanh nghiệp. Hai là, cải cách thủ tục hành chính và liên thông dữ liệu giữa các lĩnh vực thuế, chứng khoán, kế toán, bảo hiểm. Ba là, nâng chuẩn tiệm cận các yêu cầu quốc tế, đặc biệt trong minh bạch thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi.

Những thay đổi này không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước. Một hệ thống thông tin minh bạch hơn sẽ giúp giảm rủi ro cho nhà đầu tư, cải thiện mức độ tín nhiệm và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn.

Cùng với đó, mô hình quản trị trong doanh nghiệp cũng đang có sự chuyển dịch từ ban kiểm soát sang ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Thay đổi về mô hình chỉ phát huy hiệu quả khi ủy ban kiểm toán có đủ tính độc lập, năng lực chuyên môn và khả năng tiếp cận thông tin để thực hiện chức năng giám sát.

Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN), yêu cầu nâng chất lượng quản trị càng trở nên cấp thiết. Theo bà Nguyễn Thu Thủy - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính, mục tiêu đến năm 2030 là 100% tập đoàn, tổng công ty nhà nước áp dụng quản trị theo chuẩn OECD.

Dù vậy, DNNN phải đồng thời theo đuổi hiệu quả kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội. Quyền hạn của HĐQT hoặc Hội đồng thành viên cũng có thể bị giới hạn bởi mối quan hệ với cơ quan đại diện chủ sở hữu. Quá trình cổ phần hóa cũng cần đi vào thực chất hơn. Nếu Nhà nước vẫn nắm giữ tỷ lệ vốn quá lớn, có trường hợp tới 90%, tính đại chúng của doanh nghiệp và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng sẽ khó được cải thiện. Khi đó, vai trò giám sát của cổ đông bên ngoài và sức ép kỷ luật từ thị trường sẽ vẫn còn hạn chế.

Pháp luật có thể đặt ra “sàn” quản trị, cơ quan quản lý và sở giao dịch giám sát việc thực hiện, còn nhà đầu tư tổ chức và cổ đông tạo ra sức ép thay đổi. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn nằm ở HĐQT và lãnh đạo doanh nghiệp.

Đích đến của quản trị công ty không phải là có thêm một bộ quy chế hay hoàn thành đủ biểu mẫu công bố thông tin. Chỉ khi các nguyên tắc quản trị được thể hiện trong từng quyết định của HĐQT, trong cơ chế kiểm soát rủi ro và cách doanh nghiệp đối xử với cổ đông, quá trình chuyển từ “nhận thức” sang “thực hành” mới thực sự hoàn tất./.

Tùng Linh
Từ khóa:
quản trị công ty oecd chứng khoán doanh nghiệp niêm yết

Bài liên quan

Chứng khoán tháng 9 có thể bước vào nhịp tích lũy sau đà hồi phục mạnh

Chứng khoán tháng 9 có thể bước vào nhịp tích lũy sau đà hồi phục mạnh

Tăng trách nhiệm để quản trị công ty minh bạch

Tăng trách nhiệm để quản trị công ty minh bạch

Nâng hạng thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị và minh bạch

Nâng hạng thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị và minh bạch

Dành cho bạn

Giao thương tăng trưởng, thu ngân sách qua Hải quan Tân Sơn Nhất chạm mốc 75% kế hoạch năm

Giao thương tăng trưởng, thu ngân sách qua Hải quan Tân Sơn Nhất chạm mốc 75% kế hoạch năm

Hơn 250.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới

Hơn 250.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới

Trình Thủ tướng duyệt dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam sông Đuống vốn 309.954 tỷ đồng

Trình Thủ tướng duyệt dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam sông Đuống vốn 309.954 tỷ đồng

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp EU

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp EU

Nâng chất quản trị, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Nâng chất quản trị, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Thu phí bảo hiểm không dùng tiền mặt: Thêm “lớp bảo vệ” cho khách hàng

Thu phí bảo hiểm không dùng tiền mặt: Thêm “lớp bảo vệ” cho khách hàng

Đọc thêm

Khởi kiện dân sự công ích, thêm giải pháp bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động

Khởi kiện dân sự công ích, thêm giải pháp bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động

Việc áp dụng cơ chế khởi kiện dân sự công ích đối với các trường hợp vi phạm kéo dài, cùng với đẩy mạnh thanh tra, thu hồi nợ, đang góp phần tăng hiệu quả xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Lộ diện khoảng cách lợi nhuận trong mùa soát xét bán niên

Lộ diện khoảng cách lợi nhuận trong mùa soát xét bán niên

(TBTCO) - Mùa báo cáo tài chính bán niên 2026 tiếp tục cho thấy khoảng cách đáng kể giữa mức lợi nhuận được doanh nghiệp công bố và kết quả sau soát xét. Những điều chỉnh cùng các ý kiến kiểm toán đặt ra yêu cầu thận trọng hơn khi đánh giá chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp.
Hải quan thu ngân sách vượt 352.000 tỷ đồng

Hải quan thu ngân sách vượt 352.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Dù số thu tháng 8 có xu hướng giảm nhẹ so với tháng trước, lũy kế 8 tháng năm 2026 của Cục Hải quan vẫn ghi nhận mức tăng ấn tượng 17,4%, đạt hơn 78% dự toán cả năm. Kết quả nổi bật này vừa được đưa ra tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 diễn ra chiều 7/9/2026.
Một ngân hàng thông báo thu giữ 26 nền đất, quyền tài sản 67 căn hộ của Địa ốc Hoàng Quân để xử lý nợ

Một ngân hàng thông báo thu giữ 26 nền đất, quyền tài sản 67 căn hộ của Địa ốc Hoàng Quân để xử lý nợ

(TBTCO) - Một ngân hàng vừa có thông báo sẽ thu giữ 26 thửa đất tại các khu dân cư Phú Lợi, SaiGonRes, Phú Hữu và toàn bộ tài sản, quyền tài sản liên quan đến 67 căn hộ tại một dự án ở TP. Hồ Chí Minh để xử lý các khoản nợ của Địa ốc Hoàng Quân.
Khi doanh nghiệp Việt chủ động tìm đối tác thay vì chờ khách

Khi doanh nghiệp Việt chủ động tìm đối tác thay vì chờ khách

(TBTCO) - Không còn đơn thuần trưng bày sản phẩm chờ khách ghé thăm, nhiều doanh nghiệp Việt tại các hội chợ quốc tế năm nay đã chủ động tìm kiếm đối tác, trực tiếp đàm phán với các nhà bán lẻ lớn của Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và tận dụng cả nền tảng livestream để mở rộng thị trường.
Infographics: 8 tháng, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 4,4 triệu tỷ đồng

Infographics: 8 tháng, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 4,4 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 8 tháng năm 2026, cả nước có 206,4 nghìn doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 4,4 triệu tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ.
Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 5/9, Chi cục Hải quan khu vực X cho biết, đơn vị đã thu ngân sách nhà nước 18.849,35 tỷ đồng, vượt 1,9% dự toán được giao cho cả năm và tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Hình thành lớp tài sản dài hạn, mở rộng dòng vốn cho hạ tầng

Hình thành lớp tài sản dài hạn, mở rộng dòng vốn cho hạ tầng

(TBTCO) - Để trái phiếu trở thành kênh vốn dài hạn cho hạ tầng, khung pháp lý cần ổn định, dòng tiền dự án phải minh bạch và rủi ro được phân bổ hợp lý.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác vốn vay ODA trong các lĩnh vực ưu tiên

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác vốn vay ODA trong các lĩnh vực ưu tiên

Chứng khoán tháng 9 có thể bước vào nhịp tích lũy sau đà hồi phục mạnh

Chứng khoán tháng 9 có thể bước vào nhịp tích lũy sau đà hồi phục mạnh

Chứng khoán ngày 8/9: VN-Index hồi phục, dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Chứng khoán ngày 8/9: VN-Index hồi phục, dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Hải quan lý giải đề xuất giảm ngưỡng miễn thuế hàng giá trị nhỏ

Hải quan lý giải đề xuất giảm ngưỡng miễn thuế hàng giá trị nhỏ

Tạo chuyển biến thực chất trong nâng chuẩn quản trị công ty

Tạo chuyển biến thực chất trong nâng chuẩn quản trị công ty

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Cục Thuế tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55

Cục Thuế tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55

Nghị quyết số 10-NQ/TW mở hướng nâng chất dòng vốn FDI từ châu Âu

Nghị quyết số 10-NQ/TW mở hướng nâng chất dòng vốn FDI từ châu Âu

Hà Nội thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đô thị Hàn Quốc

Hà Nội thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đô thị Hàn Quốc

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng