Nâng chất quản trị, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Quản trị tốt trước hết mang lại lợi ích cho doanh nghiệp

Phát biểu kết luận “Hội nghị nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng là từng bước nâng chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam lên tiêu chuẩn ASEAN và các thông lệ tốt của OECD trong tương lai gần.

Theo Thứ trưởng, nâng cao chất lượng quản trị công ty, quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế đang là yêu cầu cấp thiết. Đáng chú ý, đây không đơn thuần là yêu cầu đặt ra từ bên ngoài, mà cần trở thành nhu cầu tự thân của mỗi doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã vượt qua giai đoạn nhận thức và bắt đầu chuyển mạnh sang thực hành quản trị công ty tốt. Một số doanh nghiệp, tập đoàn đã chủ động áp dụng các chuẩn mực quản trị trong hoạt động, qua đó cho thấy những chuyển biến tích cực trên thị trường.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, những doanh nghiệp đi đầu cần được coi là các mô hình tiêu biểu để nhân rộng, qua đó giúp cộng đồng doanh nghiệp nhận thấy rằng thực hành quản trị công ty tốt trước hết mang lại lợi ích cho chính doanh nghiệp, sau đó mới lan tỏa tới thị trường và toàn bộ nền kinh tế.

Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan thuộc Bộ Tài chính phối hợp, hỗ trợ những doanh nghiệp đang thực hành tốt quản trị công ty, kịp thời tiếp nhận các kiến nghị và tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Nhà nước, qua đó tạo ra những doanh nghiệp đầu tàu có khả năng lan tỏa các chuẩn mực quản trị tốt.

Một yêu cầu khác được lãnh đạo Bộ Tài chính đặc biệt nhấn mạnh là mối quan hệ giữa quản trị công ty, minh bạch thông tin và sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, khi có quản trị công ty tốt và thông tin minh bạch, thị trường chứng khoán mới có thể phát triển bền vững. Đây gần như là yêu cầu bắt buộc bởi thị trường chứng khoán đòi hỏi mức độ minh bạch cao và niềm tin của nhà đầu tư có vai trò đặc biệt quan trọng.

Chất lượng quản trị và minh bạch thông tin cũng là những yếu tố quan trọng để các tổ chức quốc tế và nhà đầu tư đánh giá thị trường trước khi đưa ra quyết định phân bổ vốn.

Minh bạch để củng cố niềm tin và thu hút dòng vốn

Trong bối cảnh Việt Nam cần huy động nguồn lực lớn phục vụ mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới, việc nâng cao chất lượng quản trị công ty theo thông lệ tốt, đồng thời tăng cường minh bạch thông tin càng trở nên cấp thiết.

Thứ trưởng cho biết, nguồn vốn trong nước tiếp tục giữ vai trò chủ yếu và quan trọng, song nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng có vị trí quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì vậy, nâng cao chất lượng quản trị và minh bạch cần được triển khai khẩn trương, thực chất.

Để cụ thể hóa các mục tiêu này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Tài chính, các sở giao dịch chứng khoán, hiệp hội nghề nghiệp và các đơn vị liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Trước hết, các cơ quan cần tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị tại hội nghị để nghiên cứu phương án tiếp thu. Với những nội dung liên quan đến quản trị công ty có thể bổ sung trong quá trình sửa đổi Luật Chứng khoán hiện nay thì cần nghiên cứu để đưa vào. Những vấn đề chưa thể xử lý ngay sẽ tiếp tục được xem xét khi Luật Chứng khoán được rà soát, sửa đổi toàn diện trước năm 2030.

Đối với những kiến nghị có thể giải quyết thông qua nghị định của Chính phủ hoặc thông tư của Bộ Tài chính, Thứ trưởng yêu cầu nghiên cứu để điều chỉnh sớm. Quá trình hoàn thiện chính sách cần tiếp tục tiếp nhận ý kiến từ các cơ quan, hiệp hội và chính cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, một hướng đi đáng chú ý được lãnh đạo Bộ Tài chính đặt ra là nghiên cứu cơ chế khuyến khích đối với những doanh nghiệp thực hành quản trị công ty tốt.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan cần nghiên cứu những chính sách khuyến khích phù hợp đối với doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn và được xác nhận thực hành quản trị tốt.

Cùng với cơ chế khuyến khích, cơ quan quản lý và các hiệp hội ngành nghề cần xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp, trước hết hướng tới doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp đại chúng và sau đó mở rộng tới các nhóm doanh nghiệp khác.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng đặt vấn đề hướng tới hình thành đội ngũ chuyên nghiệp về quản trị công ty, trong đó việc tham gia hội đồng quản trị có thể trở thành một nghề với các yêu cầu về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp có thêm nguồn nhân lực đủ trình độ để tổ chức và thực hành quản trị theo các chuẩn mực tốt.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, nâng cao chất lượng quản trị công ty và minh bạch thông tin sẽ không chỉ dừng lại ở một hội nghị mà cần trở thành công việc được triển khai thường xuyên, với nhiều thời gian và nguồn lực hơn. Đây là nền tảng cho sự phát triển của chính doanh nghiệp, thị trường chứng khoán và rộng hơn là nền kinh tế./.