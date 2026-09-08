Chứng khoán

Nâng chất quản trị, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Hồng Quyên

Hồng Quyên

maitan2507@gmail.com
13:56 | 08/09/2026
(TBTCO) - Nâng cao chất lượng quản trị công ty và minh bạch thông tin không chỉ là yêu cầu từ cơ quan quản lý hay nhà đầu tư, mà trước hết phải trở thành nhu cầu tự thân của doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng để củng cố niềm tin, thu hút dòng vốn và thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
aa
Nâng hạng thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị và minh bạch

Quản trị tốt trước hết mang lại lợi ích cho doanh nghiệp

Phát biểu kết luận “Hội nghị nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng là từng bước nâng chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam lên tiêu chuẩn ASEAN và các thông lệ tốt của OECD trong tương lai gần.

Theo Thứ trưởng, nâng cao chất lượng quản trị công ty, quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế đang là yêu cầu cấp thiết. Đáng chú ý, đây không đơn thuần là yêu cầu đặt ra từ bên ngoài, mà cần trở thành nhu cầu tự thân của mỗi doanh nghiệp.

Nâng chất quản trị, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã vượt qua giai đoạn nhận thức và bắt đầu chuyển mạnh sang thực hành quản trị công ty tốt. Một số doanh nghiệp, tập đoàn đã chủ động áp dụng các chuẩn mực quản trị trong hoạt động, qua đó cho thấy những chuyển biến tích cực trên thị trường.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, những doanh nghiệp đi đầu cần được coi là các mô hình tiêu biểu để nhân rộng, qua đó giúp cộng đồng doanh nghiệp nhận thấy rằng thực hành quản trị công ty tốt trước hết mang lại lợi ích cho chính doanh nghiệp, sau đó mới lan tỏa tới thị trường và toàn bộ nền kinh tế.

Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan thuộc Bộ Tài chính phối hợp, hỗ trợ những doanh nghiệp đang thực hành tốt quản trị công ty, kịp thời tiếp nhận các kiến nghị và tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Nhà nước, qua đó tạo ra những doanh nghiệp đầu tàu có khả năng lan tỏa các chuẩn mực quản trị tốt.

Một yêu cầu khác được lãnh đạo Bộ Tài chính đặc biệt nhấn mạnh là mối quan hệ giữa quản trị công ty, minh bạch thông tin và sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, khi có quản trị công ty tốt và thông tin minh bạch, thị trường chứng khoán mới có thể phát triển bền vững. Đây gần như là yêu cầu bắt buộc bởi thị trường chứng khoán đòi hỏi mức độ minh bạch cao và niềm tin của nhà đầu tư có vai trò đặc biệt quan trọng.

Chất lượng quản trị và minh bạch thông tin cũng là những yếu tố quan trọng để các tổ chức quốc tế và nhà đầu tư đánh giá thị trường trước khi đưa ra quyết định phân bổ vốn.

Minh bạch để củng cố niềm tin và thu hút dòng vốn

Trong bối cảnh Việt Nam cần huy động nguồn lực lớn phục vụ mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới, việc nâng cao chất lượng quản trị công ty theo thông lệ tốt, đồng thời tăng cường minh bạch thông tin càng trở nên cấp thiết.

Thứ trưởng cho biết, nguồn vốn trong nước tiếp tục giữ vai trò chủ yếu và quan trọng, song nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng có vị trí quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì vậy, nâng cao chất lượng quản trị và minh bạch cần được triển khai khẩn trương, thực chất.

Để cụ thể hóa các mục tiêu này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Tài chính, các sở giao dịch chứng khoán, hiệp hội nghề nghiệp và các đơn vị liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Nâng chất quản trị, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Trước hết, các cơ quan cần tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị tại hội nghị để nghiên cứu phương án tiếp thu. Với những nội dung liên quan đến quản trị công ty có thể bổ sung trong quá trình sửa đổi Luật Chứng khoán hiện nay thì cần nghiên cứu để đưa vào. Những vấn đề chưa thể xử lý ngay sẽ tiếp tục được xem xét khi Luật Chứng khoán được rà soát, sửa đổi toàn diện trước năm 2030.

Đối với những kiến nghị có thể giải quyết thông qua nghị định của Chính phủ hoặc thông tư của Bộ Tài chính, Thứ trưởng yêu cầu nghiên cứu để điều chỉnh sớm. Quá trình hoàn thiện chính sách cần tiếp tục tiếp nhận ý kiến từ các cơ quan, hiệp hội và chính cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, một hướng đi đáng chú ý được lãnh đạo Bộ Tài chính đặt ra là nghiên cứu cơ chế khuyến khích đối với những doanh nghiệp thực hành quản trị công ty tốt.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan cần nghiên cứu những chính sách khuyến khích phù hợp đối với doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn và được xác nhận thực hành quản trị tốt.

Cùng với cơ chế khuyến khích, cơ quan quản lý và các hiệp hội ngành nghề cần xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp, trước hết hướng tới doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp đại chúng và sau đó mở rộng tới các nhóm doanh nghiệp khác.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng đặt vấn đề hướng tới hình thành đội ngũ chuyên nghiệp về quản trị công ty, trong đó việc tham gia hội đồng quản trị có thể trở thành một nghề với các yêu cầu về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp có thêm nguồn nhân lực đủ trình độ để tổ chức và thực hành quản trị theo các chuẩn mực tốt.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, nâng cao chất lượng quản trị công ty và minh bạch thông tin sẽ không chỉ dừng lại ở một hội nghị mà cần trở thành công việc được triển khai thường xuyên, với nhiều thời gian và nguồn lực hơn. Đây là nền tảng cho sự phát triển của chính doanh nghiệp, thị trường chứng khoán và rộng hơn là nền kinh tế./.

Hồng Quyên
Từ khóa:
chất lượng quản trị công ty nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp thực hành quản trị công ty tốt thị trường chứng khoán phát triển bền vững minh bạch thông tin thị trường chứng khoán đào tạo năng lực quản trị doanh nghiệp tiêu chuẩn quản trị công ty ASEAN hội đồng quản trị chuyên nghiệp

Bài liên quan

Quản trị tốt tác động tích cực tới ‘sức khỏe’ doanh nghiệp

Quản trị tốt tác động tích cực tới ‘sức khỏe’ doanh nghiệp

Cần nhiều giải pháp ‘mưa dầm thấm lâu’ để tăng chất lượng quản trị công ty

Cần nhiều giải pháp ‘mưa dầm thấm lâu’ để tăng chất lượng quản trị công ty

Dành cho bạn

Kho bạc Nhà nước số hóa thanh toán, giảm mạnh hồ sơ thủ tục

Kho bạc Nhà nước số hóa thanh toán, giảm mạnh hồ sơ thủ tục

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%

Nâng hạng thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị và minh bạch

Nâng hạng thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị và minh bạch

Thu hồi 5 mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố

Thu hồi 5 mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

Quy định về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia

Quy định về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia

Đọc thêm

Lộ diện khoảng cách lợi nhuận trong mùa soát xét bán niên

Lộ diện khoảng cách lợi nhuận trong mùa soát xét bán niên

(TBTCO) - Mùa báo cáo tài chính bán niên 2026 tiếp tục cho thấy khoảng cách đáng kể giữa mức lợi nhuận được doanh nghiệp công bố và kết quả sau soát xét. Những điều chỉnh cùng các ý kiến kiểm toán đặt ra yêu cầu thận trọng hơn khi đánh giá chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp.
Quỹ hạ tầng - “cầu nối” dòng vốn dài hạn và các dự án

Quỹ hạ tầng - “cầu nối” dòng vốn dài hạn và các dự án

(TBTCO) - Bà Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Quản lý Danh mục, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM) đánh giá, quỹ đầu tư hạ tầng có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong cấu trúc huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế. Để dòng vốn này chảy mạnh vào các dự án hạ tầng, bên cạnh khung pháp lý phù hợp, cần tiếp tục nâng cao chất lượng tài sản, minh bạch thông tin, thiết lập cơ chế hấp dẫn nhà đầu tư.
Lợi suất trái phiếu chính phủ dự kiến đi ngang đến tăng nhẹ trong ngắn hạn

Lợi suất trái phiếu chính phủ dự kiến đi ngang đến tăng nhẹ trong ngắn hạn

(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo đi ngang đến tăng nhẹ trong ngắn hạn, đặc biệt tại các kỳ hạn 5 - 10 năm.
Chứng khoán ngày 7/9: VN-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán lan rộng

Chứng khoán ngày 7/9: VN-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán lan rộng

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới với diễn biến kém tích cực khi sắc đỏ chiếm ưu thế trên phần lớn nhóm ngành. Áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cùng lực cầu suy giảm khiến VN-Index đảo chiều giảm mạnh và lùi về sát vùng hỗ trợ 1.800 điểm.
Chứng khoán phái sinh ngày 7/9: VN30-Index lùi khỏi vùng 2.000 điểm, chênh lệch dương duy trì

Chứng khoán phái sinh ngày 7/9: VN30-Index lùi khỏi vùng 2.000 điểm, chênh lệch dương duy trì

(TBTCO) - Áp lực bán gia tăng khi VN30-Index tiến vào vùng kháng cự mạnh 2.000 - 2.025 điểm khiến thị trường cơ sở quay lại điều chỉnh. Chỉ số cơ sở kết phiên tại 1.963,01 điểm, giảm 1,1%, sau khi vừa tiến sát vùng đỉnh tháng 7/2026 trong những phiên trước.
Khối ngoại bán ròng 460 tỷ đồng, phân hóa mạnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Khối ngoại bán ròng 460 tỷ đồng, phân hóa mạnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

(TBTCO) - Giao dịch của khối ngoại hôm nay có sự phân hóa khá rõ ngay trong từng nhóm ngành. Trong nhóm ngân hàng, khối ngoại mua VPB, HDB nhưng bán VCB, CTG, SHB, MBB và STB. Tương tự, trong nhóm cổ phiếu Vingroup, VIC bị bán trong khi VHM và VRE vẫn được mua ròng.
35 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần này

35 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần này

(TBTCO) - Trong tuần này, khoảng 35 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, trong đó có gần 26 đơn vị trả bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 2% đến 30%.
Chứng khoán tháng 8/2026: Khối tự doanh tích cực giao dịch trên HNX, tập trung ở cổ phiếu SHS

Chứng khoán tháng 8/2026: Khối tự doanh tích cực giao dịch trên HNX, tập trung ở cổ phiếu SHS

(TBTCO) - Giao dịch trên thị trường cổ phiếu sàn HNX chậm lại trong tháng 8/2026. Tuy vậy, tổng giá trị giao dịch của khối tự doanh lại tích cực hơn đáng kể, tập trung nhiều nhất ở cổ phiếu SHS và NVB.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Trình Thủ tướng duyệt dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam sông Đuống vốn 309.954 tỷ đồng

Trình Thủ tướng duyệt dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam sông Đuống vốn 309.954 tỷ đồng

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp EU

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp EU

Nâng chất quản trị, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Nâng chất quản trị, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Thu phí bảo hiểm không dùng tiền mặt: Thêm “lớp bảo vệ” cho khách hàng

Thu phí bảo hiểm không dùng tiền mặt: Thêm “lớp bảo vệ” cho khách hàng

Xác lập 5 trụ cột cho mô hình tăng trưởng mới

Xác lập 5 trụ cột cho mô hình tăng trưởng mới

Khởi kiện dân sự công ích, thêm giải pháp bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động

Khởi kiện dân sự công ích, thêm giải pháp bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động

Chủ động đồng hành cùng địa phương, Hải quan khu vực XIV thu ngân sách vượt dự toán

Chủ động đồng hành cùng địa phương, Hải quan khu vực XIV thu ngân sách vượt dự toán

Quảng Ninh giải ngân 13.119 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 8 tháng

Quảng Ninh giải ngân 13.119 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 8 tháng

Tăng trách nhiệm để quản trị công ty minh bạch

Tăng trách nhiệm để quản trị công ty minh bạch

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -29.11
08/09 | -29.11 (7,718.60 -29.11 (-0.38%))
DJI -271.85
08/09 | -271.85 (53,414.25 -271.85 (-0.51%))
IXIC -77.11
08/09 | -77.11 (26,506.99 -77.11 (-0.29%))
NYA -80.95
08/09 | -80.95 (24,639.25 -80.95 (-0.33%))
XAX -186.84
08/09 | -186.84 (8,659.93 -186.84 (-2.11%))
BUK100P -0.11
08/09 | -0.11 (1,075.70 -0.11 (-0.01%))
RUT +7.38
08/09 | +7.38 (2,975.65 +7.38 (+0.25%))
VIX 0.00
08/09 | 0.00 (15.30 0.00 (0.00%))
FTSE -2.79
08/09 | -2.79 (10,819.34 -2.79 (-0.03%))
GDAXI -45.56
08/09 | -45.56 (25,960.97 -45.56 (-0.18%))
FCHI -17.32
08/09 | -17.32 (8,288.83 -17.32 (-0.21%))
STOXX50E -12.98
08/09 | -12.98 (6,391.01 -12.98 (-0.20%))
N100 -2.47
08/09 | -2.47 (1,914.57 -2.47 (-0.13%))
BFX -16.55
08/09 | -16.55 (5,784.37 -16.55 (-0.29%))
MOEX.ME -0.11
08/09 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -64.87
08/09 | -64.87 (25,348.25 -64.87 (-0.26%))
STI -31.19
08/09 | -31.19 (5,761.09 -31.19 (-0.54%))
AXJO -90.10
08/09 | -90.10 (8,920.80 -90.10 (-1.00%))
AORD -86.30
08/09 | -86.30 (9,114.30 -86.30 (-0.94%))
BSESN -436.45
08/09 | -436.45 (75,696.36 -436.45 (-0.57%))
JKSE +66.87
08/09 | +66.87 (6,686.55 +66.87 (+1.01%))
KLSE -2.50
08/09 | -2.50 (1,712.29 -2.50 (-0.15%))
NZ50 -149.93
08/09 | -149.93 (13,792.90 -149.93 (-1.08%))
KS11 -40.87
08/09 | -40.87 (6,954.52 -40.87 (-0.58%))
TWII -220.49
08/09 | -220.49 (47,105.78 -220.49 (-0.47%))
GSPTSE -119.30
08/09 | -119.30 (36,513.80 -119.30 (-0.33%))
BVSP -40.84
08/09 | -40.84 (185,147.16 -40.84 (-0.02%))
MXX -139.07
08/09 | -139.07 (64,727.54 -139.07 (-0.21%))
IPSA -59.68
08/09 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -14,522.75
08/09 | -14,522.75 (3,034,598.75 -14,522.75 (-0.48%))
TA125.TA -10.57
08/09 | -10.57 (4,219.48 -10.57 (-0.25%))
CASE30 +86.80
08/09 | +86.80 (56,714.60 +86.80 (+0.15%))
JN0U.JO -68.87
08/09 | -68.87 (7,298.34 -68.87 (-0.93%))
DX-Y.NYB -0.28
08/09 | -0.28 (98.90 -0.28 (-0.28%))
125904-USD-STRD -13.09
08/09 | -13.09 (2,864.31 -13.09 (-0.45%))
XDB -0.11
08/09 | -0.11 (135.17 -0.11 (-0.08%))
XDE -0.15
08/09 | -0.15 (116.14 -0.15 (-0.13%))
000001.SS +7.85
08/09 | +7.85 (3,940.55 +7.85 (+0.20%))
N225 -1,130.52
08/09 | -1,130.52 (65,269.33 -1,130.52 (-1.70%))
XDN -0.15
08/09 | -0.15 (64.01 -0.15 (-0.24%))
XDA +0.00
08/09 | +0.00 (72.04 +0.00 (+0.00%))