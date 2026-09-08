Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp EU

Ngày 8/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW để thúc đẩy, nâng tầm hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam - EU trong giai đoạn phát triển mới. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn chủ trì sự kiện.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu khai mạc tọa đàm.

Trong tiến trình đó, với nền tảng là sự tin cậy và chia sẻ, quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - EU đã không ngừng phát triển và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) tiếp tục là nền tảng thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp hai bên. EU là một trong những đối tác uy tín, tin cậy mà Việt Nam kỳ vọng sẽ đóng góp ngày càng lớn về công nghệ, vốn, quản trị và các mô hình phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thể chỉ dừng lại ở mục tiêu thu hút nhiều hơn nguồn vốn, mà phải hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của các dòng vốn quốc tế; kết hợp chặt chẽ nguồn lực bên ngoài với nội lực của nền kinh tế để nâng cao năng lực sản xuất, năng lực đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi; đồng thời, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực quốc tế cho phát triển nhanh, bền vững.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, trong suốt thời gian qua, Bộ Tài chính đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp luật trong tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp EU, để giải quyết các vướng mắc, khó khăn, với tinh thần “cầu thị và đồng hành”.

Đặc biệt, đối với các lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp như thuế, hải quan, Bộ Tài chính đã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều cải cách mạnh mẽ, với nguyên tắc cốt lõi và xuyên suốt: “cải cách phải đi cùng minh bạch và minh bạch chính là nền tảng để giữ vững niềm tin của nhà đầu tư”, được cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài ghi nhận, đánh giá cao.

Đại diện Bộ Tài chính và các bên tại tọa đàm.

Về lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, quản lý thuế dựa trên dữ liệu và tăng cường hợp tác hành chính thuế với các đối tác, qua đó vừa nâng cao hiệu quả quản lý, phòng, chống gian lận, trốn thuế và chuyển lợi nhuận, vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giảm chi phí tuân thủ, bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ triển khai quyết liệt việc thực hiện các cam kết quốc tế về minh bạch và hợp tác thuế, trong đó có việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực thực thi và bảo đảm việc cung cấp, trao đổi thông tin thuế được thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

Việt Nam cũng đang nỗ lực xử lý các vấn đề liên quan đến các danh sách, tiêu chí quốc tế về minh bạch và hợp tác thuế, qua đó từng bước củng cố vị thế và uy tín của Việt Nam trong hệ thống quản trị tài chính - thuế quốc tế.

Nghị quyết số 10-NQ/TW đặt ra yêu cầu mới đối với chính sách thu hút đầu tư: chuyển mạnh từ tư duy “thu hút đầu tư” sang “hợp tác đầu tư và cùng phát triển”; từ chú trọng số lượng, quy mô vốn sang ưu tiên công nghệ, đổi mới sáng tạo, chất lượng nhân lực, hiệu quả sử dụng nguồn lực và mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn

Về lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính đang đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số, đơn giản hoá thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ, kết nối và chia sẻ dữ liệu, qua đó nâng cao tính minh bạch, khả năng dự báo và giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Trong quá trình thực thi EVFTA, cơ quan Hải quan tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thực hiện hiệu quả các cam kết về tạo thuận lợi thương mại và thủ tục hải quan, góp phần thúc đẩy thương mại Việt Nam - EU phát triển ổn định, minh bạch, thuận lợi. Đồng thời, Việt Nam chú trọng cân bằng giữa yêu cầu tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, xây dựng môi trường thông quan hiện đại, minh bạch, thuận lợi và an toàn cho doanh nghiệp.

Để Nghị quyết số 10-NQ/TW thực sự đi vào cuộc sống, qua đó thúc đẩy, nâng tầm hợp tác đầu tư toàn diện giữa Việt Nam - EU trong giai đoạn phát triển mới, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn gợi mở một số định hướng lớn, quan trọng.

Cụ thể, đối với Phái đoàn EU, Đại sứ quán các nước thành viên và EuroCham, Bộ Tài chính mong muốn các cơ quan ngoại giao, hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Chính phủ Việt Nam với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp EU; tăng cường thông tin, quảng bá về môi trường đầu tư của Việt Nam. Đồng thời, chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để cùng các cơ quan Việt Nam xử lý kịp thời.

“Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan khuyến khích, thúc đẩy các tập đoàn, doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, định chế tài chính lớn, uy tín của EU tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực EU có thế mạnh như Trung tâm tài chính, công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, phát triển hạ tầng, giao thông, phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, nông nghiệp chất lượng cao, y tế, giáo dục...” - Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp EU, Thứ trưởng kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư dài hạn, đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường liên kết hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới phương thức quản trị, qua đó giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và hiệu quả hơn trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Về hội nhập tài chính quốc tế và hợp tác thuế, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, việc áp dụng các chuẩn mực thuế toàn cầu mới đang đặt ra bài toán lớn đối với các nước đang phát triển trong việc vừa tuân thủ thông lệ quốc tế, vừa duy trì sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị doanh nghiệp EU tiếp tục đồng hành với Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao tính minh bạch, tuân thủ các quy định về thuế và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong quản trị thuế, nhất là khi Việt Nam đang triển khai các chuẩn mực thuế toàn cầu mới.

Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn các cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp EU có tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ và đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong quá trình làm việc với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD); đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả các chính sách phù hợp với thuế tối thiểu toàn cầu, tăng cường minh bạch và trao đổi thông tin thuế.

Đại diện Bộ Tài chính cũng khẳng định: “Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý về đầu tư, tài chính, thuế và hải quan... cầu thị lắng nghe và đối thoại thực chất với doanh nghiệp; xử lý kịp thời các vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành và đối tác quốc tế để giải quyết những vấn đề còn khó khăn tồn tại”.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh mong muốn những nỗ lực từ phía Chính phủ Việt Nam sẽ được cộng đồng doanh nghiệp EU nhìn nhận, tin tưởng, đồng hành và chuyển hóa thành những quyết định đầu tư cụ thể, lâu dài và có chất lượng. Qua đó, giúp hợp tác Việt Nam - EU sẽ không chỉ tăng về quy mô, mà còn nâng lên một tầm cao mới về chất lượng, công nghệ, tính bền vững và giá trị đóng góp cho sự thịnh vượng của các quốc gia, khu vực và sự phát triển của người dân, doanh nghiệp.