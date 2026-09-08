Tài chính

Quảng Ninh giải ngân 13.119 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 8 tháng

Tiến Dũng

Tiến Dũng

tiendung177@gmail.com
10:50 | 08/09/2026
(TBTCO) - Đến hết tháng 8/2026, Quảng Ninh giải ngân khoảng 13.119 tỷ đồng vốn đầu tư công. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân thêm 4.021 tỷ đồng trong tháng 9, đồng thời tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án.
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Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2026 của UBND TP. Quảng Ninh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố đến ngày 31/8/2026 ước đạt 36.850 tỷ đồng, gồm 3.796 tỷ đồng vốn năm 2025 kéo dài và 33.054 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh.

Đến hết tháng 8, tổng giá trị giải ngân đạt khoảng 13.119 tỷ đồng, tương đương 82% chỉ tiêu giải ngân quý III/2026. Riêng kế hoạch vốn năm 2026, Quảng Ninh đã giải ngân 11.719 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, cao hơn mức 36% cùng kỳ. Nguồn vốn năm 2025 kéo dài giải ngân 1.400 tỷ đồng, đạt 37%.

Trong tháng 9, Quảng Ninh đặt mục tiêu giải ngân thêm 4.021 tỷ đồng, qua đó đưa tổng vốn giải ngân 9 tháng lên khoảng 17.140 tỷ đồng, tương đương 107% chỉ tiêu giải ngân quý III/2026.

Giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn

Bên cạnh kết quả đạt được, UBND TP. Quảng Ninh đánh giá, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là đối với nguồn vốn năm 2025 kéo dài. Một số chủ đầu tư, địa phương còn chậm trong tổ chức thực hiện; công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Đến ngày 24/8/2026, Quảng Ninh theo dõi 32 dự án trọng điểm và dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Trong đó, 10 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; 22 dự án còn lại đã thực hiện hơn 6.021 ha trên tổng số 9.562 ha, đạt gần 63% diện tích cần giải phóng mặt bằng.

Quảng Ninh giải ngân 13.119 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 8 tháng
Quảng Ninh đặt mục tiêu giải ngân 4.021 tỷ đồng vốn đầu tư công trong tháng 9. Ảnh T.D

Đối với 12 dự án trọng điểm chuyển tiếp, địa phương còn khoảng 882,59 ha cần giải phóng mặt bằng, liên quan 3.687 trường hợp thu hồi đất. Thành phố yêu cầu tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trước ngày 30/9/2026. Các dự án ưu tiên gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án hạ tầng giao thông và công trình truyền tải điện.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND TP. Quảng Ninh yêu cầu theo dõi tình hình thực hiện theo tuần, công khai các đơn vị chậm tiến độ; đồng thời điều chuyển vốn và xem xét thay thế cán bộ đối với trường hợp chậm do nguyên nhân chủ quan.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục rà soát các dự án đầu tư công, dự án ngoài ngân sách và các dự án tồn đọng, yêu cầu từng dự án xác định rõ phương án xử lý, trách nhiệm của cơ quan liên quan và thời hạn hoàn thành./.

Tiến Dũng
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